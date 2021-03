Mitarbeiterin Heike Burchard säubert die leeren Mehrweg-Joghurtgläser. (Vasil Dinev)

Mit Haube, Handschuhen, Kittel und Mundschutz steht Heike Burchard in der Spülküche der Molkerei. Sie hebt den metallenen Deckel der Riesen-Spülmaschine an und holt einen kopfüber hängenden Plastikkasten mit per Metallschiene gesicherten Joghurtgläsern hervor. Der kommt nach dem manuellen Nachspülen zu den anderen Kästen, die sich im Raum stapeln. Burchard arbeitet schon einmal für den nächsten Tag vor, wenn Joghurt in der Molkerei von Seggern in Groß Ippener abgefüllt wird. Hergestellt mit Milch vom Milchhof Kastens aus Groß Mackenstedt.

Anfang Februar hat Landwirtin Friederike Kastens die Molkerei von Arnold von Seggern übernommen und sich damit einen lang ersehnten Traum erfüllt. „Ich bin wie eine Wilde durchs Haus gehüpft, als ich den Anruf erhielt“, sagt Kastens. Auch den bisherigen Milchlieferservice der Familie von Seggern, die aus persönlichen Gründen aufhören will, führt Friederike Kastens seither fort. Unterstützung in der Molkerei hat sie von Mitarbeiterin Heike Burchard, die Produktion übernehmen weiterhin Marion und Arnold von Seggern, bis Friederike Kastens einen Kurs absolviert und genügend Erfahrung gesammelt hat.

Die Milch vom Hof Kastens wird nun in der Molkerei verarbeitet. (Vasil Dinev)

Die Milchbude auf dem Hof Kastens an der Harpstedter Straße 177 besteht bereits seit 2015. Dort ist neben frischer Rohmilch aus dem Automaten, Obst und Gemüse, Eiern, Käse, Wurst und Blumen nun auch der Joghurt aus eigener Herstellung erhältlich. So wird ein Teil der auf dem Hof produzierten Milch in der gepachteten Molkerei pasteurisiert oder von Hand zu Joghurt verarbeitet. „Wir können so der Milch, den Tieren und unserer Arbeit mehr Wert und unserem ganzen Hof ein Gesicht geben“, sagt die 32-Jährige und strahlt dabei. Landwirte produzieren zwar Lebensmittel, spielen auf dem Weltmarkt aber eine eher geringe Rolle. Durch die Verarbeitung der eigenen Milch in kleinem Stil möchte Kastens sich auch ein Stück Selbstbestimmtheit erarbeiten. Und im besten Fall sollen Milchbude, Hof und Lieferdienst in den Köpfen der Kunden bald zu einer Einheit verschmelzen.

Der Arbeitsablauf in der Molkerei hat sich bisher nicht geändert, viele der Bestandskunden, vor allem aus Delmenhorst, hat Kastens übernommen. Obwohl nur gut vier Kilometer Luftlinie zwischen Hof und Molkerei liegen, seien einige der bisherigen Kunden aus Delmenhorst dennoch skeptisch gewesen, weil die Milch nun aus Stuhr kommt, sagt Friederike Kastens. Perspektivisch möchte sie mit dem Lieferservice, über den nun auch Eier vom Hof Hacke in Asendorf bestellt werden können, stärker in der Gemeinde Stuhr präsent sein. Derzeit beliefert sie an vier Tagen die Woche etwa 200 Kunden in Delmenhorst und vier Hofläden. Sie kann sich aber auch vorstellen, die pasteurisierte, also kurzzeitig erhitzte und bis zu zehn Tagen haltbare, Milch zusätzlich in örtlichen Bäckereien anzubieten.

Joghurt aus eigener Herstellung ist in der Milchbude und beim Lieferdienst erhältlich. (Vasil Dinev)

Bisher kommt die Milch ausschließlich in zwei und drei Liter Mehrweg-Kanistern bei den Kunden an. Friederike Kastens sucht derzeit nach Möglichkeiten, auch Glasflaschen mit einem Liter für Milch und einem halben Liter Fassungsvermögen für Milchmix-Getränke anzubieten. Wichtig ist ihr dabei eines: „Ich will alles so natürlich wie möglich haben.“

Kastens wollte schon lange eine eigene Molkerei in kleinem Stil betreiben. Dazu hatte sie sich probehalber eine Container-Molkerei auf den Hof stellen lassen, war aber erschrocken über die Kosten. „Ich hatte die Idee eigentlich schon wieder verworfen“, sagt sie. Dann sei der Anruf von Arnold von Seggern gekommen, der zuvor eine Kooperation mit dem Milchhof Mahlstedt aus Varrel hatte. Das Modell der kleinen Molkerei imponierte Kastens, denn: „Arnold hatte selbst nur 28 Kühe und hat davon gelebt.“

Das Gros seiner Milch liefert der Hof Kastens nach wie vor zur Molkerei Grafschaft Hoya in Asendorf. Nur die Abnahmemenge habe sich dementsprechend etwas verändert. „Das ist so, als würde ich ein paar Kühe weniger melken“, sagt die Landwirtin, die bald das Lieferfahrzeug entsprechend bekleben lassen möchte.

Bis zu 450 Kunden könnte sie damit regelmäßig versorgen. „Ich will klein und fein bleiben“, betont Friederike Kastens. Mehr als 1000 Liter Milch pro Woche werden in der Hofmolkerei nach der Erhitzung abgefüllt, 330 Liter sind ungefähr pro Woche für den von Hand gerührten Joghurt vorgesehen. Derzeit ist er in zehn Sorten erhältlich, aber auch da will Friederike Kastens noch variieren. Langfristigen Kunden das Bestellen per Onlinesystem zu ermöglichen, sei ebenfalls in Zukunft geplant. Derzeit ist der Kontakt per Kurznachrichtendienst Whats-App unter der Telefonnummer 01 72 / 7 59 76 68 oder per E-Mail an molkereikastens@gmail.com möglich.

Friederike Kastens beschreibt sich selbst als diejenige, die Ideen entwickelt und einfach mal macht, ihr Mann Frank dagegen sei eher rational veranlagt, was eine gute Kombination sei. Der ganze Hof steht geschlossen hinter der Idee. Und Friederike Kastens freut sich, vom Melken der Kühe bis zum fertigen Joghurtglas nun alles ein Stück weit selbst in der Hand zu haben.