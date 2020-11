Videokonferenzen sind während der Corona-Pandemie ein gängiges Kommunikationsmittel. Doch datenschutzrechtlich ist die entsprechende Software nicht immer unbedenklich, sagen unsere Experten. (Christin Klose/DPA)

Insbesondere in Zeiten, in denen physische Distanzierung aufgrund der Corona-Krise zum Alltag geworden ist, zeigt sich, wie wichtig elektronische Kommunikationsmittel sind. Egal ob privat, beruflich, in der Schule oder an Universitäten: Immer öfter sind wir auf elektronische Kommunikation angewiesen. Doch wie sicher ist diese eigentlich?

Zu Beginn der Corona-Pandemie herrschte allgemein bei Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen große Unsicherheit, ob der Einsatz von Videokonferenzsoftware möglich ist. Hier gab es gleich mehrere Probleme: Zum einen verfügten viele Stellen gar nicht über die erforderliche Hardware, um Videokonferenzen durchführen zu können. Denn nicht jeder war mit einer Webcam oder einem Laptop mit entsprechender Kamera ausgestattet. Auch die verfügbare Hardware wurde teilweise knapp, und die Lieferzeiten für Laptops und Webcams erhöhten sich schlagartig. Zum anderen fehlte in der Regel aber auch die Erfahrung mit Videokonferenzsoftware an sich. Wer sich genauer mit dem Thema beschäftigte, der merkte schnell, dass es trotz der Vielzahl der unterschiedlichen Angebote gar nicht so einfach war, eine gut bedienbare und performante Lösung zu finden. Und selbst wenn dies gelang, stellte und stellt sich nach wie vor oft die Frage: Ist der Einsatz rechtlich eigentlich erlaubt?

An dieser Stelle wird es in der Praxis dann (leider) häufig kompliziert. Größere Einrichtungen stehen schnell vor der Entscheidung, ob man selbst Server betreiben will und kann, um hierauf die Software zu installieren, oder ob man sich für eine Lösung entscheiden sollte, bei der sich der Anbieter um alles kümmert und die Software als Service über das Internet bereitstellt. Insbesondere datenschutzrechtlich ist die Entscheidung nicht ganz einfach. Denn viele der Angebote, die leicht im Internet und mit wenigen Klicks gebucht werden konnten, werden von Anbietern außerhalb Europas betrieben. Zu Beginn der Pandemie war dies ein relativ leicht lösbares Problem, denn mit den richtigen Verträgen im Gepäck war der Einsatz datenschutzrechtlich vertretbar. Dies änderte sich jedoch einige Monate später, als der Europäische Gerichtshof im Mai dieses Jahres die entsprechenden Verträge für unwirksam erklärte. Ab diesem Zeitpunkt begann für viele Unternehmen und Behörden eine schwierige Zeit, da die eingesetzte Software nun vielfach als datenschutzrechtlich unzulässig beziehungsweise – je nach konkreter Ausgestaltung – zumindest riskant eingestuft werden muss. Denn seit dem Urteil sind vereinfacht gesagt nur noch drei Alternativen denkbar, in denen der Einsatz von Videokonferenztools datenschutzrechtlich zulässig ist: Entweder, das Unternehmen beziehungsweise die Behörde betreibt die Server selbst, auf denen die Software läuft. Oder man sucht sich eine Software, die als Service über das Internet bereitgestellt wird – diese muss allerdings die Daten innerhalb Europas verarbeiten, und ein Zugriff aus anderen Ländern außerhalb der EU muss im Regelfall wirksam ausgeschlossen sein. Als dritte Alternative kommt noch der Einsatz einer Videokonferenzsoftware in Betracht, die die Kommunikation wirksam zwischen den einzelnen Teilnehmern verschlüsselt – und zwar durchgängig von einem Kommunikationspartner zum anderen (also vom einen zum anderen Ende). In diesem Fall ist es im Grunde genommen egal, ob die Daten nur auf eigenen Servern, als Service über das Internet und innerhalb oder außerhalb Europas verarbeitet werden.

Die Lage ist also in der Praxis zurzeit ziemlich kompliziert. Sie hat aber auch ihr Gutes, denn die erhöhte Nachfrage nach entsprechend performanten und sicheren Videokonferenzlösungen hat dazu geführt, dass auch die Anbieter nachbessern. So hat sich die Geschwindigkeit und der Funktionsumfang von vielen Videokonferenztools seit März dieses Jahres deutlich verbessert. Und ein Dienstleister, der in den letzten Monaten immer wieder viel kritisiert wurde (Zoom), sticht dabei ganz besonders heraus, denn er hat mittlerweile sogar eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt. Insgesamt ist das Thema Videokonferenztools in Praxis aber häufig noch von vielen Vorurteilen und Unsicherheit geprägt. Dies sollte sich gerade in der aktuellen Lage des erneuten (Teil-)Lockdowns schnell ändern. Und auch danach können Videokonferenztools sicher gut genutzt werden, um sich und der Umwelt den einen oder anderen Reiseweg zu sparen.

