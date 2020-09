Die Gästeführer trafen sich in Weyhe, wo sie unter anderem eine Führung durch das Weyher Theater erlebten, und sich untereinander austauschten. (Esther Nöggerath)

Egal ob Konzerte, Theater oder Museen – viele Veranstaltungen und kulturelle Angebote lagen aufgrund der Corona-Krise in den vergangenen Monaten brach. So ist es auch den Gästeführern in der Region ergangen, die sonst vor allem von Frühjahr bis Herbst unterwegs sind, um Besuchern die Sehenswürdigkeiten und Landschaften näherzubringen. „Anfang März hatten wir die letzte Führung“, erzählt Erika Christmann von den Weyher Gästeführern. Danach seien alle Veranstaltungen vorerst komplett ausgefallen. Erst jetzt laufen die Touren so nach und nach wieder an. „Ich hatte jetzt am Wochenende meine erste Führung“, berichtet Christmann, die nun zu einer Fortbildung der Gästeführer aus der Mittelweser-Region 25 ihrer Mitstreiter in der Gemeinde Weyhe begrüßte.

Es war das erste überkommunale Zusammenkommen der Gästeführer in diesem Jahr und wird wohl auch das einzige bleiben. „Sonst bieten wir vier oder fünf Termine im Jahr dafür an“, erzählt Sven Beuke von der Mittelweser-Touristik, zu der rund 100 Gästeführer aus dem Nordkreis Diepholz, aber auch dem Landkreis Verden und sogar Nienburg gehören. Bei den gemeinsamen Treffen geht es laut Beuke nicht nur darum, die anderen Kommunen kennenzulernen, sondern auch darum, sich eventuell bei dem ein oder anderen Kollegen auch noch etwas für die eigene Führung abgucken zu können.

So zeigte sich etwa auch bei dem Termin in Weyhe eine Nienburger Gästeführerin sehr angetan von dem Sprachverstärker, den Christmann benutzte, um den Besuchern an dem Tag die Geschichte des Weyher Theaters näherzubringen, ehe eine Besichtigung der Spielstätte anstand. „Wir haben jetzt solche Sprachverstärker, weil man durch die Abstandsregeln ja weiter auseinander steht als sonst“, erklärt die Syker Gästeführerin Christiane Tesch, die selbst kürzlich bei einem Rundgang zum ersten Mal von der Technik Gebrauch gemacht hat. Damit auch die Besucher in der hintersten Reihe noch gut hören können, was vorne gesagt wird, verstärkt das kleine Gerät über Mikrofon und Lautsprecher den Ton des jeweils Vortragenden. „Das ist ganz angenehm“, zeigt sich Tesch angetan von dem Equipment.

Wegen der noch geltenden Corona-Regeln können derzeit aber auch nicht so viele Menschen gleichzeitig an den Gästeführungen teilnehmen wie sonst immer. „Normalerweise mache ich die Führungen zum Weyher Theater mit 50 oder 60 Besuchern“, erzählt Christmann. Das Thema sei nicht nur bei den Bewohnern vor Ort gefragt, sondern auch bei den Bremern. Um die Abstände und Hygieneregeln einhalten zu können, wurde die Teilnehmerzahl nun aber vorerst auf 25 Personen begrenzt. Und ohne Anmeldung geht derzeit ebenfalls nichts. „Bei meiner Führung waren 24 Menschen angemeldet, zehn sind aber einfach unentschuldigt fern geblieben“, sagt Christmann. „Das hat mich wirklich geärgert, weil ich da eine lange Warteliste habe.“

Generell sind die Gästeführungen in der Region nach wie vor sehr gefragt – derzeit sogar noch etwas mehr als vor der Corona-Krise. „Die Leute wollen einfach wieder raus“, hat Karin Busch von den Weyher Gästeführern festgestellt. „Das Interesse ist entsprechend sehr groß.“ Ähnliches kann auch Christiane Tesch aus Syke berichten: „Alle haben nur darauf gewartet, dass sie wieder was machen können.“ Umso ärgerlicher sei es dann, wenn jemand einfach nicht komme oder sich nicht wieder abmeldet. „Das passiert leider öfter“, moniert Busch.

Rund 1000 Besucher haben allein die Weyher Gästeführer jährlich verzeichnet, bevor der Einbruch durch die Pandemie kam. 22 Führungen standen auch dieses Jahr in der Gemeinde auf dem Programm, zusätzlich dazu werden sonst etwa noch einmal so viele von Gruppen gebucht. Ein Großteil der Angebote konnte dieses Jahr allerdings nicht stattfinden. „Die erste Führung seit März war jetzt Anfang September wieder“, erzählt Christmann, die seit Beginn der Gästeführer vor 15 Jahren in Weyhe bereits dabei ist. „Damals sind wir noch mit sechs Leuten gestartet“, erinnert sie sich. Inzwischen gibt es in der Gemeinde 15 Gästeführer. „Damit sind wir gut ausgelastet.“

Im kommenden Jahr wollen die Gästeführer nun möglichst die ausgefallenen Führungen nachholen und das Programm auch den neuen Bedingungen entsprechend anpassen. „Wir wollen zum Beispiel möglichst viele Outdoor-Führungen machen“, berichtet Christmann. Denn draußen sei es deutlich einfacher, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Denn: „Wir werden sicherlich auch im nächsten Jahr noch mit Corona zu tun haben“, befürchtet die Weyher Gästeführerin.