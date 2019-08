Grünphase im Rausch nicht mitbekommen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mann schläft im Auto vor Ampel

Maike Plaggenborg

In tiefe Träume versunken hat ein Mann in Melchiorshausen zwei Grünphasen an einer Ampel verschlafen. Allerdings war der 28-Jährige nicht müde, sondern betrunken.