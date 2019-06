Hier soll die Halle hin: Der Beachsoccerplatz am "Estadio de la B 6" muss für den Neubau verlegt werden. (Vasil Dinev)

Weyhe-Melchiorshausen. Der TSV Blau-Weiß Melchiorshausen braucht mehr Platz. Die Turnsporthalle reicht dem Verein nicht mehr aus, um alle gewünschten Kurse auch tatsächlich anzubieten. Deshalb soll eine neue Bewegungshalle her. Die Pläne dazu will der TSV an diesem Donnerstag, 27. Juni, ab 19.30 Uhr im Gasthaus zum Waldkater an der B 6 vorstellen.

Initiatoren des Ganzen waren laut Vereinssprecher Herwig Sündermann vier im Gesundheitssport ausgebildete Übungsleiter. Sie seien qualifiziert und motiviert. „Wir wollen mehr Kurse anbieten“, betont auch Sündermann. Aber: „Die Schulturnhalle ist ausgebucht.“ So reifte seit einem halben Jahr der Gedanke, mehr Raum zu schaffen. Gespräche mit der Gemeinde Weyhe, der Bank und dem Kreissportbund wurden bereits geführt. „Die Arbeit bisher war immens“, umreißt der Vereinssprecher. Herausgekommen sei das Optimum, mit dem sich die Blau-Weißen für die Zukunft wappnen könnten.

Kosten im sechsstelligen Bereich

Bevor Verträge unterschrieben und die ersten Spatenstiche gesetzt werden, will sich der Vorstand jedoch den Rückhalt der Basis sichern. Schließlich ist das Vorhaben auch mit Kosten im sechsstelligen Bereich verbunden. Das vernommene Stimmungsbild sei dabei überwiegend positiv. Thema am Donnerstag dürften jedoch die Mitgliedsbeiträge werden. „Wir müssen erhöhen“, sagt Sündermann. Die Einzelheiten dazu sollen gemeinsam mit den Mitgliedern besprochen und entschieden werden.

Die Pläne für die neue Bewegungshalle sind soweit schon ausgearbeitet. „Das Konzept steht“, sagt Sündermann. Auf einer Fläche von 513 Quadratmetern soll der neue Bau stehen und rund 250 Quadratmeter Nutzfläche bei einer Höhe von 3,5 Metern bieten. Hinzu kommen Lagerräume und Sanitäranlagen. Die sollen dann auch modernen Ansprüchen genügen, die Toiletten etwa werden behindertengerecht sein, sagt der Vereinssprecher. Denn neben dem Angebot im Rehabilitations- und Gesundheitssport wolle der TSV auch das für Menschen mit Beeinträchtigungen ausbauen. Das gebe es in der Region bislang noch nicht so häufig. „Es gibt immer mehr alte Menschen“, merkt Sündermann an. Dieser Entwicklung stelle sich der Verein und reagiere mit entsprechenden Angeboten darauf. Auf Herzsport wolle man sich dagegen nicht konzentrieren, das bleibe in der Hand des TuS Sudweyhe.

In der neuen Bewegungshalle soll sich dann außerdem das Blasorchester ansiedeln, das bislang in der Förderschule probt. Umziehen werden im Falle des Baus auch die Gruppen Drums Alive und der Kindertanzbereich. Angebote wie der Trampolinkursus oder die Fußballabteilung können dann die frei werdenden Kapazitäten in der Turnsporthalle nutzen. „Das Konzept steht“, versichert Herwig Sündermann. Eine Mehrzweckhalle habe sich aus Kostengründen nicht angeboten.

Auch einen Standort haben sich die Verantwortlichen des TSV Melchiorshausen bereits überlegt: Am Bollmannsdamm, wo derzeit der Beachsoccerplatz steht. Der soll dann weiter Richtung B 6 verlegt werden, erklärt Sündermann. „Wir haben auch schon das Okay der Gemeinde.“ Am Donnerstag soll das der Vereinsmitglieder folgen.