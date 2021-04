Damit die Abiturienten coronakonform ihre Prüfungen ablegen können, brauchen sie in diesem Jahr vor allem Platz. Die Schulen müssen dafür teilweise aus den Klassenzimmern auf Mensen und Sporthallen ausweichen. (Michael Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Für die diesjährigen Abiturienten hat der Endspurt vor den großen Abschlussprüfungen und dem damit verbundenen Ende ihrer Schulzeit begonnen. Trotz schwieriger Lernbedingungen und dem Einfluss der Corona-Pandemie hat das Bundesland Niedersachsen entschieden, dass auch in diesem Ausnahmejahr die Prüfungen abgehalten werden. Ab diesem Montag rauchen dafür wieder bei den Schülern die Köpfe bei den schriftlichen Prüfungen. Mit den mündlichen Tests geht es dann im Zeitraum vom 17. Mai bis zu 6. Juni weiter. Während es für die Schüler also wie gewohnt beim Büffeln bleibt, müssen die Schulen vor allem eins schaffen: einen sicheren und geregelten Ablauf der Prüfungen – mit ganz viel Platz für den vorgegebenen Abstand. Wer das in den eigenen Räumlichkeiten der Schule nicht umsetzen kann, soll dafür notfalls auch auf Turnhallen und Mensen ausweichen oder sogar externe Saalräume dafür anmieten können.

Ein Schritt, der am Gymnasium Syke nicht genutzt werden muss: „Wir werden einen gesamten Trakt für die Prüfungen sperren, damit die Schüler nicht mit den anderen Stufen in Kontakt kommen“, erklärt Andreas Gläser, stellvertretender Schulleiter. Durch den vorgegebenen Mindestabstand müssen sich die Abiturjahrgänge während der Prüfungen schließlich auf mehr Platz ausbreiten. Damit scheinen die Schulen im Landkreis Diepholz allerdings keine Probleme zu haben. Eine entsprechende Anfrage für externe Alternativen habe der Landkreis jedenfalls nicht von Schulen bekommen, erklärte Landkreis-Sprecherin Mareike Rein. An der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum wird das Abitur genauso wie im Vorjahr stattfinden. Laut Kerstin Frohburg von der Gemeinde Stuhr werden auch dort keine weiteren Räume für die Prüfungen benötigt. In Weyhe nutzt die KGS Leeste die Sporthalle, um die schreibenden Abiturienten unterzubringen, wie die Gemeinde erklärt.

Abitur unter Corona-Bedingungen beinhaltet natürlich mehr als nur die Einhaltung des Mindestabstands: Unter anderem müssen die Tische der Abiturienten am Vortag der Prüfungen professionell gereinigt werden. Die Aufgaben werden nicht erst verteilt, wenn die Schüler sitzen, sondern liegen bereits griffbereit auf den Plätzen. Da der Abstand eingehalten werden muss, müssen die Schüler während der schriftlichen Prüfung keine Maske tragen. Türen bleiben während der Prüfungen geöffnet und es muss regelmäßig gelüftet werden. Schüler, die zur Risikogruppe gehören, dürfen die Prüfungen auch in einem eigenen Raum alleine absolvieren.

„Ein gleichwertiges Abitur“

Gläser und das restliche Lehrpersonal des Gymnasiums Syke konnten sich gleich ein Jahr länger auf das Abitur unter Corona-Bedingungen vorbereiten. Wegen der Umstellung von G8 auf G9 hat es im vergangenen Jahr nämlich keinen Abschlussjahrgang an der Schule gegeben. „Für uns ist das jetzt Neuland“, sagt Gläser. „Vergangenes Jahr war das ganz gut. So konnte man den Schülerinnen und Schülern einiges ersparen“, ergänzt er. Trotzdem sieht er den diesjährigen Abiturjahrgang nicht als benachteiligt. Auch die Vorbereitung sei gut gelaufen und größtenteils unter normalen Umständen möglich gewesen: Das erste Schulhalbjahr hatten die Abiturienten Präsenzunterricht und nur ihre letzte Schulwoche verbrachten sie im Home Learning. „Ich glaube nicht, dass das Abitur 2021 ein negatives Image haben wird. Es ist ein gleichwertiges Abitur“, sagt der stellvertretende Schulleiter. „Eine Stigmatisierung würde nur beim Ausfall der Prüfungen stattfinden. Im Nachhinein wird das so schon alles gut sein. Es ist schließlich kein Corona-Jahrgang ohne Abitur“, ergänzt er.

„Wir fühlen uns schon gut vorbereitet“, sagt auch Eliah Robowski, Abiturient und Jahrgangssprecher am Gymnasium Sulingen. „Selbst, wenn die Schule ganz dicht war, haben wir engen Kontakt zu den Lehrern gehalten.“ Und jetzt, wo einige prüfungsrelevante Themen noch gestrichen worden seien, sei das schon in Ordnung.

Anders sieht es dagegen bei den jüngeren Abschlussjahrgängen aus: Pia Dannhus ist Kreisschülersprecherin und geht in die zehnte Klasse der Von-Sanden-Oberschule Lemförde. An ihrer Schule gibt es keine Oberstufe, aber auch dort werden zum Ende der zehnten Klasse Abschlussprüfungen geschrieben. Unter ihren Mitschülern würde allgemein eine große Unsicherheit herrschen, sagt sie. „Man merkt schon, dass einem viel fehlt. Wir können den Stoff nicht so behandeln wie im Normalfall. Unsere Lehrer können da aber auch nichts für“, erzählt Dannhus. Viele Themen könnten daher nur angeschnitten werden. Auf lange Sicht herrsche daher die Angst, Abschlussprüfungen nicht zu bestehen und möglicherweise thematisch hinterher zu hängen, wenn es für einige der Absolventen auf die weiterführenden Schulen geht.