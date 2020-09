Packten gemeinsam an: Im Grünzug an der Straße Windhorst in Moordeich pflanzten die Schüler drei Linden. (Eike Wienbarg)

Stuhr-Moordeich. Die zunehmende Erderwärmung und der Klimawandel beschäftigen immer mehr Jugendliche. Das hat nicht zuletzt der Zulauf für die Fridays-For-Future-Bewegung um die schwedische Jugendliche Greta Thunberg gezeigt. Auch auf lokaler Ebene wird der Nachwuchs immer aktiver. So wie zum Beispiel die Klasse G8c der Moordeicher Lise-Meitner-Schule und ihr Lehrer Matthias Breitkreuz. Mit Unterstützung der Gemeinde Stuhr pflanzten die Schüler am Mittwoch drei Linden in der Nähe zur Straße Windhorst am Kleinen Deichfluss in Moordeich.

Die Achtklässler haben das Projekt dabei gewissermaßen von einer zehnten Klasse geerbt, wie Breitkreuz, Lehrer für Biologie und Erdkunde an der Lise-Meitner-Schule, berichtet. Die Schüler hatten damals aktiv werden wollen, nachdem sie das Thema Klimawandel im Erdkundeunterricht behandelt hatten. „Wir müssen etwas tun“, ist laut Breitkreuz die einhellige Ansicht der Schüler gewesen. „Die Schüler sind absolut empathisch und betroffen“, berichtet der Lehrer von seinen Erfahrungen, wenn er mit seinen Schützlingen im Unterricht über den Klimawandel spricht.

Um die Schüler nicht mit ihren Sorgen alleine zu lassen, versuche er, immer konstruktiv mit dem Thema umzugehen, erklärt Breitkreuz weiter. „Wir suchen Lösungsmöglichkeiten“, sagt der Lehrer. Gleiches sei dann auch im Frühjahr geschehen. Auf die Anregung seiner Schüler lud Breitkreuz Stuhrs Umweltbeauftragten Marc Plitzko in den Unterricht ein. Gemeinsam sprachen sie über den Klimawandel, den Klimaschutz vor Ort und mögliche Projekte. „Es freut mich, dass die Schüler so motiviert sind. Das wollen wir unterstützen“, sagt Plitzko, der die Anfrage der Schüler gerne annahm.

Mehr Grün an den Straßen

Zusammen kamen sie auf die Idee, Straßenbäume zu pflanzen. Die Gemeinde Stuhr übernahm dann die Suche nach geeigneten Standorten. Zuerst musste eine sogenannte Leitungsabfrage gestellt werden, erläutert Plitzko. Dabei geht es darum, dass die Bäume nicht an Standorten platziert werden, an denen Kabel wie etwa Telefonleitungen verlaufen, die durch die Wurzeln beschädigt werden könnten, erläutert der Umweltbeauftragte. Außerdem sollten die Bäume nicht zu weit entfernt von der Lise-Meitner-Schule stehen.

Als Orte wurden dann die Stuhrer Landstraße und der Grünzug an der Straße Windhorst ausgesucht. Bereits im Frühjahr wurden an der Stuhrer Landstraße drei Ahorn-Bäume gepflanzt. Aufgrund des Lockdowns durch die Corona-Pandemie übernahm die Aktion der Stuhrer Bauhof. Nach den Ferien sollte die zweite Pflanzaktion starten. Allerdings hatten da die Ideengeber aus der zehnten Klasse die Lise-Meitner-Schule bereits verlassen, wie Matthias Breitkreuz berichtet. Daher fragte er seine achte Klasse, ob sie das Projekt übernehmen möchte. Auch sie waren Feuer und Flamme für die Aktion. „Da müssen wir irgendwas machen“, sagt Schüler Maximilian mit Blick auf die Erderwärmung. Daher pflanzten die 14 Achtklässler gemeinsam mit einer beauftragten Fachfirma nun drei Linden in Moordeich. Für die meisten war es dabei die erste Pflanzaktion.

Die Auswahl der Baumarten übernahm dann wieder Marc Plitzko. Bei Neupflanzungen gehe es immer um die Wahl zwischen bereits heimischen Arten und nicht-heimischen, aber robusteren Arten, so der Umweltbeauftragte. In diesem Fall habe er sich für heimische Arten entschieden. Auf die Linde fiel die Wahl, da die Blüten des Baumes von Insekten bestäubt werden. So werden auch gleich Biene und Co. mit den neuen Pflanzen unterstützt. „Der Ahorn ist ein robuster Straßenbaum“, erklärt Plitzko seine zweite Wahl. Pro Baum investierte die Gemeinde rund 100 Euro.

Wenn es nach Matthias Breitkreuz geht, soll das Klimaprojekt der Lise-Meitner-Schule verstetigt werden, um nachhaltig zu sein. Ähnlich des jährlichen Gedenkgangs der Schule zum Mahnmal Obernheide, wie der Lehrer berichtet. „Wir sind eine Erdkunde-Schwerpunkt-Schule“, sagt er. Neben dem normalen Unterricht gebe es auch einige Arbeitsgemeinschaften, die sich mit Umweltthemen beschäftigen. Vor Kurzem sei er mit Schülern auch im Heiligenroder Klosterwald unterwegs gewesen, um die Tiere in diesem Lebensraum kennenzulernen, erzählt Breitkreuz, der nach eigenen Angaben versucht, möglichst praktisch an den Lehrstoff heranzugehen.

Der Klimawandel sei in unterschiedlichen Klassenstufen Thema, durch die Fridays-For-Future-Bewegung finde die Beschäftigung damit aber nicht mehr nur im Biologie- oder Erdkundeunterricht, sondern auch im Politikunterricht statt, wie Breitkreuz berichtet. Einige der Schüler der höheren Klassenstufen hätten sich auch bereits an den Klimaprotesten beteiligt, weiß der Lehrer zu berichten.