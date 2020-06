Nicht so hoch wie im Bild, aber zweigeschossig darf in Weyhe nach älterem Baurecht teils gebaut werden (Symbolbild). (Bernd Wüstneck/dpa)

Weyhe. Nach 104 Tagen ohne öffentliche Ausschusssitzung in der Gemeinde Weyhe hat der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt am Dienstag den Auftakt gemacht. Bürgermeister Frank Seidel (SPD) eröffnete die Sitzung nach sechs Wochen ohne einen einzigen Corona-Fall in der Wesergemeinde mit der Bekanntgabe dieser Zahlen und verwies außerdem darauf, dass es für die 17 verfügbaren Besucherzahlen mehr Anmeldungen als Plätze gegeben hat. Auf seine Kappe geht außerdem der Tagesordnungspunkt rund um die Überprüfung von mehr als 120 Bauplänen, die den Bau von Objekten zulassen, die das Ortsbild beeinträchtigen: große Mehrfamilienhäuser inmitten von Einfamilienhäusern nämlich.

Es geht um 122 Pläne, „die teilweise Jahrzehnte alt sind“, sagte Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt. Hintergrund der Prüfung ist, „dass in älteren Bebauungsplänen häufig großzügige Baurechte festgesetzt worden sind, die in den Folgejahren nicht ausgeschöpft wurden“, heißt es in der Vorlage zur Sitzung.

Lego-Häuser und Wohnklötze

In der Praxis bedeutet das: Das Bauen zweigeschossiger Häuser ist in zahlreichen Baugebieten zulässig, realisiert wurden aber überwiegend eingeschossige Einfamilienhäuser. In diesen Siedlungen kommen derzeit vermehrt Grundstücke dieser Art auf den Markt, „auf denen dann Mehrfamilienhäuser unter Ausschöpfung des bestehenden Baurechts entstehen“. In der Weyher Bevölkerung sind diese mitunter auch als Lego-Häuser oder Wohnklötze verschrien. Thematisiert wurde der Unmut zuletzt Ende November, als die Verwaltung die Bürger auf einen Ratsbeschluss hin zwecks Beteiligung in Sachen Baukultur und Ortsbild zu einer Veranstaltung geladen hatte, auf die im laufenden Jahr noch weitere folgen sollen.

Weil sich das Ortsbild an vielen Stellen „sehr schnell“ verändert, solle also geprüft werden, dann die Pläne geändert oder neu aufgestellt sowie auf Planungsschadensrecht geprüft werden, so Nadrowski. Wenn zweigeschossig gebaut werden dürfe, der Plan dann geändert werde, habe das Folgen – „Folgen von rechtmäßigem Handeln“. Im Anschluss könnten gegebenenfalls Plansicherungsinstrumente wie eine Veränderungssperre oder auch die Zurückstellung von Baugesuchen eingesetzt werden. Zum zeitlichen Fahrplan kündigte der Fachbereichsleiter an, dass es „über den Sommer einen ersten Rundumschlag“ geben solle. Alle B-Pläne sollten angeschaut werden, aber noch nicht geprüft. „Wir müssen erst einmal die Tragweite ermitteln – auch, um es personell einschätzen zu können.“ Sollten sich konkrete Bauvorhaben abzeichnen, könnte direkt Handlungsbedarf entstehen, damit der Maßstab eines Vorhabens nicht gesprengt werde. Auf die Frage eines Bürgers aus der Besucherrunde hin gab Nadrowski an, dass die Änderung eines B-Plans genauso lange dauere wie eine Neuaufstellung. „Die Änderung ist ein Vollverfahren“, sagte er. Und das könne zwischen einem dreiviertel Jahr und „bei komplexen Verfahren auch mal drei Jahre“ dauern.

„Im Ganzen haben wir keine einheitliche Baukultur“, sagte Annika Bruck, (Grüne), deren Fraktion einen ersten Antrag zum Thema in 2014 stellte. Die Neubauten sollten eine angemessene Höhe, Breite, Größe haben und Rat und Verwaltung sollten „nicht darauf warten, bis wir uns auf ein Ortsbild geeinigt haben“. Es sollte auch geguckt werden: „Was müssen wir schützen?“, wobei Rainer Zottmann (SPD) zustimmte. Auch er bezeichnete den Vorschlag, die Pläne zu überprüfen, als „überfällig“, sagte aber auch: „Wir wehren uns nicht grundsätzlich gegen große Projekte“ und dass die Nachverdichtung gebraucht werde, „aber an den richtigen Stellen“. Das wiederum bestätigte auch Bruck. Ingrid Söfty (CDU) nannte die Veränderungssperre einen „großen Eingriff in privates Recht“ und forderte: „Wir möchten das erklärt bekommen“ und auch, wie das Vorhaben personell bewerkstelligt werden könnte. Antje Sengstake (FDP) pochte, wie auch die übrigen Redner, auf ein zügiges Vorgehen in der Sache – „je schneller, desto besser“ und erklärte die Bereitschaft, dafür auch Sondersitzungen in Kauf zu nehmen, „damit wir schnell voran kommen“. Der Ausschuss hat das Vorhaben, die Pläne zu prüfen, einstimmig zur Kenntnis genommen.