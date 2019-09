Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein 41 Jahre alter Mann aus Hamburg ist bei einem Unfall auf der Autobahn 28 beim Dreieck Stuhr am Donnerstag schwer verletzt worden. Gegen 16.35 Uhr übersah er auf der Rampe in Richtung Autobahn 1 nach Hamburg einen etwa 60 Stundenkilometer schnell fahrenden Lastwagen, trotz gerader Strecke, teilt die Polizei mit: „Der Hamburger fuhr ungebremst auf den fahrenden Sattelanhänger auf.“ Daraufhin prallte er mit seinem Auto mehrfach gegen die rechte und linke Leitplanke und kam dann im Kurvenverlauf auf der Überholspur kurz vor der Auffahrt auf die Autobahn 1 zum Stehen. Wegen seiner Verletzungen musste der Hamburger in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.