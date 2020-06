Das Messer wurde an der Strothestraße in Diepholz gefunden (Symbolbild). (Björn Hake)

Auch in der Stadt Diepholz ist nun ein Messer auf einem Spielplatz gefunden worden. Wie die Polizei berichtet, kam am Sonntagmorgen eine junge Frau bei der Polizei Diepholz vorbei und gab dort ein Haushaltsmesser ab. Sie habe es auf einem Spielplatz an der Strothestraße in der Nähe einer Rutsche aufgefunden. „Aufgrund der Auffindesituation und des Zustands des Messers wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass ein Zusammenhang zu den bereits bekannten Fällen von Messerfunden auf Spielplätzen in Weyhe und Bremen besteht“, heißt es von der Polizei.

In der Gemeinde Weyhe wurden vor Kurzem jeweils ein Messer auf dem Spielplatz an der Krefelder Straße in Kirchweyhe und der Kita in Lahausen gefunden. In Bremen gab es ähnliche Fälle. Zudem lag das Messer in Diepholz laut Polizeiangaben in einer Position, bei dem eine beabsichtigte oder zufällige Verletzung des Rutschenden sehr unwahrscheinlich war. Eine Gefährdung für rutschende Kinder habe nach derzeitigen Erkenntnissen nicht bestanden, so die Beamten weiter.