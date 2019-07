Die Einsatzkräfte löschten den Brand am Mähdrescher schnell ab. (Feuerwehr)

Stuhr-Brinkum. Die Feuerwehr Brinkum ist am Donnerstagabend gegen 20.32 Uhr zu einem Brandeinsatz nach Brinkum-Nord gerufen worden. Auf einem Kornfeld an der Carl-Zeiss-Straße kam es bei Erntearbeiten zu einem Entstehungsbrand an einem Mähdrescher, berichtet Pressesprecher Christian Meinen. Die Besatzung des Brinkumer Löschgruppenfahrzeuges konnte den Brand aber schnell ablöschen. Abschließend wurde die Brandstelle mithilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach 45 Minuten war der Einsatz abgearbeitet, so Meinen weiter.