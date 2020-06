Christina Mielke hat bei der Standortwahl Bürger-Anfragen einbezogen. (Plaggenborg)

Weyhe. Weniger Haufen, dafür mehr Beutel: Beim Thema Hundekot packt die Gemeinde Weyhe nun zu und hat die Anzahl der Spender für die Tütchen nun mehr als verdoppelt. Aus vorher 17 Stück wurden nun 40. Damit soll sich die Zahl der liegengelassenen Hundehaufen verringern.

An 23 Standorten sind damit vor wenigen Wochen neue Hundekotbeutel-Spender aufgestellt worden. Diese sind nun auch direkt mit einem Mülleimer ausgestattet. Drei alte Spender sind ersetzt worden, die bestehenden Aufsteller sind zusätzlich mit den Behältern nachgerüstet worden. Ausgewählt hat die Standorte die bei der Verwaltung für Naturschutz und Spielplätze zuständige Christina Mielke, die nach eigenen Angaben die Wege der Hundebesitzer kennt, weil sie selbst mit einem Hund aufgewachsen sei und bereits lange im Rathaus arbeite. Auch Bürgeranfragen seien in die Auswahl mit eingeflossen. Diese hatte die Gemeinde seit 2018 gesammelt. Mielke äußerte die Bitte, „die vollen Beutel nun auch in die Eimer zu werfen oder mit nach Hause zu nehmen statt sie wegzuwerfen“. Die meisten Halter der aktuell 1921 gemeldeten Hunde in Weyhe verhalten sich Mielke zufolge aber vorbildlich im Umgang mit den Ausscheidungen ihres Vierbeiners oder aber auch bei der Einhaltung der derzeit geltenden Leinenpflicht, heißt es. Bürgermeister Frank Seidel (SPD) wies darauf hin, dass es sich dabei um einen Service der Gemeinde handele. Die Behälter müssten auch geleert und befüllt werden. Pro Monat, so Mielke, werden in Weyhe 15 000 Beutel verbraucht, die aus Produktionsabfällen hergestellt sind. Dafür zahlt die Gemeinde 1400 Euro pro Jahr. Geprüft hatte sie auch die Verwendung von kompostierbaren Hundekotbeuteln. Nach Auffassung des Bundesumweltamtes allerdings seien diese nicht so umweltfreundlich wie angenommen, denn auch die seien oft nur bedingt abbaubar, Mikroplastik könne dennoch übrig bleiben, hieß es.

Die Kosten für die neuen Hundekotbeutel-Spender belaufen sich auf 17 000 Euro. Weitere Standorte seien derzeit nicht geplant, aber für die Zukunft nicht ausgeschlossen.