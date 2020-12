Dafür, dass die Kunden zusätzliche Lebensmittel einkaufen, setzen sich David Nordmann (von links), Jan Dessel, Adnan Mayhoub, Constantin von Kuczkowski und Ralf Grey ein. (Maike Plaggenborg)

Landkreis Diepholz. Für viele Menschen geht es in der Adventszeit um Geschenke, Dekoartikel, den Weihnachtsbaum fürs Wohnzimmer. Für manche geht es aber nach wie vor um die Dringlichkeit bei Dingen des täglichen Lebens, beispielsweise Nudeln, H-Milch, Seife oder Baby-Artikel. Damit dieser Bedarf für Kunden der Syker Tafel an den Ausgabestellen in Weyhe, Syke und Bruchhausen-Vilsen unterstützt wird, können Kunden des Rewe-Supermarktes in Kirchweyhe an diesem Sonnabend, 12. Dezember, helfen. Wer das tun möchte, kann beliebig viele Artikel genannter Art zusätzlich zum eigenen Einkauf in seinen Warenkorb legen und diese nach dem Bezahlen an einer Sammelstelle abgeben. So funktioniert die Kauf-1-Mehr-Aktion der Wirtschaftsjunioren Zwischen Hunte und Weser.

Alle Lebensmittel werden danach zunächst zentral in Syke gelagert, sagt Tafel-Sprecher Ralf Grey. Sie sollen dann „just-in-time“ an die Ausgabestellen ausgeliefert werden. Dabei betont er die Haltbarkeit der Waren. „Zu 80 bis 90 Prozent bekommen wir Lebensmittel, die nicht haltbar sind“, verderblich also. Dass auch andere Produkte an die Kunden der Tafel ausgegeben werden können, schätzen auch die Kunden selbst, damit sie es nicht sofort verzehren müssen. Neben Nudeln und H-Milch werden damit auch Kaffee und Tee, Konserven, Reis und darüber hinaus Waschmittel oder auch Zahnbürsten und -pasta wichtig.

Fehlende Spenden

„Wir leben von solchen Aktionen“, sagt Grey. Weil wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine Weihnachtsfeiern und -märkte stattfinden, fehlen viele Spenden. Dabei fallen die laufenden Kosten für die drei Gebäude der Tafel sowie die drei Sprinter des sozial-diakonischen Projekt des Kirchenkreises Syke-Hoya an, das von 130 Ehrenamtlichen gestützt wird.

Helfen wollen mit der Aktion, die den 1400 Bedürftigen – davon 600 Kindern – zugute kommt, die Wirtschaftsjunioren Zwischen Hunte und Weser. Sie bilden nach eigenen Angaben eine Vereinigung von jungen Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren aus allen Bereichen der Wirtschaft. „Wir sind am Samstag im Drei-Schicht-System im Rewe-Markt im Einsatz“, sagt Wirtschaftsjunioren-Sprecher David Nordmann. Die Aktion läuft in der Zeit von 9 bis 19 Uhr. „Wir springen dieses Jahr auf den Zug mit auf“, denn in diesem Jahr beteiligen sich viele Wirtschaftsjunioren-Kreise in ganz Norddeutschland an dem Projekt, teilt Nordmann mit.

Marktleiter Adnan Mayhoub kündigt für den Aktionstag extra Personal für den Eingangsbereich an, denn: „Samstag ist der stärkste Tag der Woche“, sagt er. Hinzu kommt der Verkaufsstart für das Stickeralbum des TSV Weyhe-Lahausen (wir berichteten). Noch dazu müssen die Corona-Vorschriften eingehalten werden. Demnach dürfen nicht mehr als 120 Kunden gleichzeitig im Supermarkt sein, so Mayhoub weiter.