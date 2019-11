Der Prozess gegen den 45-jährigen Mann könnte möglicherweise deutlich abgekürzt werden. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Verden/Stuhr. Mehr als zwölf Jahre liegen die meisten der sechs Drogenfälle zurück, in die ein heute 45-Jähriger aus Bremen verwickelt gewesen sein soll. Der staatenlose Mann soll einer „international agierenden Organisation“ angehört haben, die reichlich Kokain aus den Niederlanden beschaffte, geschickt streckte und gewinnbringend weiterverkaufte. Auch die acht Jahre jüngere Ehefrau muss sich jetzt vor dem Landgericht Verden verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, zwischen Mai und Dezember 2007 sowie in der Zeit zwischen Juli und Oktober 2009 unerlaubt Betäubungsmittel nach Deutschland eingeführt und damit auch gemeinschaftlich Handel getrieben zu haben. Dabei geht es jeweils um „nicht geringe Mengen“ Kokain. Als Tatorte werden vorrangig Bremen und Stuhr genannt. Der sechste Fall, bei dem auch die Frau eine nicht unerhebliche Rolle eingenommen haben soll, wird dem Bereich des Autobahndreiecks Stuhr/Bundesstraße 322 zugeordnet.

Daraus ergab sich die Zuständigkeit des Verdener Landgerichts. Hier sind vor einigen Jahren auch schon Prozesse gegen drei weitere Männer geführt worden, die mehr oder weniger intensiv an europaweitem Kokainschmuggel und –verkauf beteiligt waren. Einer kam mit einer Bewährungsstrafe davon, die beiden anderen erhielten mehrjährige Gefängnisstrafen. Davon wird wiederum einer mit europäischem Haftbefehl gesucht. Ob überhaupt einer des Trios in der Verhandlung gegen das Ehepaar als Zeuge befragt wird, ist eher unwahrscheinlich. Die beiden „greifbaren“ Männer sollen bereits angekündigt haben, von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch machen zu wollen.

Offenbar an Drogeneinfuhr beteiligt

Der 45-Jährige soll ebenfalls zu der international tätigen Gruppe gezählt haben, die sich auf Kokainschmuggel aus den Niederlanden und den Weiterverkauf vor allem in die Schweiz und nach Dänemark spezialisiert hatte. Er soll unter anderem für die Streckung des importierten Rauschgifts zuständig gewesen sein und auch die „Sicherung des Kaufpreises“ übernommen haben. Bevor der „Stoff“ zwecks angestrebter Gewinnsteigerung gestreckt wurde, sollen die Einfuhrmengen jeweils 500 Gramm bis zu zwei Kilogramm umfasst haben. Bei den Geschäften sollen Summen bis zu 300 000 Euro den Besitzer gewechselt haben.

Der einschlägig vorbestrafte Bremer ist zudem angeklagt, auch selbst nach Rotterdam oder Den Haag gefahren zu sein, um dort von nicht näher bezeichneten Lieferanten „Koks“ zu holen und über die Grenze zu schmuggeln. Dabei soll im Oktober 2009 auch ein Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein, das die Frau zuvor in Delmenhorst angemeldet hatte – wohlwissend, dass es für Kokainkurierfahrten eingesetzt werden sollte. Im Auftrag ihres Mannes soll die Frau auch an einer Tankstelle im Bremer Stadtteil Huchting an einem Fahrzeugtausch nach Drogeneinfuhr beteiligt gewesen sein.

Die Verfahrensbeteiligten führten zum Auftakt „Erörterungsgespräche“ außerhalb der Hauptverhandlung. Über den Inhalt will die 2. große Strafkammer zu Beginn des zweiten Termins am Mittwoch, 20. November, Auskunft geben. Möglicherweise kann der Prozess abgekürzt werden. Auf dem Plan stehen bislang insgesamt elf Fortsetzungstermine bis Mitte März.