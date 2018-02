Dieses parkende Auto rammte der Fahrer in der Schulstraße in Stuhr auf seiner Flucht vor dem Zoll. (Florian Kater)

Ein Mann hat sich am Samstag in Stuhr eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie eine Sprecherin der Polizei Diepholz mitteilte, wollte der Zoll den Fahrer auf der Autobahn 1 kontrollieren - eine Routinekontrolle. Doch der Mann ergriff die Flucht. In Groß Mackenstedt fuhr er von der Autobahn ab.

In der Schulstraße in Stuhr verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit einem parkenden Auto zusammen. Der Golf wurde durch die Wucht in einen Vorgarten geschoben und riss den Gartenzaun mit sich.

Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß weiter. Die Beamten des Zolls forderten Verstärkung an und nahmen die Suche mit einem Hubschrauber auf, sagte die Polizeisprecherin auf Nachfrage des WESER-KURIER. Der Mann konnte nach aktuellem Stand aber noch nicht gefunden werden. Er ist laut Polizei 1,80 bis 1,90 Meter groß, trägt eine graue Jacke, ein violett-kariertes Hemd und eine blaue Jeans. Seine Schuhe sind braun-grau und er hat eine Gehilfe bei sich. Vermutlich ist er am Bein verletzt. Die Polizei Diepholz bittet um Hinweise.

Der Zoll beschlagnahmte das zerstörte Auto. Darin befanden sich laut Polizei etwa zehn Kilo Amphetamine. Die Drogen dürften jedoch der Grund gewesen sein, weshalb sich der Mann bei der Kontrolle aus dem Staub machte. (ech)

(Dieser Artikel wurde um 15.37 Uhr aktualisiert.)