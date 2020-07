Ein Dankeschön für die Treue zu ihrer Musik: Die CD von Kati Breuer (rechts) gab es in einer "löwenstarken" Verpackung. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Seckenhausen. Am Ende war es vielleicht sogar der beliebte Löwentanz, der so manche Familie durch die besondere Corona-Zeit gebracht hat. Mit ihren Online-Musikstunden sorgte Kinderliedermacherin Kati Breuer aus Stuhr in den vergangenen Wochen für gute Laune und Abwechslung in zahlreichen heimischen Wohnzimmern. Als Dankeschön lud sie am Sonntag zum Tag des offenen Fensters an ihrem Musikstudio in Seckenhausen ein.

„Als die Anordnung kam, dass auch ich meine Musikschule vorübergehend schließen muss, war mir schnell klar, dass ich mir etwas einfallen lassen musste, um weiterhin den Kontakt zu den vielen Kindern und Familien zu pflegen, die ich jede Woche in verschiedenen Kursen unterrichte“, berichtet Kati Breuer rückblickend. Neben ihrer täglichen und kostenlosen Online-Musikstunde in den sozialen Netzwerken produzierte sie außerdem Videos zum Anschauen und Herunterladen, die zum gemeinsamen Singen, Tanzen, Klatschen und Bewegen animieren sollten.

„Kati hat uns über die Corona-Zeit gerettet“, berichtet eine Mutter aus Brinkum, die der Kinderliedermacherin jetzt zusammen mit ihren beiden Kindern Merle (vier Jahre) und Barne (20 Monate) einen Besuch am offenen Fenster abstattete. Als Dankeschön für ihre Treue bekamen sie – wie auch alle anderen Musikstudio-Familien – an diesem Tag die aktuelle CD von Kati Breuer mit dem Titel „Tanz den Löwentanz – meine liebsten Mitmachlieder“ überreicht. „Merle hat jeden Tag gefragt: 'Wann machen wir wieder Kati an?' und konnte am Ende nicht nur ihre Lieblingslieder ‚Löwentanz‘ und ‚Die Rennschnecken‘, sondern fast alle Lieder mit ihrer Ukulele begleiten“, sagt sie weiter.

Ganz ähnlich sah es auch beim fünfjährigen Felix aus, der sich nicht nur über die aktuelle CD freute, sondern für seine Oma gleich noch eine weitere kaufte. „Wir haben die Musikstunde mit Kati fest in unserem Tagesplan integriert. Nach dem Aufstehen kam Kati und danach hat Felix Fahrradfahren gelernt“, sagt seine Mutter und zauberte der Kinderliedermacherin gleich ein Lächeln ins Gesicht. „Genau dieser persönliche Kontakt zu den Kindern und ihren Eltern hat mir so sehr gefehlt“, sagt Kati Breuer, die sich an diesem Tag über die zahlreichen Wiedersehen, die warmen Worte und so manch einen Blumengruß freute. Normalerweise gibt sie in ihrem Musikstudio verschiedene Kurse für Kinder vom Windel- bis zum Schulalter. Eingeteilt sind die Mädchen und Jungen in die Klangzwerge, Piepmätze und Musifanten. Zuletzt konnte sie unter strengen Auflagen mit Abstand und ohne Bewegung aber nur ein Notprogramm anbieten.

Damit ihre musikalischen Schützlinge alle ihre Lieblingslieder aber auch weiterhin zu Hause und im Auto hören können, hat sie nun ihre aktuelle CD mit ihren beliebten Mitmachliedern herausgebracht. „Die meisten Lieder kennen die Kinder schon, aber es sind auch neue Stücke dabei“, erklärt sie. Ursprünglich sei die CD-Produktion erst später im Jahr geplant gewesen, aber durch die coronabedingte Schließung ihres Musikstudios habe sie diese nun vorgezogen. Von den bislang 1000 produzierten Tonträgern hat sie 150 nun in einer „löwenstarken“ Verpackung für ihre Musikstudio-Kunden bereitgelegt.

Die sogenannte Drive-In-Ausgabe wurde von den Familien sehr gut angenommen. „Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. So hatte ich es mir gewünscht und so brauchen wir uns auch keine Gedanken über die erforderlichen Abstandsregeln zu machen“, freut sich Kati Breuer über die durchweg positive Resonanz. Einige Familien kamen am Sonntag auf dem Weg in den Urlaub am Fenster vorbei, um sich die musikalische Unterhaltung für die anstehende Autofahrt abzuholen.