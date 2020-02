Die Mitarbeiter des zum Jahresende schließenden Zentrallagers in Beverstedt können sich nach Angaben von Aldi-Nord auch am Dreyer Standort bewerben.

Weyhe-Dreye/-Kirchweyhe. Nach der zum Jahresende von Aldi angekündigten Schließung des Zentrallagers in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) könnte die Belegschaft in der Gesellschaft in Dreye anwachsen. Zu den 140 Mitarbeitern des Beverstedter Zentrallagers, das im Norden etwa 50 Märkte beliefert, gehören neben Logistikern und Kraftfahrern auch Bürokräfte. Es solle geprüft werden, ob den Mitarbeitern neue Stellen bei den übrigen Aldi-Verteilzentren in Hesel (Landkreis Leer), in Seevetal (Landkreis Harburg) und eben auch in Dreye angeboten werden können.

„Alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich in den benachbarten Regionalgesellschaften bewerben. Die Gesellschaften werden dann selbstständig über diese Bewerbungen entscheiden“, teilte Axel vom Schemm, Sprecher der Aldi Einkauf GmbH Co. OHG, auf Nachfrage mit. Die Regionalgesellschaft in Weyhe werde auch nach der Übernahme von Filialen der Regionalgesellschaft in Beverstedt in der Lage sein, die Filialen der Gesellschaft zu beliefern, sagte er weiter. „Grundsätzlich dürfte auch davon auszugehen sein, dass durch diese Übernahme Personalbedarf besteht.“ Die Details müssten von der Regionalgesellschaft Weyhe aber noch geprüft und bewertet werden. Mit Blick auf eine mögliche Erweiterung des Aldi-Standortes in Dreye gab von Schemm an: „Hierzu können wir derzeit leider noch keine Informationen geben.“

Schließung in Kirchweyhe nach Ostern

Indes schreitet der Neubau der größeren Filiale in Kirchweyhe weiter voran. Wie von Schemm informierte, liegen die Arbeiten „hervorragend im Plan“. Denn: „Bei unserer Zeitplanung haben wir von vornherein auf einen milden Winter gesetzt.“ Der Discounter errichtet an der Lahauser Straße eine neue Filiale hinter dem Bestandsbau, der geschlossen und dann abgerissen werden soll. „Stand heute können wir das bisherige, derzeit noch betriebene Gebäude unmittelbar nach den Ostertagen schließen“, sagte von Schemm weiter. Das gewohnte Sortiment sei für den Zeitraum von zwei Monaten in den umliegenden Märkten Erichshof, Syke, Stuhr und Kattenturm verfügbar. „Die Mitarbeiter beschäftigen wir während der Bauphase in umliegenden Märkten“, so von Schemm. „Der unmittelbar folgende Abriss, die Fertigstellung des bereits im Bau befindlichen Neubaus und des Teils des neuen Parkplatzes, auf der teilweise der aktuelle Markt steht, resultieren in der Neueröffnung im Juli dieses Jahres.“

Neu am Neubau ist das Konzept, das in den kommenden Jahren bei allen 2300 Filialen in Deutschen zum Tragen kommen soll. Die Verkaufsfläche soll nach Fertigstellung mit 1400 Quadratmetern um rund 500 Quadratmeter größer als zuvor ausfallen.

Die Modernisierung insbesondere der Aldi-Nord-Filialen läuft nach dem Plan mit der Bezeichnung „Aniko“ – dahinter verbirgt sich das „Aldi Nord Instore Konzept“. Der Fokus liege dabei „vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren für unsere Kundinnen und Kunden. Die neuen Filialen werden zudem mit einem modernen Licht-, Farb- und Energiekonzept ausgestattet“. Zum Investitionsvolumen wollte das Unternehmen keine Aussagen treffen.