Jugendpfleger Carsten Platt bemängelt, dass es am Kirchweyher Jugendhaus Trafo kein Außengelände für Veranstaltungen gibt - anders als beim Leester Jugendhaus. (Braunschädel)

Weyhe. Sie nahmen einen Großteil der rund zweieinhalbstündigen Sitzung des Weyher Ausschusses für Schule, Kindertagesstätten und Jugend am Mittwoch ein: die beiden Themen Sozialarbeit mit Jugendlichen sowie die mögliche Beteiligung der jungen Leute am politischen kommunalen Leben. „Der Gesprächsbedarf ist offensichtlich da“, stellte die Ausschussvorsitzende Janine Greulich (CDU) schon nach Abhandlung des ersten Themas fest.

Darin berichtete der Weyher Jugendpfleger Carsten Platt über die jungen Menschen im Allgemeinen, die Weyher im Speziellen. Und die haben zu wenig nicht-kommerzielle Angebote vor Ort neben dem, was eben die Offene Kinder- und Jugendarbeit in den beiden Jugendhäusern in Kirchweyhe (Trafo) und Leeste sowie die verbandliche Jugendarbeit wie beispielsweise Sportvereine, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft oder auch die Feuerwehr anbieten würden. Die Folge: Die Jugend treffe sich gerne an öffentlichen Plätzen, so Platt. Und das führe mitunter wiederum zu Problemen durch Ruhestörung, Vermüllung oder auch Zerstörungswut, wie sich etwa an mit Graffiti besprühten Fenstern der Grundschule Leeste zeigte. Dabei habe die Aufwertung des Skaterplatzes den Jugendlichen viel gebracht, sagte Platt auf Nachfrage von Hannelore Roitsch-Schröder (Grüne) nach den Wünschen der jungen Menschen. Noch dazu wäre die Erweiterung des Platzes eine Möglichkeit, so der Jugendpfleger, ebenso eine Sportfläche abgesehen vom Verbandsangebot. Eine große Chance für Flächen sehe er auch bei der Ortskernsanierung Leeste.

Grundsätzlich aber meint Platt: „Es ist schwer, es allen recht zu machen“. Schnell würden Anwohner ins Spiel kommen, „weil es da mal lauter oder wilder zugehe“. Die Wünsche der Jugend seien nicht immer vereinbar mit der Erwachsenenwelt. Elternvertreter Marco Geis schlug vor, dass wenn Plätze gestaltet würden, „sie auch für die Jugend geeignet sind“. Jugendliche würden diese voraussichtlich zu anderen Zeiten nutzen. Zusätzlich könnten die Plätze auch mit W-Lan versehen werden. „Plätze für alle Bürger“ seien auch für das Budget besser.

Was die Attraktivität der Jugendhäuser angeht, sei besonders der Standort „maximal wichtig“. So habe das Trafo etwa „komplett kein Außengelände“ und liege an einer stark frequentierten Straße gegenüber eines Friedhofs - „das ist vielleicht nicht ganz die erste Wahl“, sagte Platt. Aktuell seien beide Einrichtungen coronabedingt geschlossen, daher setze die Jugendarbeit mit je drei hauptamtlichen Mitarbeitern (in Teilzeit) und je einer Stelle im Freiwilligen Sozialen Jahr vermehrt auf Veranstaltungen, die draußen stattfinden. Unter Normalbedingungen organisiere die Weyher Jugendarbeit beispielsweise neben zahlreichen Freizeitangeboten (Ferienkiste mit der Hombachlust, Futsal Cup, Lan-Partys, Nacht der Jugend, Konzerte) auch Veranstaltungen (Aufmucken gegen Rechts, Streetart-Festival) und koordiniere die Arbeit der Streetwatcher.

Für mehr Zulauf arbeite die Jugendarbeit mit den beiden Kooperativen Gesamtschulen zusammen, etwa bei monatlichen Programminformationen für die Schüler, die Übernahme von Schüler-AGs in den Jugendhäusern und auch Schulklassenbesuchen dort. Zusätzlich müssten auch die Eltern einbezogen werden, weil es „bei gewissen Eltern immer noch einen gewissen Ruf gibt“, sagte Platt mit Blick auf die Nutzung der Jugendhäuser.

Alle Fraktionen bedankten sich reihum bei Platt und seinem Team für die Arbeit und das Engagement rund um die Jugendlichen, brachten aber auch weitere Vorschläge ein. Schülervertreter Vincent Myska (KGS Kirchweyhe) zeigte sich überzeugt, dass die Jugendarbeit vielen jungen Leuten Halt gebe. „Toll, dass es weiterhin Online-Angebote gibt.“ Um inhaltlich beim Thema auf dem Laufenden zu bleiben, regte Joyce Budelmann (FDP) an, eine Arbeitsgemeinschaft für Jugendarbeit einzurichten und auch Hannelore Roitsch-Schröder (Grüne) sprach sich dafür aus - zunächst wie auch Wilfried Brasch (Grüne) für einen jährlichen Bericht, schließlich auch für eine AG. Siard Schulz (SPD) riet zu einem Outdoor-Gym, also einer Art Fitnessstudio für draußen, sowie mehr Plätze überhaupt zu schaffen.

Der Sozialdemokrat leitete sodann das Anschluss-Thema ein, das auf den Antrag seiner Fraktion zurückgeht (wir berichteten). „Wir wollen Kinder und Jugend beteiligen“, sagt er mit Blick auf politische Beteiligung in der Kommune. Im Antrag gehe es um eine Absichtserklärung. Demnach solle die Jugendpflege der Gemeinde Weyhe auf die Schülervertretungen der beiden Gesamtschulen zugehen. „Kinder und Jugendliche müssen den Kanal der Beteiligung natürlich selbst wählen“, sagte Schulz. Im Antrag ist auch von einer möglichen Reaktivierung eines Kinder- und Jugendparlamentes die Rede, das bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten gegründet wurde. „Leider hat das nicht funktioniert“, sagte Dietrich Struthoff (CDU), der seinerzeit Teil der Gründungs-AG gewesen war. Die Initiative müsse von den Jugendlichen selbst kommen.

Den SPD-Vorschlag hielt auch Schülervertreterin Julia Schindler (KGS Leeste) für „sehr sinnvoll“, auch für den Austausch und als Kommunikationsgrundlage, wie sie sagte, während Schülervertreter Vincent Myska neben seiner Zustimmung auch Bedenken hinsichtlich der Beteiligung über einen längeren Zeitraum äußerte. Von einer „super Idee, die Jugendlichen wieder einzubinden“ sprach Joyce Budelmann (FDP). Mit der einhelligen Zustimmung des Ausschusses zum Antrag wird die Verwaltung nun gebeten, eine mögliche Jugendbeteiligung zu prüfen.