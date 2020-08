Das Team des Coffeeshops Roman Grunwald (links), Silvia Grunwald und Hermann Grunwald setzt auf familiäre Atmosphäre. (Fotos: Michael Galian)

Stuhr-Heiligenrode. Der Geruch von aufgebrühtem Kaffee und frischen Backwaren liegt in der Luft. Diese Atmosphäre herrscht in Romans Coffeeshop an der Heiligenroder Straße 39. Ein Spielzeugregal an der einen Seite, an einer anderen eine Theke mit verschiedenen bunten Süßigkeiten. Zugegeben, es erinnert an einen kleinen „Tante-Emma-Laden“ von damals.

Dort haben bis vor Kurzem noch Umbauarbeiten stattgefunden, die den kleinen Laden erweitern. „Das alles hat ungefähr eineinhalb Jahre gedauert“, sagt Roman Grunwald, Inhaber des Geschäfts. Innen gibt es nun einen hellen Sitzbereich mit maritimen Details und einer Spielecke für Kinder. Draußen lädt eine Terrasse mit gelben Stühlen, Tischen und einem blauen Zaun mit bunten Blumen zum Verweilen ein – Romans Ankerplatz. „Den Zaun haben wir aus Paletten selbst gebaut, die wir farbig angestrichen haben“, betont sein Vater Hermann Grunwald, der gemeinsam mit seiner Frau Silvia Grunwald täglich im Laden hilft. „Alleine ist das hier alles gar nicht machbar“, fügt Roman Grundwald hinzu. Sein Vater arbeitet als Hafenfacharbeiter in Bremen und verbringt seine freien Stunden in dem Laden. Auch Mutter Silvia Grunwald steht ihrem Sohn täglich mit Rat und Tat zur Seite. Jeden Dienstag packt zudem ein alter Schulfreund des Selbstständigen mit an.

Den Coffeeshop besuchen Stammkunden, aber auch Laufkundschaft. „Hier an der Bundesstraße macht zudem der eine oder andere Lkw-Fahrer halt und holt sich einen Kaffee“, sagt Hermann Grunwald schmunzelnd. Die jüngste Stammkundin sei zwei Jahre alt und weiß auch schon ganz genau, wo sie die Spielecke findet.

Verkauft werden dort aber nicht nur die herkömmlichen Artikel eines Kiosks wie Zeitungen, Tabakwaren oder Süßigkeiten. Wie der Name schon verrät gibt es auch einige Kaffeespezialitäten inklusive einer Gebäckauswahl. Ganz neu sind unter anderem zwei Pizzabacköfen. „Seit Montag verkaufen wir Pizza und andere kleine warme Snacks“, berichtet Silvia Grunwald und weiter: „Unser Verkaufshit sind aber die hausgemachten Frikadellen.“ Für diese steht die 58-Jährige schon früh morgens in der Küche. Den Grunwalds ist es wichtig, dass sich die Kunden willkommen fühlen und da werden auch individuelle Wünsche erfüllt, erzählt Silvia Grunwald stolz: „Wenn ein Kunde etwas Bestimmtes braucht, versuchen wir ihm dies zu besorgen.“ Auch die angebotene Produktauswahl soll den Kunden überzeugen. Immer wieder finden Produktabstimmungen statt, damit geschaut wird, was auch gut beim Kunden ankomme. Derzeit frisch im Sortiment ist beispielsweise „Knallköm“, ein norddeutscher Sekt.

Im Dezember 2018 eröffnete Roman Grunwald seinen Coffeeshop und startete so in die Selbstständigkeit, die er seit seinem Wirtschaftswissenschaftsstudium verwirklichen wollte. Der 33-Jährige hat eine Ausbildung im Bereich Groß- und Außenhandel gemacht – dieser beruflichen Tätigkeit habe er nach ein paar Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr nachgehen können, berichtet der Unternehmer. Schließlich habe er sein Abitur nachgeholt und daraufhin seinen Bachelor absolviert. Auf dem Weg in die Selbstständigkeit kamen ihm einige Ideen in den Sinn, die er dann doch wieder verworfen habe. „Ich hatte Unterstützung von einem meiner Dozenten. Wir haben meine Ideen besprochen und geklärt, was realistisch ist und was nicht“, so Roman Grunwald. Der Coffeeshop sei ein Einfall am Frühstücksstisch gewesen. Neben dem Engagement seiner Eltern und Bekannten habe er noch einen weiteren Vorteil gegenüber vielen anderen Geschäftsinhabern, verrät er: „Ich muss keine Miete zahlen. Das war gerade am Anfang eine große Erleichterung.“ Die Ladenfläche befindet sich nämlich im unteren Bereich seines Elternhauses, wo alle drei gemeinsam wohnen. „Da haben meine Eltern früher einen Edeka-Markt gehabt“, erzählt Silvia Grunwald.

Insgesamt ist Roman Grunwald zufrieden mit der Entwicklung seines Coffeeshops mit Ankerplatz: „Es freut mich, dass wir schnell so weit gekommen sind.“ Coronabedingt musste der Laden rund drei Wochen lang schließen. Danach lief der Betrieb langsam wieder an. Der Ausbau des Geschäfts sollte schon etwas früher fertiggestellt werden. Für die Zukunft wünsche sich der Heiligenroder Cafébesitzer, dass „alles noch ein bisschen mehr anläuft“. Die Öffnungszeiten am Wochenende sollen zudem erweitert werden und auch die Überlegung, Personal einzustellen, steht im Raum, so die Grunwalds. Um die Präsenz des Ladens zu erhöhen, ist die Familie im Sozialen Netzwerk Facebook aktiv und teilt dort regelmäßig Neuigkeiten mit.