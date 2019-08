Unstrittig war, dass der Weyher dem Jugendlichen Drogen zum Konsum überlassen hatte. Dass er ihn aber auch zum Weiterverkauf anstiftete, war nicht nachzuweisen. (Oliver Berg/DPA)

Verden/Weyhe. Vergleichsweise glimpflich ist für einen 30-Jährigen aus der Gemeinde Weyhe der Prozess am Landgericht Verden ausgegangen, in dem ihm Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt wurden. Er hat zwar Marihuana an eine noch nicht volljährige Person abgegeben. Der Vorwurf, diese aber auch noch dazu „bestimmt“ zu haben, einen Großteil der Drogen weiterzuveräußern, erwies sich als nicht haltbar.

So fiel die Strafe mit neun Monaten auf Bewährung deutlich geringer aus als wenn sich das Bestimmen beziehungsweise Anstiften zum Verkauf bestätigt hätte. Dieser Punkt hatte ursprünglich dazu geführt, dass die Sache überhaupt beim Landgericht gelandet war und nicht beim Amtsgericht Syke. Strafbar gemacht hat sich der Mann allerdings, weil er einem Minderjährigen Betäubungsmittel überlassen hat, und zwar an fünf Tagen zwischen März und August 2017 jeweils rund fünf Gramm Marihuana an einen zu diesem Zeitpunkt 17-Jährigen.

Laut Anklage durfte der Empfänger davon je ein Gramm „Gras“ für den Eigenkonsum behalten. Die übrigen Mengen soll der gesondert Verfolgte etappenweise für zehn Euro pro Gramm verkauft haben. Der Erlös von insgesamt 200 Euro sei an den 30-Jährigen geflossen. Für die Hauptverhandlung vor der Ersten großen Strafkammer waren vorerst acht Tage angesetzt worden, an denen sechs Zeugen vernommen werden sollten. Doch zum Auftakt zeigte sich schnell, dass wohl keine aufwendige Beweisaufnahme und damit auch keine Fortsetzungstermine nötig sein würden.

Vom 17-Jährigen selbst initiiert

Nachdem die beiden Verteidiger des Angeklagten zunächst erklärt hatten, ihr Mandant werde „derzeit keine Einlassung“ abgeben, erfolgte bereits eine Feststellung des Vorsitzenden Richters: „Dieser Fall eignet sich, um Verständigungsgespräche zu führen“. Dem schloss sich die Vertreterin der Staatsanwaltschaft umgehend an. Bald waren die Weichen gestellt, und die Kammer stellte für den Fall einer geständigen Einlassung die Annahme eines minder schweren Falls und eine Bewährungsstrafe in Aussicht. Dies auch vor dem Hintergrund der geringen Rauschmittelmengen mit nicht geklärtem Wirkstoffgehalt.

Den Jugendlichen gezielt ausgeguckt zu haben, um über ihn Marihuana gewinnbringend zu verkaufen, widersprach der Angeklagte, ansonsten räumte er die Vorwürfe ein. Es sollte sich herausstellen, dass es offenbar der drogenerfahrene 17-Jährige selbst war, der diese Art des Deals initiiert hatte. Er machte zwar von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, allerdings konnten die Angaben herangezogen werden, die er im Ermittlungsverfahren gegenüber der Polizei getätigt hatte. Somit war der Familienvater hinsichtlich der Anstiftung aus dem Schneider.

Mit neun Monaten auf Bewährung wegen sogenannter BTM-Abgabe an eine Person unter 18 Jahren pendelte sich die Kammer etwa im Mittel der Strafmaße ein, für die sich die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung in ihren Plädoyers ausgesprochen hatten. Ein Jahr müsse sein, meinte die Anklagevertreterin. Ein halbes Jahr reiche, fanden die Anwälte. In seinem „letzten Wort“ bescherte der 30-Jährige den zwei Berufs- und zwei Laienrichtern etwas Außergewöhnliches: Er entschuldigte sich, dem Gericht „so viel Arbeit“ gemacht zu haben. „Das ist unser Job“, entgegnete der Vorsitzende lächelnd.