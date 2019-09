Der Ladendieb war einem Detektiv aufgefallen und die Polizei schnappte ihn noch am Ochtum-Park – mit Schmuck und Markenklamotten im Wert von mehreren Tausend Euro (Symbolbild). (Björn Hake)

Verden/Stuhr-Brinkum. Nur sieben Wochen nach seiner Entlassung aus der letzten Haft hat ein heute 29-Jähriger eine ausgiebige Diebstahltour durch den Ochtum-Park in Brinkum unternommen – vermutlich mit einem früheren Knastkumpel und unter der Federführung eines weiteren Komplizen. Im April war der seit seiner Jugend drogenabhängige Mann vom Amtsgericht Syke zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Vom Landgericht Verden erhoffte er sich nun eine mildere Strafe.

Um es vorweg zu nehmen: Nach mehrstündiger Verhandlung, geprägt vom vehementen Einsatz des Bremer Verteidigers, kam die fünfte kleine Strafkammer zu dem Ergebnis, die Strafe sei gerechtfertigt. Die Berufung wurde verworfen. Erst zum Ende ihrer Ausführungen verkündete die Vorsitzende Richterin aber, was Angeklagter und Anwalt erhofft hatten: Der Haftbefehl wurde „aus Gründen der Verhältnismäßigkeit“ aufgehoben. Die Erleichterung, endlich wieder auf freien Fuß zu kommen, war dem vom Leben heftig gebeutelten 29-jährigen anzusehen.

Seit der aus Wildeshausen stammende Mann und seine Mitstreiter am Nachmittag des 14. November 2018 auf dem Parkplatz des Ochtum-Parks dingfest gemacht worden waren, hatte der damals obdachlose Angeklagte gewusst, welches Quartier ihm mal wieder blühen würde. Aufgrund des einen Tag später ausgestellten Haftbefehls saß er seither ununterbrochen in Untersuchungshaft. Da seit der erstinstanzlichen Verhandlung am Amtsgerichts schon wieder fast fünf Monate ins Land gegangen sind und von der verhängten Strafe nicht mehr allzu viel übrig ist, brauchte er nicht in die Justizvollzugsanstalt Sehnde zurückzukehren. Der Verteidiger hatte zwischendurch lautstark gerügt, dass man seinem Mandanten sogar noch in der Prozesspause Hand- und Fußfesseln angelegt hatte.

Ein Detektiv war seinerzeit aus einem der Geschäfte im Outlet-Center auf zwei sich verdächtig verhaltende „Kunden“ aufmerksam gemacht worden. Dessen Beobachtungen bestätigten die Vermutung von Diebstählen und erstreckten sich bald noch auf einen Dritten. Der Detektiv verständigte die Polizei, die dann auch schnell anrückte und das beschriebene Auto stoppte, das gerade vom Gelände rollte. Auf der Rücksitzbank saßen der Angeklagte und der mutmaßliche zweite „aktive“ Täter.

Beamte entdeckten reichlich Diebesgut: neun Armbanduhren, vorwiegend sogenannte Smartwatches, und drei Ringe im Gesamtwert von mehr als 2500 Euro sowie fünf Jacken einer renommierten Marke, von denen der 29-Jährige gleich mehrere übereinander trug. Komplettiert wurde das Sortiment durch drei Unterhosen. Der Gesamtwert der Textilien wurde auf 580 Euro beziffert. Schon in seiner polizeilichen Vernehmung in Weyhe, die aufgrund starker Entzugserscheinungen nach Amphetamin- und Cannabiskonsum mit der Einlieferung in ein Justizkrankenhaus endete, hatte er gestanden.

Demnach sollte die Beute zu Geld gemacht werden, das er dringend für Drogennachschub, Essen und zur Schuldentilgung benötigte. Das Amtsgericht wie auch das Landgericht folgten den Ergebnissen psychiatrischer Gutachten, wonach bei dem Mann eine Mehrfachabhängigkeit sowie eine Persönlichkeitsfehlentwicklung bestehen. Es gebe auch Anzeichen paranoider Schizophrenie. Therapieversuche sind bislang mangels Krankheitseinsicht fehlgeschlagen.