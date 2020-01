Tüchtig zugepackt hat der Bagger gleich zum Wochenbeginn im Beisein von Vertretern der Specht-Gruppe, des Architekturbüros, beteiligter Firmen und der Gemeinde. (Braunschädel)

Drei gehen und eines bleibt: Auf dem Gutshof in Sudweyhe hat der Abrissbagger erste sichtbare Spuren hinterlassen und das erste von drei Gebäuden dem Erdboden gleichgemacht. Das zweite hat er zum Wochenstart in Angriff genommen, ein drittes folgt im Anschluss. Eine historische Zehntscheune allerdings hält die Stellung auf dem Areal, auf dem ein Seniorenquartier mit Café und Spielplatz entstehen sollen.

Ein Restaurant und ein Café samt Bäcker

Das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert diente einst als Lager und Abgabestelle für Getreide. Verwahrt wurde, was als Naturalsteuer, als Zehnt, abzugeben war. Bei der Nutzung blieb es. Noch heute sind im Innenteil die Einfuhrspuren für Lastwagen zu sehen, die das verwahrte Korn dort abholten. Ist das nun angelaufene Projekt in Sudweyhe abgeschlossen, wird das denkmalgeschützte Objekt optisch und auch die Nutzung betreffend deutlich anders daherkommen. Der Plan: In dem Fachwerkgebäude sollen ein Restaurant für die Bewohner und Café samt Bäckerei für die Öffentlichkeit Platz finden. Ihr soll auf dem Gelände – angrenzend an die alte Scheune – ohnehin Platz zugute kommen. Damit entstehe ein Platz, „den es in Sudweyhe bisher nicht gibt“, sagt Architekt Michael Frenz und ergänzt: „Er hat das Potenzial, eine neue Mitte für Sudweyhe zu sein.“ Dort ist obendrein ein Spielplatz vorgesehen. Die Bewohner der Seniorenanlage können darin ihre privaten Feiern begehen, teilt die investierende Specht Gruppe mit. Dazu soll dort die Küche angesiedelt werden, in der das Essen für die Senioren täglich zubereitet werden soll. „Sie wird überwiegend als großer Speisesaal genutzt“, sagt Frank Markus, Geschäftsführer der Specht Gruppe.

Gegenüber der Scheune, wo zum Wochenbeginn das zweite von insgesamt drei auf der Abrissliste stehenden Gebäude beseitigt wird, soll in dem Erdgeschoss des Neubaus dort eine Pflegewohngemeinschaft mit zwölf Zimmern entstehen, die eine Größe zwischen 25 und 30 Quadratmetern haben sollen. Weitere zwölf barrierefreie Wohnungen mit Balkon – mit einer Größe zwischen 45 und 112 Quadratmetern verteilt auf zwei bis drei Zimmer – sind im Ober- und Dachgeschoss vorgesehen. Auch bei den Badezimmern kündigt die Specht Gruppe an, die besonderen Bedürfnisse älterer Menschen zu berücksichtigen. Fliesen mit einer speziellen Oberfläche sollen mehr Stabilität und Rutschfestigkeit gewährleisten.

Weitere zwei Neubauten anstelle der früheren 1960er-Jahre-Bauten sieht der Architektenplan vor. Sind die bis in die 1980er Jahre als Tierställe und land- wie forstwirtschaftlich genutzten Gebäude passé, soll dort Platz für 85 stationäre Pflegeplätze in einer Seniorenresidenz entstehen. Sie soll ausschließlich Einzelzimmer mit eigenem Bad bekommen, dazu 18 Pflegesuiten für einen größeren Platzbedarf, heißt es weiter vonseiten der Specht Gruppe. Aufenthalts- und Mehrzweckräume sind ebenso Teil der Residenz, die gemeinsam mit den übrigen Objekten eine U-Form bekommt. Damit bleibt alles der ursprünglichen Form treu, denn „der Gutshofcharakter soll erhalten bleiben“, sagt Markus. Die Fertigstellung auf den insgesamt 9500 Quadratmetern ist für das erste Quartal in 2021 angesetzt.

Nach einem Areal dieser Art habe Specht gezielt für das Seniorenquartier gesucht und es schließlich auf dem alten Gutshof, den er seit Kindertagen kenne, gefunden. „Ich finde, das ist die schönste Ecke in Weyhe“, sagt er. Vor zwei Jahren habe er Kontakt zum Vorbesitzer aufgenommen und damit das 15-Millionen-Euro-Projekt ins Rollen gebracht.

Investor plant Seniorenresidenz

Bei dem Vorhaben soll es nicht bleiben. Der Investor plant ein zusätzliches Bauprojekt in der Nachbarschaft zur Seniorenresidenz. Entsprechende Grundstücke habe Rolf Specht, geschäftsführender Gesellschafter der Specht Gruppe, bereits erworben für Wohnungen „die man kaufen kann“. Auf dem 2000 Quadratmeter großen Grundstück soll eine Wohnanlage entstehen. Allerdings: „Das Baurecht ist noch nicht da.“

Die Specht Gruppe ist nach eigenen Angaben seit 1988 als Projektentwickler und Bauträger am Markt und hat mehr als 100 Pflegeimmobilien realisiert. Zur Unternehmensgruppe gehören außerdem eine stationäre und ambulante Rehaklinik sowie ein Ambulanter Pflegedienst sowie rund 500 Senioren-Wohnungen in Bremen und Niedersachsen, teilt das Unternehmen mit.