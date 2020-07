Nach Polizeischätzung entstand ein Schaden in Höhe von rund 8500 Euro (Symbolbild). (Patrick Seeger/DPA)

Bei einem Auffahrunfall am Ochtum-Park in Brinkum-Nord ist am Donnerstag ein Schaden in Höhe von rund 8500 Euro entstanden. Gegen Nachmittag wollte ein 46-jähriger Bremer vom Parkplatz des Einkaufsparks auf die Bremer Straße abbiegen. Hierbei fuhr er direkt auf den linken von zwei Fahrstreifen in Richtung Syke und kollidierte dort mit dem Auto eines 23-Jährigen aus Weyhe. Verletzt worden ist laut Polizei niemand.