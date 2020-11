Sorgen gemeinsam mit ihren Mitstreitern von der Medienwerkstatt Stuhr seit vielen Jahren für unterhaltsame und informative Beiträge: Lothar Weitzel (links) und Henri Marquardt. (Vasil Dinev)

In der Anfangszeit schnitten die Mitglieder der Medienwerkstatt Stuhr ihr Material noch per Videorekorder. War ein Beitrag am Abend nicht fertig, blieben sie zum Teil auch über Nacht im Aufnahmestudio in der alten Schule an der Jahnstraße in Brinkum. Heute geht das um einiges einfacher am Computer. „Wir sind die meiste Zeit im Homeoffice“, sagt Henri Marquardt, erster Vorsitzender des Vereins. Das sei aber nicht erst seit Corona und der damit verbundenen Kontaktbeschränkung so, sondern ein Trend, der sich seit etwa zehn Jahren abzeichnet.

Im Studio ist es in diesem Jahr dennoch um einiges leerer. Dort nimmt die Medienwerkstatt für gewöhnlich Interviews auf, einer moderiert, drei filmen und einer überwacht Bild und Ton am Schnittplatz. Den Stuhrer Bürgermeister Stephan Korte hatten die Mitglieder in diesem Jahr vor der Kamera, zuletzt auch die Leester Chorgemeinschaft. Ansonsten bleiben die Lampen an der Traverse, die die Studiodecke umrundet, aber aus. Corona lässt es in diesem Jahr einfach nicht zu. Bei Aufnahmen stehen die Interviewpartner neben dem Pult, im Rücken das Logo der Medienwerkstatt auf blauem Hintergrund. Das Fenster des Schnittplatzes ist zur Bühne ausgerichtet, eine rote Leuchte blinkt bei Aufnahmen vor der Tür. Drei Monitore stehen mit Blick zum Geschehen, daneben ein Tonmischpult. „Wir sind komplett digital“, sagt Lothar Weitzel, dessen Arbeitsplatz meist der Bild- und Tonraum ist. Im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder der Medienwerkstatt gut 600 Meter Kabel entfernt und ihre Technik umgestellt. Als es den separaten Raum noch nicht gab, musste es bei der Aufnahme immer mucksmäuschenstill sein. „Es durfte keiner etwas sagen“, sagt Weitzel, der kürzlich die Nachfolge Peter Gehrmanns als Vize-Vorsitzender antrat.

Feier zum Geburtstag bleibt aus

Es dauerte etwas, bis die ehemalige Hausmeisterwohnung zur Medienwerkstatt dazugekommen ist. Neben einem Konferenzraum ist ein zweiter Schnittplatz vorhanden, ein Gemeinschaftsraum mit Küchenzeile, dahinter führt eine Tür zu den Radiomachern von Radio-Weser-TV, einst offener Kanal Umland Bremen. Darüber ist die Medienwerkstatt im Kabelfernsehen unter anderem am ersten Montag eines Monats mit den „Themen“ und am dritten Montag mit dem „Magazin“ auf Sendung. In ihren Beiträgen informiert sie über Neuigkeiten in der Gemeinde, filmt Veranstaltungen und lässt den Blick auch in die Region schweifen.

So sang- und klanglos wie jetzt sollte ein Vierteljahrhundert Medienwerkstatt eigentlich nicht über die Bühne gehen. Doch den Mitgliedern bleibt keine andere Wahl, als im kommenden Jahr im kleinen Kreis auf die vergangenen 25 Jahre zurückzublicken. Die Medienwerkstatt war nach zwei Jahren im Februar 1995 aus einem Kursus der Volkshochschule (VHS) in Seckenhausen hervorgegangen. Henri Marquardt stieß 2002 zu den Hobby-Fernsehmachern dazu. Ein absoluter Glanzpunkt für die Medienwerkstatt: Die Livesendung zum Sendestart am 26. August 1996 auf dem Stuhrer Rathausplatz. Gleichzeitig war es auch der Start des offenen Kanals Umland Bremen. Dessen Vier-Jahres-Feier stieg am 26. August 2000 in Stuhr. Live wurde aus dem Domizil der Medienwerkstatt gesendet. „Wir haben dafür das Leitungssystem nach unten ins Erdgeschoss verlegt“, erinnert sich Weitzel. Prominente Gäste waren dabei, der Dicke und der Dünne von Radio Bremen etwa und der Unterhalter Rudi Carrell. „Wir wollten eigentlich auch Karl Dall haben, der in Brinkum zur Schule gegangen ist“, sagt Weitzel. Das klappte aber nicht.

Weitzel selbst nahm das erste Mal für die Medienwerkstatt auf der Gewerbeschau 1996 auf. Ein Jahr später trat er dem Verein bei. Henri Marquardt bewog ein anderer Grund zum Mitmachen: Damals holte der Brinkumer Schützenverein seinen König Erich Schmidt ab. „Ich habe im Garten gestanden und für Radio Umland gefilmt“, sagt er. Im September 2002 kam er zum ersten Mal ins Studio der Medienwerkstatt – und war doch sehr erschrocken über den ruppigen Umgang miteinander. „Mitglieder haben sich beschimpft, da war richtig was los“, sagt Marquardt, der daraufhin zunächst nicht wiederkommen wollte. Erst, als der damalige Vorsitzende Theodor Waterkamp zu ihm nach Hause kam und ihm gut zuredete, änderte er seine Meinung. Daraufhin lernte Marquardt von den anderen Mitgliedern die Kameraarbeit. Fast 60 Mitglieder gehörten damals der Medienwerkstatt an – heute hat sich die Zahl mehr als halbiert auf 25. Etwa zwölf von ihnen sind aktiv. Marquardt, seit 2006 Vorsitzender, ist mit seinen 82 Jahren „bald der Älteste“, aber der Durchschnitt liegt ohnehin bei 65 aufwärts.

Teen TV von kurzer Dauer

Viel hatte sich der Verein aus Fernsehmachern von dem Projekt Teen TV vor einigen Jahren versprochen, um jüngere Mitglieder zu gewinnen. Fünf oder sechs Jugendliche waren dabei, die Gruppe löste sich jedoch auf. Auch der damalige Leiter war ausgestiegen. Weitere Kooperationen aber sind die mit der Kooperativen Gesamtschule (KGS), der Freiwilligenagentur und der Kunstschule Stuhr (Kuss).

Lothar Weitzel erinnert sich noch gut an die Expo 2000 in Hannover, von der aus er und drei weitere Vereinskollegen live sendeten. Die Gruppe suchte ein Abschlusslied für ihren Beitrag, als Weitzel einfiel, dass er eine CD mit dem Lied ‚Time To Say Goodbye‘ dabei hatte. Auch an die Aufnahme eines kompletten Konzertes der Gruppe Godewind auf einem Kreuzfahrtschiff erinnert sich der 70-Jährige gerne zurück. Für Henri Marquardt, der die Kamera auch bei den wöchentlichen Pressekonferenzen der Gemeinde mitlaufen lässt, sind die Beiträge vom Stuhrer Ferienspaß und die Kulturveranstaltungen immer etwas Besonderes – klar angeführt vom chinesischen Neujahrskonzert auf Gut Varrel. 2007 hat es ein Beitrag aus Stuhr sogar ins chinesische Fernsehen geschafft, weil eigenes Material fehlte. „Da haben ein paar Millionen Menschen zugesehen“, sagt Marquardt und lacht kräftig.

In diesem Jahr fallen die großen Veranstaltungen aus, was auch die Medienwerkstatt vor Herausforderungen stellt. So werden alte Beiträge aufgefrischt oder Spaziergänge durch Leeste und Brinkum mit der Kamera festgehalten. Altes Material muss umgewandelt werden, statt 4:3-Aufnahmen sind es jetzt 16:9-Aufnahmen. Marquardt hat die Verantwortung für die Beiträge der Mitglieder, gibt sie frei, bevor er sie zur Zentrale von Radio-Weser-TV nach Bremerhaven schickt – früher auf Datenträgern, heute digital per E-Mail. „In den vergangenen Monaten war ich drei bis vier Stunden pro Tag mit der Medienwerkstatt beschäftigt“, sagt er. Einzelne Beiträge dauern in der Regel von wenigen Minuten bis zu einer halben Stunde. Bisher hat die Medienwerkstatt in diesem Jahr 460 Berichte beigesteuert, 600 werden es bis Jahresende werden. Weil es derzeit allgemein an Stoff mangelt, sind die Stuhrer öfter als geplant auf Sendung. „Wir haben eine gute Resonanz aus dem Umkreis von Stuhr“, sagt Marquardt. Wie es aussieht, werden die Landesmedienanstalten in Hannover und Bremen die Lizenz der Medienwerkstatt für fünf weitere Jahre verlängern. So ist den Stuhrer Bürgern auch in Zukunft gute Unterhaltung garantiert.



Wer bei der Medienwerkstatt Stuhr einsteigen oder sich informieren möchte, findet Infos auf www.medienwerkstatt-stuhr.de.