Weyhe. Mit drei Anträgen der SPD und zwei weiteren der Grünen hat sich der Weyher Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt am Dienstagabend beschäftigt. Eins vorweg: Fast alle trafen auf breite Zustimmung, Diskussionsbedarf gab es dennoch – vor allem bei der Forderung der SPD nach mehr Lufttankstellen.

Alle SPD-Anträge gehen auf Initiativen der Jusos zurück (wir berichteten). Unter anderem möchten die Jungsozialisten das Radfahren attraktiver machen. „Bisher gibt es nur eine Lufttankstelle in Dreye“, sagte Hans W. Niemeyer (SPD), der den Antrag vorstellte. Er schlug einen weiteren Standort in der Leester Marsch, vielleicht sogar plus einer Ladestation für E-Bikes, sowie eventuell am Rathaus vor. Gegenwind kam von Holger Opitz vom ADFC: „Ich fahre 8000 Kilometer im Jahr, ich habe meine Luft immer dabei“, sagte er und hielt demonstrativ eine kleine Luftpumpe hoch. Elmar Könemund (Grüne) und Antje Sengstake (FDP) konnten sich mit dem Antrag ebenfalls nicht anfreunden. „Ich finde das unangemessen, das ist ein reiner Prüfauftrag“, entgegnete SPD-Fraktionschef Frank Seidel. Bei fünf Enthaltungen wurde dieser Prüfauftrag beschlossen.

„Zigarettenstummeln den Kampf ansagen“ lautet der Titel eines weiteren SPD-Antrags. Die Gemeinde soll so sauberer und ökologischer werden. Auch in diesem Fall bittet die Fraktion um Prüfung, wie zum Beispiel andere Kommunen damit verfahren, etwa durch Bußgelder oder das Aufstellen von Aschenbechern. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Dietrich Struthoff sorgte für wenig Begeisterung bei den Sozialdemokraten. „Das ist natürlich ärgerlich, aber ich weiß nicht, wie man dem Herr werden soll. Vielleicht mit einem Pfandsystem für Kippen“, sagte der Christdemokrat. Der Prüfauftrag an die Verwaltung wurde dennoch einstimmig erteilt. Eben solche Einigkeit gab es bei der SPD-Forderung, Urban Gardening in Weyhe und damit die Artenvielfalt zu fördern.

Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen wünscht sich für Weyhe eine Flächenpotenzialanalyse über die mögliche Nutzung von Solarthermie- und Photovoltaik-Anlagen auf gemeindlichen Dächern. Auch mit diesem Antrag waren alle Ausschussmitglieder einverstanden. Gesprächsbedarf gab es zur Grünen-Forderung, den Landschaftsplan von 2001 fortzuschreiben. Damit konnten sich auch alle anfreunden, jedoch nicht mit dem zweiten Punkt. Darin fordern die Grünen, dass sämtliche geschützte Flächen während der Fortschreibung nicht bebaut werden. „Da brauchen wir mehr Details“, sagte Frank Seidel. Er sprach sich für eine Prüfung durch die Verwaltung aus. „Da können wir mitgehen“, antwortete Grünen-Fraktionschefin Annika Bruck.