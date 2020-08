Stuhr-Heiligenrode. „Alles alle“, musste der Heimatverein Heiligenrode schon um 15 Uhr verkünden. Dabei hatte die Veranstaltung am Sonntag auf der Mühlenwiese erst eine Stunde vorher begonnen. Doch Brot und Butterkuchen fanden reißenden Absatz, was wiederum Viola Dahnken vom Verein fröhlich stimmte. „Das zeigt, dass es geschätzt wird“, freute sie sich. Zum Verweilen luden aber nicht nur die Backwaren aus dem historischen Ofen ein, sondern auch glänzende Oldtimer und ein neues Kunstwerk.

Sechs Bleche Butterkuchen und 30 Brote, darunter Zwiebel- und Sauerteigbrot, haben die Ehrenamtlichen gebacken, etwas weniger als unter normalen Umständen. „Außerdem wussten wir ja auch nicht, wie das Wetter wird“, sagt Viola Dahnken zu den Überlegungen im Vorfeld. Doch das Wetter meinte es gut mit Heiligenrode, sodass sich auch schon reichlich Besucher auf der Mühlenwiese eingefunden hatten, als gegen 14.30 Uhr die Oldtimer auf das Gelände fuhren. Für deren Fahrer vom Oldi-Club Altkreis Syke war es eine doppelte Premiere: Zum einen handelte es sich um die erste Tour in diesem Jahr, zum anderen um die erste gemeinsame Veranstaltung mit dem Heimatverein Heiligenrode.

Trotz des coronabedingten Abstandes: Berührungsängste zwischen den Oldtimerbesitzern und Besuchern des Backtags mitsamt Oldtimer-Show gab es keine. „Man ist sofort im Gespräch“, sagte Heiko Prigge vom Oldi-Club, durch dessen Kontakt zu Ulrich Brauer vom Heimatverein die Zusammenarbeit zustande gekommen war. Prigge selbst war mit einem Ford A40, Baujahr 1927, vorgefahren. „Ich habe das Auto seit 2007, seit 1992 ist es in Deutschland, vorher war es in den USA“, berichtete der Heiligenroder.

Nachdem die Besucher einen ersten bewundernden Blick auf die historischen Fahrzeuge geworfen hatten, lenkte Ulrich Brauer die Aufmerksamkeit auf den hinteren Teil der Mühlenwiese. Dort stand noch verhüllt in ein Laken ein neuer Blickfang im Reisegarten. Zum Vorschein kam schließlich eine rundherum mit Mosaiken beklebte Litfaßsäule. „Elke Waßmann und Birgit Stolle haben sie in schweißtreibender Arbeit gestaltet“, berichtete Brauer. Die Säule stand ursprünglich beklebt mit Werbung vor dem ehemaligen Klosterhof, zuletzt aber nur noch in einer Scheune. „Eigentlich sollte sie weg, dann kam uns die Idee, sie mit Heiligenroder Motiven neu zu gestalten“, erzählte Elke Waßmann. Im Sommer des vergangenen Jahres starteten die beiden Frauen mit ihrem Projekt, durch Corona mussten sie eine längere Pause einlegen.

Die Kirche, die Fontäne beim Bäcker und natürlich die Mühle haben die beiden Frauen unter anderem aus den Fliesen gestaltet, die ihnen von Großhändlern zur Verfügung gestellt wurden. Auch ein paar Steine, verziert mit plattdeutschen Sprüchen wie „Watt mutt, dat mutt“, sind auf der Säule zu finden – schließlich ist Elke Waßmann auch in der Gruppe „Stuhr Rocks“ aktiv. Heinz Urbrock vom Heimatverein stattete das Kunstwerk von Innen dann noch mit einem Metallgestell aus, sodass es nun auf der Mühlenwiese auch einen sicheren Stand hat. „Jetzt fehlt nur noch ein Dach, dafür suchen wir noch Sponsoren“, sagten Brauer und Waßmann.

Zu den ersten Betrachtern der Säule gehörte auch Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte. „Ich freue mich, dass so etwas wieder stattfinden kann“, sagte er. Auch für ihn, der erst seit Februar im Amt ist, gehörte die Veranstaltung zu den ersten Terminen dieser Art in Stuhr. „Ich habe schon ganz viele Leute getroffen“, so sein Fazit. Ähnlich ging es einigen Nachbarn aus dem Heiligenroder Rilkeweg. „Wir freuen uns, dass wir mal wieder rauskommen“, sagten Herta und Rolf Winkelmann, die es sich neben der Säule auf einer Bank gemütlich gemacht hatten. „Die Säule ist wunderschön“, sagte Nachbarin Hildegard Kränzle, die zusammen mit ihrer Schwester Roswitha Stein gekommen war. Zuvor hatte sich die Gruppe schon den Butterkuchen schmecken lassen. „Der war superlecker“, waren sie sich einig. Schade sei, dass nicht wie üblich dazu Kaffee ausgeschenkt werden konnte. „Aber wir haben eine Kanne Tee dabei“, verrieten sie.

Bereits nach einer Stunde waren Brot und Kuchen beim Backtag ausverkauft. (Vasil Dinev)

Die Aktiven des Heimatvereins wollen derweil bei den nächsten Terminen wieder mehr Brot und Butterkuchen backen, verriet Dahnken. Die Termine sind bald: beim Tag des offenen Denkmals am 13. September und beim Tag der Regionen am 4. Oktober.