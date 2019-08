Ein Vorschlag der Harzwasserwerke: Der Hombach soll – wie hier an der renaturierten Stelle am Leester Mühlenkamp-Gelände – wieder auf längerer Strecke richtig mäandern. (Sebastian Kelm)

Landkreis Diepholz/Weyhe. Die Vorwürfe wollte Christoph Donner, Technischer Geschäftsführer der Harzwasserwerke, nicht mehr auf sich sitzen lassen. Sein Unternehmen wird beschuldigt, für den erstmaligen, zeitweisen und wieder zu erwartenden Trockenfall des Hombachs auf Weyher Gebiet verantwortlich zu sein. Donner war nun von Hildesheim nach Diepholz in den Ausschuss für Kreisentwicklung und Umwelt gekommen. Statt sich zu rechtfertigen, warnte der Chef von Niedersachsens größtem Wasserversorger eher allgemein: „Sie sehen, der Klimawandel ist angekommen.“ Experten seien der Meinung, so Donner, klimatische Zustände wie das „Doppeltrockenjahr“ würden künftig alle fünf bis zehn Jahre als Standard. Und er warf die Frage in die Runde: „Müssen wir uns mit trockengefallenen Gewässern abfinden?“

Denn an denen, das wollte sein Mitarbeiter Maik Uhlen als Leiter der Wasserwirtschaft dem Gremium darlegen, könne keineswegs nur die Förderung in Weyhe Schuld sein. Die hatte die Nabu-Ortsgruppe dem Unternehmen zugeschrieben (wir berichteten).

Uhlen räumte zunächst ein, dass der Hombach sicher Wasser an das Grundwasser verliert. Bei der Frage aber, warum er vorübergehend komplett leer war, befasse man sich mit einer „komplexen Materie“. So könne auch die Begradigung des Gewässers in der Vergangenheit eine mögliche Ursache sein.

Dass die Abschaltung von Brunnen B 8 mit seinen 120 Kubikmetern Wasser, die darüber pro Stunde gewonnen wurden, allein dafür sorgte, dass der Hombach wieder fließt, bezweifelte er jedenfalls. Eine von ihm vorgestellte Kurve mit der Entwicklung der Pegelstände seither interpretierte er so, dass sich seit der Stilllegung „nicht spektakulär“ etwas geändert habe.

Aber Uhlen hatte noch mehr Statistiken mitgebracht, die seine These belegen sollten, der mangelnde Regen führe im Wesentlichen zum Austrocknen des Hombachs. Die hier für 2018 verzeichneten 477 Liter pro Quadratmeter seien ein „erhebliches Defizit“ gegenüber dem Vorjahr, als noch fast das doppelte gemessen wurde. Die Folge: Die Grundwasserstände seien „niedrig wie nie“. Und der ausbleibende Niederschlag führe eben auch zu noch mehr Trinkwasserverbrauch in den Haushalten und der Landwirtschaft: „Da feuern die Brunnen alle aus vollen Rohren.“

Das bestätigte Sascha Seekamp, Technischer Leiter der Syker Vorgeest als Förderer zum Endkunden, in der Region 100 000 an der Zahl. Weyhe ist ihm zufolge größte Pumpstation für das Wasserwerk Ristedt. 400 Kubikmeter Wasser pro Stunde werden hier durchschnittlich gefördert. Bis zu 700 Kubik aber waren es zuletzt als „Spitze“ an den besonders heißen Tagen, gab er zu Protokoll.

„Beregnungspraxis“ regeln

Maik Uhlen von den Harzwasserwerken hatte indes nicht nur Daten im Gepäck, er hatte tatsächlich einige Lösungsvorschläge dabei. Ein Ansatz wäre seiner Ansicht nach die Renaturierung, also die Rücknahme der Begradigung des Flusslaufs durch den Einbau von Mäandern. Außerdem schlug er eine genauere Überwachung aller Entnahmen wie durch Gartenpumpen vor, ebenso die Reglementierung der „Beregnungspraxis“. Soll bedeuten: Es müsse stärker darauf geachtet werden, dass insbesondere landwirtschaftliche Betriebe nicht in der Mittagshitze ihre Spritzdüsen anschmeißen, wenn die in die Luft geschleuderten Tropfen bereits verdunstet sind, ehe sie den Boden berühren.

Auch Martin Kleingünther von der Unteren Wasserbehörde Landkreis Diepholz wollte die Feldberegnungsbrunnen in den Fokus rücken. Ulrich Helms von der Freien Wählergemeinschaft (FWG) bemängelte aber, dass keine Landwirtschaftsvertreter anwesend seien, um ihre Sicht zu schildern. Joachim Hafer (CDU) wollte wissen, ob bekannt ist, wie viel durch private Bohrbrunnen abgesaugt wird. Kreisrat Jens-Hermann Kleine aber konnte mit keinen Daten dienen.

Kleingünther stellte zudem fest, der Hombach sei an einigen Stellen „sehr stark verkrautet“. Das halte Wasser zurück, die Beschattung andererseits lasse den positiven Effekt überwiegen. Außerdem entziehe der Mühlenkamp-See in Leeste dem Hombach Wasser. Das solle in Kürze abgestellt werden.

Kreisrat Kleine berichtete zudem, die Gemeinde Weyhe richte derzeit einen runden Tisch in dieser Sache ein, der Landkreis werde mit an diesem sitzen. Romuald Buryn von den Grünen war das nicht genug: „Sich einbringen zu wollen, klingt mir zu niedlich.“ Ingo Estermann (SPD) fragte wiederum nach einem eigenen Versorgungskonzept, wie es der Landkreis Osnabrück bereits habe. Kleine konnte verraten: „Da sind wir schon dran.“

Thomas Brugger vom Nabu Weyhe fragte, warum die Harzwasserwerke nicht Mittel aus Landestöpfen, in die schließlich hohe Abgaben für die Grundwasserentnahme geleistet werden müssen, für das Umsetzen von Brunnen weg vom Hombach beantragen. Eine Anregung, die die Unternehmensvertreter durchaus interessiert zur Kenntnis nahmen.

Claudia Schmidt-Schweden, Leiterin der Betriebsstelle Sulingen des NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz), warnte abschließend noch und erinnerte an das „Verschlechterungsverbot“ für Gewässer wie den Hombach. Das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz Laves, schreibe etwa für Fische eine Tiefe von mindestens 30 Zentimetern vor. Zur Einordnung: Bei Warwe waren es kürzlich gerade einmal um die 35 Zentimeter im Hombach. Und das war verglichen mit Erichshof viel.