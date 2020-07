Ein Autofahrer hatte auf der A 1 medizinische Probleme und daraufhin einen Unfall. Der 51-Jährige starb (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 1 zwischen Brinkum und der Anschlussstelle Stuhr (Fahrtrichtung Osnabrück) in der Nacht zu Sonntag gestorben. Wie die Feuerwehr Brinkum mitteilt, ist der 51-jährige Fahrer mit seinem Wagen gegen 4 Uhr vermutlich aufgrund von medizinischen Problemen von der Fahrbahn abgekommen und in die Schutzplanke geprallt. Sprecher Christian Meinen bezieht sich dabei auf Angaben der Autobahnpolizei Ahlhorn.

Bei dem Unfall wurde der 51-Jährige in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Erst eintreffende Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei unternahmen eine Sofortrettung und leiteten die Reanimation ein, die jedoch ohne Erfolg blieb. Die Kräfte der Feuerwehr Brinkum sicherten dabei den Verkehr. Außerdem wurden die Unfallstelle ausgeleuchtet und ein Sichtschutz mithilfe der Einsatzfahrzeuge hergestellt. Eines der Brinkumer Löschfahrzeuge begleitete den Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus und unterstützte den Rettungsdienst. Der rechte Fahrstreifen musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Nach einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet, so Meinen weiter.