Den Schaden durch den Einbruch und Diebstahl der unbekannten Täter beziffert die Polizei auf etwa 3000 Euro (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter durch einen Zaun in ein Firmengelände in Groß Mackenstedt, Im Meer, eingedrungen. Wie die Polizei weiter mitteilt, haben sie dort die Heckklappe eines Transporters aufgebrochen und von der Ladefläche mehrere Maschinen, darunter einen Rasenmähroboter, gestohlen. Den Schaden beziffern die Beamten auf etwa 3000 Euro.