18 Corona-Neuinfektionen und mehrere Fälle an Schulen verzeichnete der Landkreis Diepholz am Montag (Symbolbild). (Christian Beutler/DPA)

Landkreis Diepholz. In einer achten Klasse der Haupt- und Realschule Twistringen sowie in zwei dritten Klassen der Paul-Maar-Grundschule Sudweyhe hat sich jeweils ein Corona-Fall bestätigt. An der Grundschule Barnstorf ist zudem eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte. Die betroffenen Kontaktpersonen seien bereits in Quarantäne.

Der Inzidenzwert für den Landkreis lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen bei 85,2, allerdings waren dort auch für Sonntag und Montag noch keine Neuinfektionszahlen aus dem Landkreis Diepholz hinterlegt. Bei 18 Neuinfektionen am Montag beträgt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis derzeit 426. Insgesamt waren bislang 6560 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. 1391 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne. Dazu zählen sowohl alle bestätigten Fälle als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit sieben Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Keiner der Patienten wird nach Angaben des Landkreises intensivmedizinisch versorgt oder beatmet.

Genesene von Testpflicht befreit

Bereits seit dem 19. April werden vollständig Geimpfte in Niedersachsen negativ Getesteten gleichgestellt. Sie müssen also keine Tests machen, wenn ein negativer Testnachweis vorgesehen ist. "Als Nachweis ist der Impfpass ausreichend, aus dem sich das Datum der zweiten Impfung ergibt. Diese muss zwei Wochen zurückliegen", erklärt Landkreis-Sprecherin Mareike Rein. Lediglich bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Impfung notwendig. Seit Montag sind nun auch Genesene von der Testpflicht befreit. Voraussetzung ist ein Nachweis über einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und höchsten sechs Monate zurückliegen muss.

„Beide Personengruppen werden unter Erbringung des jeweiligen Nachweises auch bei den Kontaktbeschränkungen nicht mehr mitgezählt“, so Rein weiter. Im Landkreis Diepholz dürfen daher an den aktuell erlaubten Treffen von Personen aus einem Haushalt mit einer weiteren Person zusätzlich auch vollständig Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis teilnehmen. Vollständig Geimpfte und Genesene unterliegen auch nicht mehr der im Landkreis geltenden nächtlichen Ausgangssperre.

„Aufgrund des nach wie vor aber nicht auszuschließenden Restrisikos für bislang noch ungeimpfte Personen und zur besseren Kontrolle müssen sich jedoch auch vollständig geimpfte und genesene Personen an die Abstandsregeln und an die Pflicht zum Maskentragen halten“, betont Rein. Dies gelte etwa auch im ÖPNV oder beim Einkauf in Lebensmittel- und Einzelhandelsgeschäften. Einen Anspruch auf Öffnung von noch geschlossenen Bereichen hätten auch Geimpfte und Genesene nicht.

Der Landkreis Diepholz informiert überdies regelmäßig über die Warn- und Informations-App Biwapp über neue Regelungen auf Landes- und Bundesebene. Aufgrund der in der nächsten Zeit zu erwartenden Änderungen im Zuge der inzidenzabhängigen Vorgaben veröffentlicht der Landkreis nun auch montags bis sonnabends seine tägliche Corona-Mitteilung über die App.