Nadine Henriques aus Brinkum hat ihre Leidenschaft fürs Kochen in ihrer Jugend entdeckt und dieses Jahr beim "Perfekten Dinner" mitgemacht. (Michael Galian)

Stuhr-Brinkum. Ein Stückchen Portugal nach Brinkum bringen – das war das Ziel von Nadine Henriques, die als Teilnehmerin bei der Sendung „Das perfekte Dinner“ des Fernsehsenders Vox vor Kurzem im TV zu sehen war. Aufgezeichnet wurde die Sendung schon im Januar, verrät die 32-Jährige. Und auch nicht von Montag bis Freitag, wie es die Sendung suggeriert, sondern von Dienstag bis Sonnabend, sodass auch der erste der insgesamt fünf Kandidaten der Show, die jeweils für die anderen kochen und dafür bewertet werden, die Möglichkeit hatte, vorab seine Einkäufe zu tätigen.

Also stand die Verwaltungsangestellte als zweite Kandidatin der Woche an einem Mittwoch am heimischen Herd und zauberte den anderen vier Teilnehmern ein portugiesisches Menü. Stets begleitet von Kameras, die jeden Arbeitsschritt der jungen Frau festhielten. „Die ersten zehn Minuten ist es schon komisch, ein Kamerateam im Nacken zu haben“, gibt sie zu. „Aber man gewöhnt sich schnell daran.“ Es habe sie allerdings aus dem Konzept gebracht, dass sie beim Kochen reden musste, so Henriques. „Das mache ich ja sonst nicht.“

Um 9 Uhr morgens stand das TV-Team bei der 32-Jährigen vor der Tür. Fünf Leute begleiteten die Vorbereitungen für das Dinner. Um die Mittagszeit verabschiedeten sich die Fernseh-Mitarbeiter und die Gastgeberin konnte sich eine kleine Verschnaufpause gönnen. In der Zwischenzeit ging es für die Kameraleute nach Bremen in ein Hotel, um die anderen vier Teilnehmer der Sendung in zwei Gruppen zu interviewen, weiß Henriques.

Am späten Nachmittag startete dann die heiße Phase: Ein zweites Kamerateam stand vor der Tür, um die letzten Vorbereitungen und den Dinner-Abend zu begleiten. Man dürfe zwar vieles vorab zubereiten, erzählt Henriques, aber die Gastgeber sollten auch noch Arbeit in der Küche haben, wenn die anderen Teilnehmer schon da seien. Dementsprechend gingen die Abende teilweise bis 1.30 Uhr. Deswegen habe sie sich für die Woche auch Urlaub genommen. „Das ist mehr als vier Mal gut essen gehen“, betont Henriques.

Für ihr Menü bekam die 32-Jährige von den anderen Teilnehmern 31 Punkte und landete damit auf dem dritten Platz. Henriques servierte portugiesische Teigtaschen mit Salat als Vorspeise, Stockfisch als Hauptgang und zum Nachtisch eine Mousse aus Butterkeksen und portugiesische Milchnudeln. „Ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis und würde es auch ganz genau so wieder machen“, resümiert die Mutter eines Sohnes. Was der Zuschauer nicht weiß: Jeder Teilnehmer muss sechs statt fünf Menüs zubereiten. Eines ist für die Kamera. „Für die Szenen, wo etwas durchgeschnitten wird“, verrät Henriques. Der Teller werde dafür vom Team mit in einen anderen Raum genommen. Gerne essen die Kameraleute dann auch einen Happen, hat die Teilnehmerin beobachtet.

Geprobt habe die 32-Jährige das Dinner ihren Angaben nach nicht. „Die einzelnen Speisen schon, aber alles zusammen nicht“, sagt sie. Sie habe sich für dieses Menü entschieden, weil es so etwas beim „Perfekten Dinner“ noch nicht gegeben habe, erzählt Henriques. Ein wenig ängstlich sei sie, wie sie sagt, schon gewesen, bevor sie die anderen Teilnehmer kennengelernt habe. „Aber es hat einfach gepasst. Wir stehen immer noch in Kontakt und hoffen, uns bald wieder treffen zu können.“ Alle seien sehr nett und vor allem ehrlich zueinander gewesen. Dass bereits am Tisch viel zur Bewertung gesagt werde, sehe man in der Sendung allerdings nicht. Auf das gute Verhältnis innerhalb der Gruppe habe sich das aber nicht ausgewirkt.

Am besten habe Henriques das Dinner bei Wochensieger Per geschmeckt. Als Hauptgericht servierte dieser Ente mit Klößen und Blumenkohlstampf. „Das war ein Träumchen“, resümiert Nadine Henriques mit einem Lachen. Auch das Dessert – Apfeltiramisu – habe sehr gut geschmeckt. Der Nachtisch von Teilnehmerin Julia habe ihr wiederum nicht so gut gefallen. „Das war eine Mousse aus weißer Schokolade, die mit Kichererbsenwasser zubereitet wurde“, so die Hobbyköchin. „Das hatte eine ziemlich glibberige Konsistenz.“ Im Großen und Ganzen sei sie aber begeistert gewesen von der kulinarischen Vielfalt der Dinnerwoche.

Ihre Leidenschaft fürs Kochen und Backen habe sie recht spät entdeckt, erzählt die 32-Jährige, deren Eltern aus Portugal stammen. „Ich habe erst mit 15 oder 16 Jahren angefangen zu kochen." Vorher habe sie nicht einmal Nudeln zubereitet. Das erste Gericht, das Nadine Henriques gekocht hat? „Ein Auflauf“, erinnert sie sich. Mittlerweile probiere sie in der Küche viel aus. Vor allem portugiesische und deutsche Gerichte. Unter der Woche koche sie schnelle, einfache Mahlzeiten, am Wochenende stehe sie aber auch gerne mehrere Stunden in der Küche, um aufwendige Gerichte zu zaubern.

Und wie kam es eigentlich zur Teilnahme am „Perfekten Dinner“? Sie sei mit ihrer Familie im Oktober vergangenen Jahres von Bremen nach Brinkum gezogen, erzählt Henriques. „Da hatten wir anfangs keinen Internetanschluss und haben viel Fernsehen geschaut.“ Unter anderem regelmäßig die Kochsendung bei Vox. Dort habe es dann irgendwann den Aufruf zu einer Bremen-Runde gegeben. „Mein Mann hat mich angemeldet“, sagt sie. Sie sei ziemlich überrascht gewesen. „Aber ich wollte es nicht auf mir sitzen lassen, also habe ich angenommen.“ Zum Anmeldeprozedere gehören ein Telefoninterview und ein selbstgedrehtes Video der heimischen Räumlichkeiten. Drei Wochen später kam die Zusage.

Da fünf Menschen aus fünf Haushalten in Zeiten von Corona eigentlich nicht zusammenkommen dürfen, wurden die Teilnehmer regelmäßig getestet und mussten ihre Kontakte beschränken. „Das hat mir ein positives Gefühl gegeben“, sagt Nadine Henriques, die mittlerweile nach eigenen Angaben sogar auf der Straße erkannt wird.

Die Folgen der Sendung sind im Internet unter https://www.tvnow.de zu finden. Weitere Informationen sowie die Rezepte gibt es auch unter https://www.vox.de/cms/sendungen/das-perfekte-dinner.html.