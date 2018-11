Das Mädchen hockte in einem Gebüsch und las einen der Harry-Potter-Romane. (Johannes Eisele / dpa)

Polizei und Feuerwehr haben am Montagabend ein zwölfjähriges Mädchen gesucht, das bereits seit dem Morgen verschwunden war. Darüber berichtet nun die Polizei. Allerdings ging die Aktion glimpflich aus. Nachdem das Mädchen nicht zur Schule gegangen war, suchten Familienangehörige den Tag über selbstständig nach ihr, so die Polizei. Bei Einbruch der Dunkelheit seien dann die Beamten sowie die Feuerwehr verständigt worden. Die suchten in einem Wohngebiet, einem angrenzenden Biotop und an diversen Anlaufadressen. Gegen 19.45 Uhr fand dann die Feuerwehr das Fahrrad der Zwölfjährigen, gegen 22 Uhr konnte das Mädchen selbst wohlauf in einem Gebüsch an einer Sportanlage in Moordeich gefunden werden. Nach eigenen Angaben verbrachte sie dort den gesamten Tag, um ein Harry-Potter-Buch zu lesen.