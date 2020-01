Kultur ist ihr Geschäft in Weyhe: Hedda Stock (links), in der Verwaltung für Kulturarbeit zuständig, und Alena Martens, Mitarbeiterin im Freiwilligen Sozialen Jahr, kümmern sich um Veranstaltungen und den Monatskalender. (Plaggenborg)

Weyhe. Vielleicht möchte Alena Martens sich beruflich in Richtung Veranstaltungskauffrau und auch Marketing orientieren. „Das ist schon die Richtung, die ich anstrebe“, sagt die 19-Jährige, die seit September ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Kultur bei der Gemeinde Weyhe macht – um genau das herauszufinden. Martens ist in der Verwaltung unter anderem für den monatlichen Kulturkalender zuständig. Den kommenden für Februar hat die Verwaltung bereits veröffentlicht und sucht indes bereits eine Nachfolge für die FSJlerin.

„Am spannendsten finde ich die Veranstaltung selbst“, sagt die junge Frau, die in Brinkum ihr Abitur gemacht hat und aus Groß Mackenstedt kommt. Dann nämlich erlebt sie, was sie vorher geplant hat, sagt sie. Für sie ist es die Belohnung, „zu sehen, wie das zum Leben kommt“. Das FSJ: Für Martens auf jeden Fall erst einmal eine richtige Entscheidung. Durch Freunde aus der Schule ist sie überhaupt erst auf die Idee gekommen. Sie kenne Leute, die diese einjährige Mitarbeit im Kindergarten oder der Grundschule machen. Martens wählte die Kultur. „Ich war mir noch nicht sicher, ob das wirklich was für mich ist, bevor ich eine Ausbildung mache“, sagt sie. Inzwischen aber sei sie sich sicherer als zuvor.

„Ein FSJ ist immer sinnvoll für Jugendliche“, sagt die in der Verwaltung für Kulturarbeit zuständige Hedda Stock. In Weyhe werde versucht, deren Interessen zu berücksichtigen. Bei Martens lagen diese eben von Anfang an im Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit. Dort ist sie neben der Planung von Veranstaltungen auch mit deren Werbung beschäftigt. Die 19-Jährige gestaltet dabei beispielsweise Plakate. In der Schule war sie im Kunst-Leistungskurs, sagt sie. Da habe es bereits erste Berührungspunkte gegeben. Zu Martens Aufgaben, die sich im vergangenen Jahr gegen acht Mitbewerber durchgesetzt hat, gehören außerdem organisatorische Aufgaben, beispielsweise beim Aufbau von Ausstellungen, dem Einteilen von Aushilfen oder auch Absprachen mit Künstlern und Beteiligten.

„Das meiste lernen die hier“, ergänzt Stock. Den Monatskalender zu erstellen etwa. Der liegt ebenfalls in Martens Aufgabenbereich, zu dem auch eine Hospitation in der Pressestelle zählt. „Da muss sie viel telefonieren“, sagt Stock über das Erstellen der kulturellen Agenda, für die im bevorstehenden Februar zehn Veranstaltungen angesetzt sind.

Bühne und Bücher im Februar

Der zweite Monat das Jahres beginnt mit dem Theaterstück „Keen Tiet för Opa“, das die Lahauser Bühne ab Sonntag, 2. Februar, um 16 Uhr in der Lahauser Grundschule an mehreren Terminen (auch andernorts) aufführt. Am Mittwoch darauf, am 5. Februar, bietet die Alte Wache in Leeste am Henry-Wetjen-Platz um 16 Uhr wieder sein Leselust-Café an, bei dem berühmte Frauen in der Literatur vorgestellt werden sollen. Wiederum um die Bühne geht es bei dem Stück „Der Seelenbrecher“ des Theater Pur, das in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe am Sonnabend, 8. Februar, ab 20 Uhr gezeigt wird. An zwei Terminen findet das Bilderbuchkino in der Gemeindebibliothek in der KGS Kirchweyhe am Dienstag, 11., und Dienstag, 18. Februar, jeweils ab 16 Uhr statt. Wiederum in der KGS startet „The Cast – Rockstars der Oper“ mit musikalischem Kabarett rund um die besondere Gesangsart am Sonnabend, 15. Februar, ab 20 Uhr durch.

Dort ist abermals auch die Weyher Kinderbühne mit dem Schau- und Figurenspiel „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ am Sonntag, 16. Februar, ab 11 und ab 15 Uhr verortet. „Lesen für Minis“ lädt Kinder im Alter von einem bis drei Jahren zum spielerischen Umgang mit Bilderbüchern ein. Beginn ist am Mittwoch, 19. Februar, um 10 Uhr. Am selben Tag wartet die Gemeinde um 18 Uhr mit einer Vernissage unter dem Titel „Kumu – Auf die Augen – auf die Ohren“ im Rathaus auf. In der niedersachsenweiten Reihe präsentieren Schüler der KGS Kirchweyhe und der KGS Leeste gemeinsam ihre Ergebnisse aus den Fächern Kunst, Musik und Darstellendes Spiel.

Zum Monatsende stehen die Unternehmerinnenmesse „Fairnet-City“ am Sonntag, 23. Februar, von 11 bis 18 Uhr und ein Poetry Slam am Sonnabend, 29. Februar, im Sudweyher Bahnof um 19.30 Uhr an. Wer in den Veranstaltungsverteiler aufgenommen werden möchte oder Termine für den Kulturkalender hat, kann sich per E-Mail an die Adresse fsjkultur@weyhe.de wenden.

Im zweiten Halbjahr ihres FSJ möchte Martens ein eigenes Projekt auf die Beine stellen. Dabei soll es nach Mitteilung der Gemeinde um die Planung der offiziellen Eröffnungsfeier des Kulturforums der KGS Leeste gehen, das derzeit im Umbau ist.

Junge Menschen ab 18 Jahren, die sich für die Arbeit in einem FSJ interessieren, können sich bis zum 15. März über das Internetportal www.freiwilligendienste-kultur-bildung.de bewerben. Die Gemeinde Weyhe bietet zum elften Mal eine Stelle im Kulturbereich in der Zeit von September bis August 2021 an. Voraussetzung ist ein Führerschein, um die Veranstaltungen am Abend oder auch am Wochenende erreichen zu können. Gezahlt wird ein Taschengeld von 400 Euro. In dem Jahr sind außerdem 25 Bildungstage vorgesehen.