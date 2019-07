Deutsch-Rock-Pop im Doppelpack gab es bei der zweiten Veranstaltung von Summer In The City auf dem Marktplatz. Den Anfang machte die Formation Meilentaucher (Foto). (Rahn)

Weyhe-Kirchweyhe. Feucht-fröhlich wurde es im wahrsten Sinne des Wortes am Donnerstagabend. Feucht und dabei eher frisch war das Wetter zum mittlerweile traditionellen Summer In The City auf dem Weyher Marktplatz. Sommer auf nördlich, das konnte natürlich die Nordlichter hier nicht erschüttern, die meisten hatten sich darauf eingestellt mit entsprechenden Jacken und Regenschirmen. Sie boten das dominierende Bild für gut zwei Stunden, bevor es wieder trockener wurde. Zuerst verteilten sich die Gäste locker auf dem Marktplatz, überall in kleinen Gruppen. Dann kam der Regen, und man rückte eng zusammen unter Schirmen auf Bänken oder bei den lukullischen Ständen.

Und fröhlich wurde es. Dafür sorgten einerseits die Stände mit leckeren Speisen sowie die Getränkebuden. Beim Pfälzer Weintreff hatten sich vier Leute um den Grauburgunder „Rogenwieser“ versammelt. „Wir machen das jedes Jahr an jedem Donnerstag im Sommer, wir treffen uns hier und plaudern drauflos, die Idee Summer In The City ist einfach gut – natürlich noch besser bei besserem Wetter“, erklärte Manfred schmunzelnd und prostete seinen drei Begleiterinnen zu. „Über dütt un datt“, ergänzte Inge lächelnd, „dieses Jahr sogar sechsmal, also zweimal mehr als in den vergangenen Jahren.“ Dabei ging es ihnen sichtlich gut, denn sie hatten einen geschützten Platz unter einem großen Schirm und etwas abseits. „Wir wollen uns ja unterhalten, da ist die Musik vorne zu laut.“

Musik, das bedeutete zunächst ab etwa 18 Uhr Klänge von der Band Meilentaucher. Die deutschsprachige Pop-Rock-Formation aus Hoya sorgte zwei Stunden lang für den musikalischen Teppich, auf dem die Besucher vom Quartett unterhalten wurden. Dazu genossen Gudrun und Marion Wein. Die eine First White Western, die andere Grauburgunder. „Ich bin zum ersten Mal hier“ meinte Gudrun aus Lahausen, „aber das ist doch schön hier – bei mehr Wärme bestimmt noch besser, aber egal.“ Ihre Freundin Marion war der Meinung: „Die Musik ist für open-air ja ein bisschen leise, aber gut.“

Als dann pünktlich ab 20 Uhr die Stuhrer Band Lenna auf die WESER-KURIER-Bühne kam, war der Syker Besucher Harald begeistert. „Die wollte ich schon immer mal hören und bin überrascht, dass sie hier auftreten.“ Und sie überraschten ihn wirklich, die Stuhrer Power-Popper von Lenna, also Frontfrau Alenna Rose und ihre Mitstreiter Tammo und Juri Reckeweg sowie Florian Mitz. Nachdem der Syker sich bei Pizza und Cappuccino gestärkt hatte, kam er zu dem Schluss: „Die sind klasse, professionell und doch emotional – und vor allem kann man die deutschen Texte gut verstehen.“

Besonders überzeugte ihn, dass die Sängerin Kontakt zum Publikum aufnahm, in dem sie sich einfach „einen nassen Hintern holte“, sie setzte sich vorne auf den klatschnassen Bühnenrand und spielte dann mit nasser Hose weiter. Dass Harald selbst sich auch nasse Büxen geholt hatte, weil er einfach so auf einer Bank Platz genommen hatte, sorgte dabei sicher für solidarische Gefühle. Nur die Musik erschien ihm auf die Dauer doch etwas eintönig: „Wenig Höhen und Tiefen, immer dieselben melancholischen Inhalte.“

Die nächste Ausgabe von Summer In The City steht am kommenden Donnerstag auf dem Weyher Marktplatz an, diesmal mit Rock’n’Roll von den Weyher und Syker Lokalmatadoren von Shy Marona.