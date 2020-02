Der Autofahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt (Symbolbild). (Patrick Seeger/dpa)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht zu Montag gegen 2.30 Uhr in einem Graben in Varrel gelandet. Der 26-Jährige kam auf der Varreler Landstraße „aufgrund von erhöhtem Alkoholgenuss“, wie es von der Polizei heißt, von der Fahrbahn ab. Der Beifahrer habe Glück im Unglück gehabt, so die Beamten. Wegen der starken Alkoholisierung des Fahrers sei eine Atemalkoholkontrolle nicht möglich gewesen und der Fahrer musste für eine Blutprobe mit zur Polizei. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Alle Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.