Daumen hoch für die ökonomische Lage: Constantin von Kuczkowski (IHK) und Wirtschaftsförderer Dennis Sander (v.l.) sind zufrieden. (Penth)

Weyhe. Alle Flächen des Gewerbegebietes Melchiorshausen an der B 6 sind weg vom Markt. „Das Gewerbegebiet ist voll“, verkündete Weyhes Wirtschaftsförderer Dennis Sander kürzlich. Im September sei die letzte Fläche auf dem rund sechs Hektar großen Areal, das auch als Handwerkerhof bekannt ist, an ein Speditionsunternehmen verkauft worden. Insgesamt 13 Betriebe werden sich dort voraussichtlich niederlassen.

Aus Sicht eines Wirtschaftsförderers ist das eine überaus gute Nachricht. Beim gemeinsamen Jahresrückblick von Verwaltung und Industrie- und Handelskammer (IHK) wurde aber auch deutlich, dass es für Unternehmen in Weyhe inzwischen eng wird. So hätte auch beim Handwerkerhof an der B 6 die Nachfrage das Angebot überstiegen. „Wir müssen den bestehenden Unternehmen Planungssicherheit geben“, weist Sander auf einen Aspekt hin. Altgediente Firmen zu halten und neue zu gewinnen sei ohne entsprechende Flächen nicht möglich – und an denen mangele es derzeit in Weyhe. „An der Steuerschraube zu drehen wäre nicht der glücklichste Weg“, sagte Sander.

Die Gewerbesteuer war bis vor wenigen Jahren noch die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Weyhe. Inzwischen stehen die Einnahmen aus dem kommunalen Anteil der Einkommensteuer an der Spitze. 14,2 Millionen Euro zahlen Unternehmen Stand 2018 an Gewerbesteuer und 18,5 Millionen Euro spülen die Arbeitnehmer nach den aktuellsten Zahlen in die Kasse der Verwaltung.

Wirtschaftlich hat Weyhe laut Constantin von Kuczkowski von der IHK-Geschäftsstelle Syke einiges zu bieten. „Die Gemeinde zeichnet sich durch Kleinteiligkeit aus“, sagt er. Soll heißen: Es gibt einen guten Unternehmens-Mix. Von Kuczkowski wertet das als gutes Zeichen für die Gemeinde: „Wenn wir in eine konjunkturelle Delle reinlaufen, wird sich das hier im Rahmen halten und keine großen negativen Folgen verursachen.“ Flächendeckend treibe die Digitalisierung die Unternehmer um. „In Deutschland sind wir nicht so unterwegs, wie wir es uns wünschen“, sagte der IHK-Experte. Der Breitband-Ausbau des Landkreises Diepholz sorge dafür, dass auch Unternehmen von schnellem Internet profitieren.

Als zweites großes Problem trete auch der Fachkräftemangel in Weyhe deutlich zutage. Zusammen mit der Industrie- und Handelskammer hat die Gemeinde in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich das Adelante-Projekt realisiert. Dieses ermöglicht es spanischen Fachkräften, ihre Ausbildung in Deutschland anerkennen zu lassen. Ein Jahr dauert die Qualifikationsphase. „Es ist sehr schön zu sehen, was da für eine Klebequote bleibt“, sagt von Kuczkowski. Um die 80 Prozent der Teilnehmer seien in ihren deutschen Betrieben geblieben.

Grundsätzlich müssten sich Arbeitgeber heute viel mehr anstrengen, um Mitarbeiter zu gewinnen. „Der Markt hat sich komplett gewandelt“, sagt von Kuczkowski. Ein positives Signal sieht er aber in der Zahl der in diesem Jahr neu begonnenen Ausbildungen. „Das ist Ausdruck dafür, dass Unternehmen verstanden haben, dass sie selbst ausbilden müssen“, sagt Sander. 58 Verträge sind 2019 abgeschlossen worden, was einem Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. „Das war noch nie in der Gemeinde“, sagt der IHK-Mitarbeiter, obwohl er denkt: „Da geht noch was nach oben.“

Mehrere Unternehmen haben sich 2019 in Weyhe niedergelassen. Dennis Sander nennt etwa die Neuansiedlung von der Seatrader Speditionsgesellschaft mbH und Bohrmann Plus. Er ist zudem froh, „dass Leerstand auch 2019 kein großes Thema war.“ Der Einzelhandel im Zentrum bekommt Verstärkung durch das Modehaus Maas.

Um den bewährten Mix aufrecht zu erhalten und sich nicht abhängig von wenigen großen Unternehmen zu machen, hat das Entwickeln von Gewerbeflächen hohe Priorität, sagte die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith. Entscheidend sei für viele Interessenten die Autobahnnähe. „Die Ansiedlung von Gewerbe ist eine ganz große Angelegenheit.“ Die Kosten für die Gemeindeverwaltung steigen stetig und regelmäßig würden neue Betreuungseinrichtungen gebraucht. „Die Zuschüsse allein reichen nicht aus, um für jedes Kind einen Kitaplatz bereitzustellen“, nennt Pundsack-Bleith ein Beispiel.

Es ist wichtig, dass Weyhe Arbeitsplätze vor Ort für seine Bürger anbietet, betonte Bürgermeister Frank Seidel. Es gebe rund 10 000 Auspendler, was die Verkehrssituation auf den Straßen belaste. In dieser Hinsicht ist ein Trend entscheidend: 6800 Weyher leben nicht nur in der Gemeinde, sondern arbeiten auch dort – Tendenz steigend.