Hat 2017 eine Hirnblutung erlitten und will eine Selbsthilfegruppe für Schlaganfallpatienten und andere ins Leben rufen: Viola Trein. (Alexandra Penth)

Am Tag ihrer Hirnblutung ging es Viola Trein blendend. Sie war mit einer Freundin in Kirchweyhe zum Mittagessen verabredet, kein Unwohlsein, kein Kopfschmerz, „ich hatte nichts“. Als sie zum Büfett ging, wollten ihre Beine auf einmal nicht mehr so, wie sie sollten. „Warum eierst du so komisch?“, fragte sie sich in dem Moment. Die Leute mussten denken, sie sei betrunken, war Treins Sorge. Am Büfett bekam sie es nicht hin, den Löffel richtig von der Speise zum Teller zu bewegen. Kreislaufprobleme, die fühlen sich anders an. Die Seckenhauserin wollte sich zurück auf ihren Platz setzen, dazu kam es jedoch nicht mehr. Eine Arzthelferin unter den Gästen hatte sofort reagiert. Ansprechbar war Viola Trein die ganze Zeit, doch eine Gesichtshälfte hing herunter, sie sprach ganz verwaschen. Da dachte sie: „Du hast einen Schlaganfall“.

Viola Trein ist plötzlich aus ihrem bisherigen Leben gerissen worden. Anderen, denen es ähnlich ergangen ist, möchte sie nun helfen. Eine Selbsthilfegruppe soll Menschen einen Raum geben, die von einer Hirnblutung, einem Schlaganfall oder einer körperlichen Behinderung etwa infolge eines Unfalls oder Multipler Sklerose betroffen sind. Bewusst soll es ein Angebot für die Altersgruppe von 30 bis 60 Jahren sein, denn „für die gibt es diese Gruppen nicht“, weiß die 54-Jährige. Wegschicken, sagt sie, möchte sie aber niemanden. Auch Angehörige sollen die Möglichkeit bekommen, sich der Gruppe anzuschließen, die im April oder Mai 2021 starten und sich monatlich in einem barrierefrei zu erreichenden Raum in der Kirchengemeinde Seckenhausen treffen soll.

Der 29. Juli 2017 – das Datum spult Viola Trein so schnell ab, dass der Zuhörer es so schnell gar nicht erfassen kann. Sie war knapp über 50, gehörte nicht zur Risikogruppe und trotzdem trat eine große Blutung in ihren rechten Stammganglien auf. Viola Trein zeigt eine computertomografische Aufnahme auf ihrem Smartphone: In der rechten Hirnhälfte hatte sich ein 3,7 mal 4,2 Zentimeter großer Fleck wie ein Tintenklecks ausgebreitet und Hirnzellen zerstört. Die Ärzte konnten nicht operieren, mussten abwarten, dass die Blutung von selbst stoppt. Und das tat sie.

Viola Trein hat keine Erinnerung daran, wie sie in die Notaufnahme gebracht wurde, obwohl sie die ganze Zeit ansprechbar war, wie man ihr später sagte. Ihr Verstand setzt erst wieder auf der Stroke Unit des Klinikums Bremen-Mitte ein, einer Spezialabteilung. Die linke Körperseite war zunächst komplett gelähmt. Nach drei Tagen kam Trein zur Früh-Reha nach Hamburg. „Dort habe ich wieder sitzen gelernt“, sagt sie. Trein hatte mit Schwindel zu kämpfen, bekam eine logopädische Behandlung, weil sie noch schlecht sprach. In der Einrichtung war sie Patientin auf der Geriatrie-Station. Anders war es sieben Wochen später im neurologischen Rehazentrum Friedehorst in Bremen, wo Trein auch mit jungen Patienten in einem Frühstücksraum saß, die durch Hirnblutungen, Schlaganfälle oder schwere Unfälle aus dem normalen Leben gerissen worden waren. In der Reha lernte sie das Gehen neu, ein Lauftrainer, eine per Gurt gesicherte Vorrichtung, in der die Beine von der Elektronik bewegt werden, half ihr dabei. „Ich kam liegend an und ging laufend wieder raus“, sagt Trein und lacht.

Seit sie wieder zu Hause ist, bekommt sie jeweils zweimal wöchentlich Ergo-, Physio- und Lymphtherapie. Gehen kann sie mit einer stabilen Hilfe, nutzt zu Hause aber auch den Rollstuhl. Den linken Oberarm kann sie wieder bewegen, nur ab dem Ellbogen abwärts geht es nicht weiter. Wenn sie ihre Hand bewegen will, spannt sie den Oberarm an und zieht die Kraft von dort nach unten. Sie weiß: „Erst fängt die grobe Muskulatur an, die Feinmotorik, der Arm und die Hand, sind schwieriger.“ Trein hat die linke Hand mit der rechten umschlossen, streicht sich beiläufig über die Finger, trägt eine Uhr am linken Handgelenk. Ihr Gehirn soll merken, dass da noch etwas ist. Auch verschiedene Therapieformen zielen darauf ab, dem Gehirn klar zu machen, es soll arbeiten. Ein Physiotherapeut hat es Trein einmal so erklärt: „Wenn Sie den Lichtschalter bedienen, geht das Licht nicht an, wenn die Glühbirne kaputt ist.“ Ob Viola Trein ihre linke Körperhälfte eines Tages wieder vollständig bewegen kann, weiß sie nicht. „Keiner sagt dir, du kannst in fünf Jahren wieder laufen.“

Viola Trein hatte viele Momente, in denen sie weinte und niedergeschlagen war. Dazu kamen Existenzängste, weil sie ihren Beruf als Sekretärin in Vollzeit nicht mehr ausüben konnte. Es gab Augenblicke, da hat sie sich zurückgezogen. Auch weil öffentliche Toiletten für beeinträchtigte Menschen oft schlecht konzipiert sind, habe sie sich eine Zeit lang nicht länger als zwei Stunden aus dem Haus getraut. „Ich bin in die Vermeidung gegangen“, sagt Trein. Wenn sie unterwegs ist, wird sie darauf aufmerksam, wie sehr es vielerorts doch an der Barrierefreiheit hapert. Rautenpflaster auf einem Behindertenparkplatz etwa: „Wer denkt über so etwas nach?“, fragt Trein und hält sich die rechte Hand vor die Stirn. Doch Trein will raus, geht zum Frühstücken, Kaffeetrinken oder besucht das Weyher Theater. Sie hat auch den Führerschein erneut gemacht, um mobil zu sein. Bis vor der Corona-Krise hatte Trein noch aus dem Homeoffice Rechnungen für ein Busunternehmen geschrieben. „Ohne Fahrten gibt es auch keine Rechnungen mehr“, sagt sie. Um sich abzulenken, hat sich Trein ein Hobby gesucht, das sie problemlos mit einer Hand bewältigen kann. Das sogenannte Diamond Painting besteht aus bunten Kunststoff-Steinen, die über eine Art Pinzette auf eine klebende Zahlen- und Buchstabenmatte aufgetragen werden. Heraus kommt am Ende ein realistisches Fotomotiv. Viola Trein hat eine Matte vor sich auf dem Küchentisch liegen, die farblich getrennten Beutel mit den Steinchen daneben. Die Vorlage hat sie anfertigen lassen: „Das wird der Hund meiner Nachbarn“, sagt sie.

Nach der Reha stand Viola Trein erst einmal mit vielen Fragen da. „Ich musste mir alle Informationen selbst zusammensuchen“, sagt sie. Über das Unternehmerinnennetzwerk Fairnet erfuhr sie beispielsweise, dass sie eine Alltagsbetreuerin als Ersatzleistung über die Krankenkasse abrechnen kann. Inzwischen sei sie auch mit der noch jungen Unabhängigen Teilhabeberatung im Landkreis (EUTB) in Kontakt getreten. Gerne möchte Trein zu den Treffen der Selbsthilfegruppe später auch Referenten einladen, Physiotherapeuten etwa, Ärzte, Neurologen oder aber auch Pastoren. Tabuthemen, betont sie, soll es in dem Kreis nicht geben. Bei Bedarf würde Trein auch mehrere Gruppen eröffnen. Ein Forum zu schaffen, ist ihr wichtig. Denn: „Es kann jeden treffen.“



Wer an der Selbsthilfegruppe teilnehmen möchte, kann sich schon jetzt unter 04 21 / 8 98 44 06 oder 01 62 / 5 86 18 1 0 an Viola Trein wenden (E-Mail: violatrein@kabelmail.de). Eine Whatsapp-Gruppe ist geplant sowie eine eigene Facebook-Seite. Informationen stellt Trein auch unter www. viola-trein.de/empathische-beratung-hirnblutung-schlaganfall bereit.