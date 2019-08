Tiefe Zuneigung füreinander empfinden Anneliese und Heinrich Karl Rickens auch noch nach 65 Jahren Ehe. (Braunschädel)

Weyhe-Dreye. Ein Saal, ein Tanz, ein Fest: Anneliese und Heinrich Karl Rickens begegnen sich einst in Sudweyhe. Sie war 17 und er 21. Gekommen war sie mit einer Freundin, gegangen mit einem Ehemann – zumindest in der Idee. Geheiratet wurde vor exakt 65 Jahren.

Anneliese Rickens arbeitet damals als Haushaltshilfe, erinnert sie sich: „Da hat er mich weggeholt.“ Die heute 85-Jährige bleibt Hausfrau und Mutter. Heinrich Karl Rickens machte eine vierjährige Ausbildung zum Stellmacher in Lesum. Seit die Sykerin und der Dreyer geheiratet hatten – das war am 27. August 1954 – lebten sie in seinem Elternhaus, an dem auch eine Landwirtschaft hing. Bis 1984 halten sie sie aufrecht. Anneliese Rickens hilft, und auch Heinrich Karl Rickens packt nach seiner Arbeit, später als Korosseriebauer, dann als Berufskraftfahrer und Ausbilder bei der Bremer Straßenreinigung, mit an.

Soweit der Lebenslauf, doch besonderer ist das Band zwischen den beiden. „Wir haben immer treu und brav zusammengehalten“, sagt Heinrich Karl Rickens, der noch immer gern die Hand seiner Frau hält, während sie ihn wiederum mit „Schatz“ anspricht. Zusammengehalten haben sie, als die Eltern sterben und schließlich auch ihr drittes Kind. Es lebte nur einen Tag. „Das vergisst man nie“, sagt Anneliese Rickens. Geblieben ist dennoch nur Frieden in der Familie. Und mit den Nachbarn. Auch dort: Zusammenhalt, ebenso mit den zwei Kindern, drei Enkeln und zwei Urenkeln. „Wir haben nie Streit. So etwas kennen wir gar nicht“, sagt Anneliese Rickens. Es sei immer alles sehr harmonisch gewesen: „Wir sind aber auch zu allen lieb und freundlich.“

Kontinuität scheint das Markenzeichen der Rickens. Als Heinrich Karl seine Lehre beendet, tritt er direkt in die Dreyer Feuerwehr ein und baut sie mit auf. Die Bindung hält inzwischen noch länger als seine Ehe: 70 Jahre. Der frühere Maschinist und Gerätewart ist seit Langem Alterskamerad. „Meine Leidenschaft ist Musik“, sagt dagegen die Frau des 89-Jährigen. Sie komme aus einer musikalischen Familie: „Blasmusik ist unser Ding. Überall, wo Musik ist, fahren wir hin.“ So etwa zu Konzerten der Amigos oder der Kastelruther Spatzen. Doch damit nicht genug der Aktivitäten. Beide sind in einem Kegelklub. Zwar werfen sie keine Kugeln mehr, treffen sich aber alle vier Wochen zum Klönen, Essen und auf ein Bierchen. Sehr wohl gespielt wird aber noch in der Doppelkopfgruppe, zu der die früheren Arbeitskollegen von Heinrich Karl Rickens gehören.

Entsprechend feiert das Paar seine Eiserne Hochzeit mit 83 Gästen. Zur Feier kommt auch Besuch aus Lettland, genauer aus Madona, mit dem die Gemeinde Weyhe seit 1990 eine Partnerschaft hat. Auch die Rickens haben seitdem sozusagen eine Partnerschaft mit einer lettischen Familie und waren bereits zwölf Mal dort. Sie besuchen sich im jährlichen Wechsel und sind im Förderverein. Das Geheimnis der Rickens scheint zu sein, immer dabei zu bleiben und das vor allem gemeinsam. „Man kann doch froh sein, dass man so lange zusammen ist“, sagt Anneliese.