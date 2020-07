Auf dem Spielplatz der Kita Lahausen hatten die Mitarbeiter Ende Mai bei der Routine-Kontrolle ein Messer gefunden. (Vasil Dinev)

In den zwei Fällen von Messerfunden auf Spielplätzen in Lahausen und Kirchweyhe Ende Mai können derzeit „noch keine dringenden Zusammenhänge“ zu Taten in Bremen hergestellt werden, teilte Peter Barg, stellvertretender Pressesprecher der Polizeiinspektion Diepholz, auf Anfrage mit. In der Hansestadt haben die Ermittler jedoch einen Zusammenhang zu versendeten Pulverbriefen an politische Parteien festgestellt.

Demnach habe der Täter 34 Briefe mit einem weißen Pulver versendet, teilt die Polizei Bremen mit. Dazu hat es drei Fälle von deponierten Messern auf Spielplätzen in Bremen gegeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Soko Spielplatz sei der Täter in den drei Fällen „sehr wahrscheinlich derselbe Mann“, der auch die Briefe seit Anfang Januar verschickt hat, heißt es weiter. „Die geografische Nähe der Tatorte lässt ebenfalls auf einen Zusammenhang der Taten schließen“.

Ob es einen Zusammenhang zu den beiden Messerfunden in der Gemeinde Weyhe gibt, gilt vonseiten der Polizei Diepholz aktuell als nicht nachgewiesen, so Barg. „Man mag das vermuten, aber an Mutmaßungen wollen wir uns nicht beteiligen“, sagt er weiter. In den beiden Weyher Fällen gebe es derzeit „nichts Neues“, keine Hinweise, aber auch keine neuen Taten. Ermittelt werde weiterhin in Zusammenarbeit mit den Kollegen in Bremen. „Man tauscht sich aus“, so Barg. Ähnliche Spuren werden verglichen. Das sei „übliche Polizeiarbeit“. Alle seien sensibilisiert.

Am 27. Mai hatten Mitarbeiter des Kindergartens Lahausen ein Messer auf dem Spielplatz der Einrichtung gefunden. Sie entdeckten es bei der täglichen Kontrolle, bevor der Spielplatz von den Kindern benutzt wurde. Es lag unterhalb einer Schaukel. Weil sich Klebeband am Griff befand, deutete das für die Polizei auf eine Befestigung an dem Spielgerät hin. Hinweise auf einen zweiten Fall verdichteten sich im weiteren Verlauf des Tages, die sich dann auch bestätigten. Am Mittag desselben Tages noch hatte sich eine Mutter an die Polizei gewandt, weil sie auf dem Spielplatz an der Krefelder Straße in Kirchweyhe eine abgebrochene Messerklinge am Podest einer Rutsche gefunden hatte.