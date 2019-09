Soll als Blaupause für eine zweite Küche in Kirchweyhe dienen: Die Zentralküche der Mensa der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste. (Sebastian Kelm)

Weyhe. Daran, dass das Mensa-Konzept an den Weyher Schulen Modellcharakter aufweist, gab es in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Kindertagesstätten und Jugend am Dienstagabend keinen Zweifel. Die Mitglieder folgten einstimmig dem Vorschlag der Gemeinde, auch die Verpflegung in den Kindertagesstätten in ein gemeinsames Konzept zu integrieren – unter der Überschrift „Ein Caterer für alle“. Weil die Verträge der derzeitigen Partner im Schul- und Kitabereich auslaufen, soll dies nach Möglichkeit bis zum kommenden Kita-Jahr angeschoben werden, erklärte der Leiter des Fachbereichs Bildung und Freizeit, Fabian von Weyhe, in der Sitzung.

Michael Thun vom beauftragten Beratungsunternehmen Esscooltur stellte die heute geltenden Anforderungen an die Kinder- und Jugendverpflegung vor. Pünktlich, sauber zubereitet, gesund, optisch und auch noch geschmacklich ansprechend – so sähen sie aus. Dann spielen noch Allergien, Religion und Ernährungsweisen wie vegan und vegetarisch eine Rolle. Das Essen dabei günstig anzubieten, die Mitarbeiterzufriedenheit hochzuhalten und eine pädagogische Begleitung zu garantieren seien weitere Herausforderungen. Flächendeckend ein Modell wie in Weyhe zu etablieren, scheint derzeit in weiter Ferne. Thun: „Wir benötigen bundesweit 30 000 Stellen, um ein System wie in Weyhe in den Ganztagsschulen hinzubekommen.“

Allgemein hätten sich Selbstbedienungsbüfetts bewährt. Nicht nur, dass die Portionsgröße selbst bestimmt werden kann. Sein Essen selbst auf dem Teller zu verteilen, habe darüber hinaus einen psychologischen Effekt, der schon beginnt, wenn das Kind das Gericht mit Kräutern oder Sonnenblumenkernen garniert. „Die Kinder bringen das Essen mit sich in Verbindung“, erklärt Thun. So könne auch verhindert werden, dass Lebensmittel weggeschmissen werden, die Kinder würden ein Gefühl dafür entwickeln, welche Portionsgröße ihrem Appetit angemessen ist. Das Planungsbüro empfiehlt, das bisherige Modell in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste, in deren Zentralküche frisch gekocht, das Essen dann ausgefahren und seine Fertigstellung in den Einrichtungen erfolgt, als Blaupause für die KGS Kirchweyhe zu nehmen.

Das Planungsbüro rät, bei der Vergabe der Konzession auf die DGE-Standards (Qualitätsstandards für die Gemeinschaftsverpflegung) zu verweisen. Diese sehen zum Beispiel nicht mehr als 80 Gramm Fleisch in der Woche vor. Auch die Vereinbarung permanenter Fortbildungen des Personals mit dem künftigen Caterer empfiehlt Thun, mit in die Ausschreibung aufzunehmen. Weil der Appetit der Kinder und Jugendlichen variiert, sollen die Komponenten des Essens selbst zusammengestellt werden können. Für gewöhnlich soll es Salat, Suppe, eine Hauptspeise und einen Nachtisch geben. Für die Ausgabe und finale Fertigstellung in den Kitas und Grundschulen solle es gemeindliches Personal geben, das für die Produktion in der KGS und den Fahrdienst soll der Caterer stellen. Auch empfiehlt der Planer, ein Organ wie einen Mensaausschuss zu installieren, um das Konzept laufend weiterzuentwickeln. Bedingung an den zukünftigen Caterer sollte auch sein, das bisherige Preisniveau zu erhalten.

Um das Konzept zu übertragen, seien in den Kitas noch „kleinere Änderungen“ vonnöten, etwa die Anschaffung anderer Spülmaschinen. Die technische Grundausstattung an der KGS Kirchweyhe müsse ergänzt werden. Esscooltur schlägt ebenfalls vor, Betriebsnebenkosten und Abschreibung bei der Gemeinde anzusiedeln. Die bestehenden Kioske sollen erhalten bleiben – jedoch in der Funktion als Zwischenverpflegung. Sie sollen in das Konzept integriert werden.

Eine Zuhörerin wollte wissen, ob die Verpflegung weiterhin zum Selbstkostenpreis angeboten werden könne, wie es Fördervereine bislang täten. Thun argumentierte, dass das Konzept Schulverpflegung nicht auf Gewinne ausgelegt sei. „Nur die Löhne der Mitarbeiter werden generiert.“ Es gebe schließlich auch ein Interesse daran, das Essen günstig anzubieten, sonst bestehe bei älteren Schülern die Gefahr, dass sie außerhalb des Schulgeländes einkaufen. Das wäre dann nicht unbedingt die gesunde Variante. Die Zuhörerin wollte auch wissen, ob es weiterhin möglich wäre, dass andere Gruppen Schulküchen auch abends und am Wochenende benutzen. Das müsse mit dem späteren Caterer abgesprochen werde, antwortete der zuständige Fachbereichsleiter von Weyhe.

Im Namen der SPD-Fraktion begrüßte Siard Schulz das Konzept. Dadurch könne „der hohe Weyhe Standard beibehalten werden“. Hanne Roitsch-Schröder (Grüne) berichtete, dass Gerichte oft zu stark gesalzen seien, gerade im Krippenbereich. Experte Thun berichtete aus der Praxis, dass viele Kommunen dazu übergingen, beim Zuckergehalt regelmäßig nach dem Gesamtverbrauch zu fragen. Oft reagiere der Caterer darauf und reduziere die eingesetzte Menge von sich aus. Das könne auch bei Salz funktionieren.

Christdemokratin Helgard Struckmeier sagte, dass sich das Selbstbedienungsbüfett auch an Bremer Schulen bewährt habe. Sie fragte aber nach den Gesamtkosten. Neben den zusätzlichen Personalkosten der Gemeinde müsste die zweite Zentralküche in Kirchweyhe her, 40 000 Euro würde die Anschaffung neuer technischer Geräte in den Kitas kosten. Ob es eine Möglichkeit der Verwertung der Speisereste gibt, wollte wiederum Jürgen Borchers (SPD) wissen. Thun musste da passen, alle Kommunen seien auf der Suche nach dem perfekten Konzept. Fakt sei nur, dass Reste nicht mehr verzehrt werden dürften. Höchstens könnten bereits beim Kochen entstandene Reste wie Schale und Gehäuse kompostiert werden.

Michael Thun ging auch auf den Aspekt der regionalen Lebensmittel ein. Die Forderung mit in die Ausschreibung aufzunehmen, biete einen zu großen Interpretationsspielraum. Man könne aber ein festes Produkt von vor Ort etablieren, beispielsweise Milch. Das könne dann auch pädagogisch aufbereitet werden. Joyce Budelmann (FDP) fragte, ob es eine vorherige Anmeldung der Kinder, die in der Mensa essen, geben soll. Von der Gemeinde hieß es, dass dies in Kita und Grundschule weiterhin der Fall sein soll, die älteren Schüler können sich wie gehabt täglich entscheiden und dann elektronisch zahlen. Elternvertreter Marco Geis wollte wissen, ob auch der DRK-Kindergarten am Drohmweg eingebunden ist. Bislang sei das nicht vorgesehen, sagte Fabian von Weyhe. Die Gemeinde habe es aber nahegelegt und werde nochmals darauf hinweisen. Sonja Eden (SPD) wies darauf hin, dass die Ehrenamtlichen im Förderverein der KGS in Leeste stets darauf geachtet hätten, regional und gesund einzukaufen. Michael Fütterer, Gesamtkoordinator Ganztagsgrundschulen, sagte, man wolle nicht vorschreiben, wo der künftige Caterer einzukaufen hat, aber man werde Pluspunkte vergeben, sollte er regionale Produkte verwenden. Susanne Paetsch, die Leiterin der Grundschule in Erichshof, lobte das dortige Büfett-Konzept, das zur gesunden Ernährung verleite. Sechs Salatkomponenten stünden zur Verfügung. Paetsch: „Es gibt kein Kind, das keinen Salat isst.“