Die Kita Varreler Feld wird erweitert, auch in Moordeich und Groß Mackenstedt stehen Veränderungen an, die sich maßgeblich auf den Haushalt der Gemeinde für 2020 auswirken. (Braunschädel)

Stuhr. Christian Möller kommt ohne Umschweife zum Punkt: „Das ist eigentlich ein unspektakulärer Haushalt“, sagt Stuhrs Kämmerer über das Zahlenwerk für 2020. Der Politik wird der Haushalt für das kommende Jahr am Dienstag, 26. November, in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vorgestellt. Der öffentliche Teil beginnt um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Stuhrer Rathauses an der Blockener Straße 6. Thema dann sind auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie der Erlass des Investitionsprogrammes bis zum Haushaltsjahr 2023.

Der Haushalt 2020 weist ordentliche Erträge in Höhe von 79 913 800 Euro aus, dagegen stehen Aufwendungen von 81 679 500 Euro. Die außerordentlichen Erträge liegen laut Entwurf bei 126 000 Euro, die Aufwendungen bei 20 000 Euro. Der Überschuss reicht aber nicht aus, um den Haushalt insgesamt auszugleichen, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Der Haushalt für das aktuelle Jahr könnte ein „gutes Ergebnis“ ausweisen, sagt Möller. Für das Jahr 2020 geht der Kämmerer allerdings von einem Fehlbetrag in Höhe von 1,7 Millionen Euro im Ergebnishaushalt aus. Ab 2021 rechnet er aber wieder mit Überschüssen von rund zwei Millionen Euro. Wie zuverlässig solche Prognosen sind: „Das kommt auf die die politische Großwetterlage an“, sagt Möller. Beschlüsse auf Bundes- und Landesebene wirken sich natürlich auch auf den Stuhrer Haushalt aus. Wird zusätzlicher Bedarf registriert, ändert sich dadurch auch etwas im Haushalt. So geschehen in diesem Jahr, als der Rat der Gemeinde einen Nachtragshaushalt von fast fünf Millionen Euro verabschiedete. Das Geld war für die Erweiterung bestehender Kitas und das Schaffen neuer Einrichtungen notwendig. Außerdem war der Beitritt der Gemeinde Stuhr zur Wohnbau Diepholz GmbH noch nicht im Haushalt 2019 berücksichtigt worden.

Kitas und Schulen machen 2020 den größten Posten aus. Im Wesentlichen geht es um den Ausbau der Kitas in Groß Mackenstedt und Moordeich sowie steigende Personalkosten. Im Bereich der Kindertagesstätten ist ein Ausgabevolumen von 16,1 Millionen Euro veranschlagt. 13,5 Millionen Euro davon sind alleine Personalaufwand. Die Erträge in dem Teilbereich umfassen 6,9 Millionen Euro, 5,9 Millionen Euro davon kommen durch Zuwendungen vom Land zustande, damit Stuhr beitragsfreie Kitas anbieten kann.

Die Planungskosten für den Schul- und Kitabereich schlagen mit jeweils 150 000 Euro zu Buche. Für die Erweiterung der Kooperativen Gesamtschule (KGS) liegt zwar seit vergangenem Jahr der politische Beschluss vor, die Kosten sind aber im Haushalt 2020 noch nicht berücksichtigt. „Der Kindergartenbedarf ist erstmal größer“, begründet Christian Möller. Der zweite große Block ist der Erwerb von Grundstücken. Dafür sind im Haushalt 2020 nach bisherigem Stand 5,5 Millionen Euro veranschlagt.

Ansonsten ist der Mann der Zahlen in der Gemeinde Stuhr zufrieden. „Wir haben alles umgesetzt, was politische Beschlüsse waren“, sagt er. Auch der Sicherheit werde Rechnung getragen, denn Ersatzbeschaffungen für Feuerwehrfahrzeuge sind ein fester Posten in jedem Haushalt. „Man kann sagen: Immer so ein Fahrzeug pro Jahr“, sagt Möller. Sanierungen an gemeindlichen Gebäuden und Straßen sind ebenfalls in der Planung für 2020 enthalten, „damit wir keinen Sanierungsstau bekommen“, wie Möller erklärt, der seit 2013 Stuhrs Kämmerer ist. Dann sind da noch Posten, die sich schon durch mehrere Haushaltsjahre ziehen. Das Gerichtsverfahren zur geplanten Straßenbahn zum Beispiel, das laufende Kosten verursacht – genau wie der Ortskern Brinkum.