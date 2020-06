Die zwei Planstraßen im Baugebiet Südlich Henry-Wetjen-Platz, die namentlich zu einer zusammengefasst werden, bekommen auf Empfehlung des Bauausschusses den Namen Hildegard-von-Bingen-Straße. (Maike Plaggenborg)

Weil Planstraße A und Planstraße B nicht die Namen der künftigen Wege im Baugebiet Südlich Henry-Wetjen-Platz sein sollen, hat der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt in Weyhe nun den Namen Hildegard-von-Bingen-Straße empfohlen. Der Entscheidung war eine kurze Debatte über Religion und für mehr Frauennamen auf Straßenschildern vorangegangen.

So hatte sich Ingrid Söfty (CDU) gegen den Vorschlag der Verwaltung, Hildegard-von-Bingen-Straße, ausgesprochen. Die von der katholischen Kirche als Universalgelehrte bezeichnete Mystikerin und Kirchenlehrerin sei zwar eine „sehr ehrenwerte Frau mit großen Leistungen“, sagte Söfty. Der Bereich am Henry-Wetjen-Platz mit der Marienkirche sei aber evangelisch geprägt. Den katholischen Namen würden sie und ihre Fraktion „deswegen nicht für richtig“ halten, gleichzeitig wolle sie den Namen aber auch nicht diskreditieren. Alternativ schlug Söfty wegen der Arbeit von Bingens auf dem Gebiet Kräuterheilkunde und der künftig medizinischen Ausrichtung der Flächen an den Straßen den Namen Rosmarinstraße vor. Aktuell werden in dem Baugebiet zwei Grundstücke zum Verkauf angeboten, in denen Ärzte und Einrichtungen der Gesundheitsversorgung angesiedelt werden sollen (wir berichteten).

Gegenwind gab es dafür von Elmar Könemund (Grüne), der sagte, dass der Name Hildegard von Bingen „sachlich zum Thema Medizin“ passe. Und er legte nach: „Ich möchte keinen Katholikenweg, wo nur Katholiken wohnen“, nannte er beispielhaft als Gegenargument. Und weiter: „Wir wollen das Thema Zusammenarbeit festigen, nicht separate Sachen.“ Ausschussvorsitzende Katrin Kurtz (SPD) merkte an, dass es noch keine Protestanten gegeben habe, als Hildegard von Bingen (geboren 1098) lebte.

Volker Greulich (SPD) sprach sich „als Vorsitzender der Leester Kirche“ ebenfalls für die Benennung nach der Benedektinerin aus. Er bemängelte, dass es in Weyhe zu wenig Straßennamen gebe, die weibliche Persönlichkeiten würdigten und nannte die Margarete-Steiff-Straße und die Louise-Ebert-Straße als zwei der wenigen im Gemeindegebiet. Die Liste der männlichen Vertreter dagegen ließe sich beliebig fortsetzen, sagte Greulich. Antje Sengstake (FDP) sagte zur Debatte: „Hildegard von Bingen finden wir auch nicht so gut“ und kündigte ihre Enthaltung in der Abstimmung an, auch weil sie die Diskussion als „mühselig“ empfand und damit Zeit „verplempert“ werde.

Gegen den zweiten Vorschlag der Verwaltung, Georg-Wilhelm-Neumann-Straße, sprach sich Söfty ebenfalls aus. Der Leester Lehrer, Bürgermeister und Küster, der von 1740 bis 1819 lebte, hat sich ihr zufolge für einen Kirchturm eingesetzt und auch für die evangelische Kirche. Allerdings habe sie den Namen erst einmal „googeln“ müssen. In Gesprächen mit älteren Leester Bürgern habe sie festgestellt, dass Neumann auch dort nicht bekannt sei. Sie kritisierte, dass der Bezug deshalb fehle.

Um die Bekanntheit bereits bestehender Benennungen von Straßen nach Menschen, die sich verdient gemacht haben, zu erhöhen, forderte die SPD-Fraktion „kleine Informationshinweise an bedeutenden, regionsspezifischen oder historischen Straßenschildern“. Das geht aus einem Antrag an den Rat vom 12. Februar hervor. Demnach können das QR-Code-Aufkleber oder auch Metallplättchen sowie Hinweistafeln sein. Die Fraktion beantragt außerdem, dass bei künftigen Vergaben für Weyhe verstärkt bedeutsame Persönlichkeiten oder regionale/historische Begebenheiten berücksichtigt werden sollen. Letztlich stimmte der Ausschuss einhellig dafür.

Anders sah die Entscheidung bei der Namensvergabe für die Planstraßen A und B aus, die wegen ihrer geringen Länge namentlich zusammengefasst werden. Dort fiel die Wahl bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung zugunsten Hildegards von Bingen aus. Der Vorschlag der CDU für den Namen Rosmarinstraße wurde bei vier Ja-Stimmen abgelehnt, der Vorschlag von Ulrike Buck (Naturschutzbund) für die plattdeutsche Version von „Bei der Marienkirche“ scheiterte ebenso.