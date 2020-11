Ab sofort müssen im Landkreis Diepholz im Unterricht auch am Sitzplatz Masken von den Schülern getragen werden. (Rolf Vennenbernd/DPA)

Nachdem der Landkreis Diepholz zunächst davon ausgegangen war, dass der Unterricht an der KGS Moordeich nach einem bestätigten Corona-Fall für die kommenden 14 Tage wegen der neuen Corona-Verordnung der Niedersächsischen Landesregierung in geteilten Lerngruppen stattfinden muss, geht der Unterricht dort nun doch erst mal weiter wie gehabt. „Aufgrund eines Interviews des Niedersächsischen Kultusministers Grant Hendrik Tonne am Freitagabend stellt sich die Situation nun anders dar“, erklärte Landkreis-Sprecherin Mareike Rein am Sonnabend in einer Mitteilung. „Demnach fallen unter eine die Schule betreffende Infektionsschutzmaßnahme infektionsschutzrechtliche Anordnungen des zuständigen Gesundheitsamtes, die mindestens eine Klasse betreffen.“ Dies sei im Landkreis Diepholz aktuell aber nur an der Kooperativen Gesamtschule Leeste der Fall, an der zwei Klassen aufgrund positiver Testergebnisse einzelner Kinder zunächst präventiv unter Quarantäne gestellt wurden. Am Montag soll nun über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Ab einem Inzidenzwert über 50 pro Landkreis sieht die neue Landesverordnung zudem eine Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen an Schulen auch während des Unterrichts vor. Das betrifft allerdings nur die Sekundarbereiche I und II. „Diese Verpflichtung tritt somit auch an den Schulen im Landkreis Diepholz ab Montag in Kraft“, erläutert die Landkreis-Sprecherin. Schüler sollten pro Schultag am besten mehrere Mund-Nasen-Bedeckungen für sich verfügbar haben, sodass diese alle zwei bis drei Stunden gewechselt werden können, rät die Kreisverwaltung. Ausdrücklich ausgeschlossen durch die neue Verordnung sind dagegen sogenannte Visiere.

Insgesamt vermeldete die Kreisverwaltung für Freitag 45 Neuinfektionen sowie weitere 68 neue Fälle am Sonnabend. Somit gibt es im Landkreis nun 1206 bestätigte Corona-Fälle überhaupt. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner beläuft sich inzwischen auf 119,9.

Im Landkreis Diepholz gelten ab diesem Montag auch noch einige weitere Regeln durch die neue Corona-Verordnung. So ist der Aufenthalt in der Öffentlichkeit außerhalb der eigenen Wohnung nur noch mit Angehörigen und mit Personen erlaubt, die dem eigenen oder einem weiteren Hausstand angehören. Zu den Angehörigen zählen laut Kreisverwaltung Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, Ehegatten, Lebenspartner, Verlobte, Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister, Geschwister der Ehegatten oder Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn die Ehe oder die Lebenspartnerschaft, welche die Beziehung begründet hat, nicht mehr besteht oder wenn die Verwandtschaft oder Schwägerschaft erloschen ist, sowie Pflegeeltern und Pflegekinder. Die Gesamtzahl der gemeinsam in einer Gruppe in der Öffentlichkeit zulässigen Personen ist auf zehn Personen begrenzt. Für Kinder bis zwölf Jahren gilt weder die Begrenzung, dass sie nur aus zwei Haushalten stammen dürfen, noch die Obergrenze von zehn. Die gleichen Regelungen gelten für private Zusammenkünfte und Feiern in der eigenen Wohnung, dem eigenen Haus oder anderen eigenen geschlossenen Räumlichkeiten sowie im Garten, auf dem eigenen Hof oder auf sonstigen eigenen oder privat zur Verfügung gestellten Flächen unter freiem Himmel sowie in der Öffentlichkeit außerhalb der eigenen Wohnung zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten.

Veranstaltungen unzulässig

Außerdem sind Veranstaltungen für den November generell unzulässig, wenn sie der Unterhaltung dienen. Andere Veranstaltungen mit sitzendem Publikum, also beispielsweise im beruflichen Kontext oder bei Vereinsvorstandssitzungen sind nur noch mit bis zu 50 Besuchern zulässig, wenn sichergestellt ist, dass diese jederzeit das Abstandsgebot von mindestens anderthalb Metern einhalten und alle ihre Sitzplätze einnehmen. Solange die Teilnehmenden nicht sitzen, müssen sie eine Alltagsmaske tragen. Veranstaltungen mit mindestens zeitweise stehendem Publikum sind nur noch nach vorheriger Prüfung mit nicht mehr als 50 Besuchern durch die jeweils zuständige Behörde zulässig. Die zahlenmäßige Begrenzung gilt laut Rein ausdrücklich nicht für Zusammenkünfte in Kirchen, Friedhofskapellen, Moscheen, Synagogen, anderen Glaubens- oder Gemeindehäusern sowie beim letzten Gang zur Grab- oder Beisetzungsstelle mit dem dortigen Aufenthalt.

Diverse Einrichtungen schließen

Ab diesem Montag müssen auch wieder zahlreiche Einrichtungen vorübergehend schließen. Dazu zählen neben Gastronomie (Ausnahmen bilden Außer-Haus-Verkauf und Lieferdienst) und Diskotheken auch alle Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Freizeit- und Amateursportanlagen, Prostitutionsstätten jeder Art sowie Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege. Medizinisch notwendige Behandlungen, etwa Physio- und Ergotherapie oder Logopädie sowie Podologie bleiben weiterhin möglich. Friseursalons bleiben unter den bestehenden Hygieneauflagen geöffnet. Im Groß- und Einzelhandel ist sicherzustellen, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmetern Verkaufsfläche aufhält. Da auch Museen im November vorübergehend schließen müssen, können das Kreismuseum in Syke und das Dümmer-Museum in Lembruch ab Montag keine Besucher mehr empfangen.

Das Bildungsangebot von Volkshoch- und Kreismusikschule kann aber laut Landkreis weiter aufrecht erhalten werden. Es gilt dort die Obergrenze von maximal 50 Teilnehmenden. An der Kreismusikschule fallen außerdem die Chorangebote aus, alle anderen Unterrichtsformen finden statt – in einigen Fällen aber in geteilten Gruppen. Ensemble und Orchester sind bereits teilweise in größere Räume ausgewichen.

„Jede Person sollte zudem private Reisen einschließlich tagestouristischer Ausflüge sowie private Besuche vermeiden“, empfiehlt Mareike Rein. Übernachtungsangebote für touristische Zwecke sind auch nicht länger gestattet. Eigene Ferienwohnungen oder -häuser dürfen selbst benutzt werden, dies gelte auch für Dauercamper.