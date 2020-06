Stuhrs Feuerwehrsprecher Christian Tümena vermisst die Übungsdienste. (Michael Galian)

Sie löschen, retten, bergen und schützen – auch in schwierigen Zeiten. Die Feuerwehren im Landkreis Diepholz stehen in der Corona-Krise vor besonderen Herausforderungen. Die Einsatzkräfte können zum Beispiel keine Abstände einhalten, wenn sie Erste Hilfe leisten oder Menschen aus einer lebensgefährlichen Situation befreien müssen. Somit musste die persönliche Ausrüstung inklusive Schutzbrillen, Einweghandschuhen und Schutzkitteln stetig erweitert werden. Hinzu kommt, dass die Wehren mit Nasen-Mund-Schutz und der geringst möglichen Einsatzstärke umgehen müssen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Trotz der Schwierigkeiten wollen die Feuerwehrleute für die Menschen im Landkreis Diepholz da sein. Ein Zwischenfazit nach drei Monaten Corona-Krise zeigt, dass die Feuerwehren versuchen, mit Weitsicht und guten Ideen stets Herr der Lage zu bleiben. „Insgesamt ist die kollegiale Zusammenarbeit mit der Polizei und gerade auch mit den Rettungsdiensten auf einem hervorragenden Stand. Man kann sagen, dass diese gute Zusammenarbeit unter Umständen Leben rettet. Die Bürger im Landkreis Diepholz konnten und können sich jederzeit sicher fühlen“, macht Michael Wessels, Kreisbrandmeister des Landkreises Diepholz deutlich.

In der Anfangsphase der Pandemie, als die Reproduktionszahl noch deutlich höher war, hat der Landkreis mit der Kreisfeuerwehrführung eine zentrale Koordinationsstelle eingerichtet, berichtet Torben Schmidt, Pressesprecher der Feuerwehr Syke. Eine Auflage dieser zentralen Koordinationsstelle an alle Stadt- und Gemeindefeuerwehren war es, wöchentlich eine aktuelle Stärkemeldung abzugeben. Somit hatten sowohl die Kreisfeuerwehr, als auch die Stadt- und Gemeindefeuerwehren jederzeit einen Überblick über die einsatzbereiten Kräfte. „In der Stadt Syke sind wir hier bisher zu keiner Zeit der Pandemie an eine kritische Grenze gekommen“, sagt Schmidt, während Wessels ergänzt: „Wir versuchen, das Personal an den Einsatzstellen so frühzeitig wie möglich auszudünnen. Es gilt das Motto: Soviel wie nötig, so wenig wie möglich.“ Über dieses Thema muss sich die Freiwillige Feuerwehr Stuhr eher weniger Sorgen machen: „Unsere Kräfte in Gruppen einzuteilen, wäre schwierig, weil sie ohnehin freiwillig arbeiten. Dennoch versuchen auch wir, nur mit den Einsatzkräften auszurücken, die wirklich nötig sind. Dabei haben wir das Ziel, die Abstände so gut es geht einzuhalten“, sagt Pressesprecher Christian Tümena.

Die Art der Einsätze an sich habe sich durch die Corona-Pandemie für die neun Ortsfeuerwehren der Stadt Syke und die der Freiwilligen Feuerwehr Stuhr bisher nicht gravierend geändert. Die Kommunikation untereinander hingegen habe sich schon stark gewandelt. „Viele kleine Besprechungen und Abstimmungen werden telefonisch oder per E-Mail abgehalten und einige Ortsfeuerwehren haben sogar Übungsdienste als Onlinedienst durchgeführt“, sagt Schmidt.

Für den Schutz der Einsatzkräfte gelten klare Vorgaben vom Innenministerium und auch vom Landkreis Diepholz. So soll zum Beispiel bereits beim Betreten der Feuerwehrhäuser ein Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt werden, der wie beschrieben den ganzen Einsatz über getragen und anschließend ausgetauscht wird. „Speziell für die Stadt Syke kann ich berichten, dass die Lagerbestände an Einmalhandschuhen und Desinfektionsmitteln noch einmal deutlich aufgestockt wurden, damit jede Einsatzkraft bestmöglich geschützt werden kann“, betont Schmidt. Kollegen, die Vorerkrankungen haben, beteiligen sich aktuell nicht am Einsatzgeschehen.

Die Gesamtzahl der Einsätze sei im Stadtgebiet Syke seit Jahresbeginn im Vergleich eher gering. „Es ist schon spürbar, dass das öffentliche Leben aktuell stark eingeschränkt ist und die Leute viel Zeit zu Hause verbringen“, erklärt Schmidt. Allerdings seien in den vergangenen Wochen mehrere Großeinsätze dabei gewesen, wie zum Beispiel ein schwerer Verkehrsunfall in Barrien, der Brand eines Restaurants an der Bundesstraße 6 oder der Altenheimbrand an der Waldstraße in Syke. „Das waren alles Einsätze mit großem Kräfteaufkommen, bei denen viele Personen auf engem Raum zusammengekommen sind“, sagt Schmidt. Gerade bei letzterem, der sich zu Corona-Zeiten ereignete, seien die eingeleiteten Hygienemaßnahmen gut umgesetzt worden, berichtet er weiter.

Auch Michael Wessels blickt gerade in Bezug auf den Altenheimbrand in Syke und einen ähnlichen Einsatz in Groß Lessen positiv zurück: „Diese zwei Brände hätten auch anders ausgehen können, wenn wir nicht so gut aufeinander eingespielt wären.“ Zu Beginn der Pandemie habe er das Gefühl gehabt, dass die Einsätze sich reduziert hätten. „Nun muss ich aber sagen, dass wir zu dieser Jahreszeit in einem normalen Maß an Einsätzen angekommen sind und die Einsatzintensität durch die zunehmenden Lockerungen zurückkehrt“, sagt er. Christian Tümena nimmt dagegen keine „signifikante“ Steigerung oder Senkung der Einsätze wahr. Er lobt hingegen ebenfalls die Schutzvorkehrungen und lässt durchblicken, dass sich bei der Feuerwehr Stuhr noch keine Einsatzkraft mit Covid-19 angesteckt habe.

Ärgerlich sei hingegen, dass noch immer kein Übungsbetrieb möglich sei. „Wir treffen uns nur noch zu den Einsätzen“, sagt Tümena. Wessels erklärt dazu: „Die gesetzlichen Auflagen können zurzeit nur die allerwenigsten umfänglich erfüllen. Da wir aber aktuell große Einsätze hatten, ist das Bedürfnis nach Ausbildungs- und Übungsdiensten meiner Meinung nach nicht mehr so groß wie zu Beginn der Pandemie.“ Ohnehin bedeute der Feuerwehrdienst in Corona-Zeiten massive Einschränkungen, Umdenken und Herausforderungen, die die Feuerwehren im Landkreis derzeit bestmöglich umsetzen wollen.