Auf dem Spielplatz des Kindergartens Lahausen wurde ein Messer gefunden (Symbolbild). (Björn Hake)

Auf dem Spielplatz des Kindergartens Lahausen, Am Bahndamm, haben Mitarbeiter des Kindergartens am Mittwochmorgen ein Messer gefunden. Wie die Polizei berichtet, fanden die Mitarbeiter das Messer bei der täglichen Kontrolle, bevor der Spielplatz von den Kindern benutzt wird. „Das Messer lag unterhalb einer Schaukel. Am Griff befand sich Klebeband, was auf eine Befestigung an dem Spielgerät hindeutet“, teilen die Beamten weiter mit.

„Die Polizei nimmt diesen Vorfall ernst und ruft zur Vorsicht auf“, betont Polizeisprecher Thomas Gissing. Auf Spielplätzen sollte genau hingeschaut werden, außerdem sollte die Sicherheit der Spielgeräte geprüft werden, bevor Kinder dort spielen, rät die Polizei. Ungewöhnliche Vorkommnisse sollten umgehend der Polizei gemeldet werden. „Die Spielplätze in der Gemeinde Weyhe und der näheren Umgebung werden verstärkt kontrolliert“, berichtet Gissing weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 entgegen.

Ob ein Zusammenhang mit ähnlichen Fällen aus den vergangenen Wochen in Bremen besteht, werde zurzeit noch geprüft, heißt es von der Polizeiinspektion Diepholz. Die Polizei Weyhe habe die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und stehe im Austausch mit der Soko Spielplatz in Bremen.