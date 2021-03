Der Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn. (Christian Butt)

Schwere Verletzungen hat sich ein Mann bei einem Unfall am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Autobahn 1 zugezogen. Er war mit seinem Auto zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als er ein Stauende übersah. Obwohl der Mann noch versuchte auszuweichen, krachte er mit seinem Auto in einen Lastwagen. Dabei wurde die Beifahrerseite aufgeschlitzt. Die Rettungskräfte befreiten den Mann aus dem Wagen. Anschließend wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz. Die Autobahn musste gesperrt werden.