Der Prozess gegen den 28-Jährigen wird am Landgericht Verden verhandelt (Symbolbild). (Björn Hake)

Verden/Stuhr. Die Tour mit der brisanten Fracht im Fußraum des Beifahrersitzes sollte noch weit nach Norden führen. Doch auf dem Autohof Stuhr an der Weser-Ems-Straße in Groß Mackenstedt war dann schon Schluss: Der Schwede, der mit rund einem Kilogramm Kokain aus den Niederlanden unterwegs war, geriet am Nachmittag des 6. Juli 2020 erst in eine Zollkontrolle und dann in Untersuchungshaft. Kurz nach seinem 28. Geburtstag, den er in der Justizvollzugsanstalt Bremervörde verbrachte, muss der Mann sich nun vor dem Landgericht Verden verantworten.

Ihm werden die unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln (BTM) und das Handeltreiben damit zur Last gelegt, jeweils in nicht geringer Menge. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er das Kokain in der Absicht erworben hat, es an noch unbekannte Abnehmer gewinnbringend weiter zu veräußern. Unbekannt ist bislang auch die Person, von dem der Angeklagte das Rauschgift am selben Tag in Groningen gekauft haben soll. Und wo er mit seinem Auto die niederländisch-deutsche Grenze passiert hat, ist offenbar auch fraglich.

Keine Frage ist dagegen, dass sich der Gärtner aus der Gemeinde Vadstena in der schwedischen Provinz Östergötland zu den Vorwürfen äußern wird. Was die Hamburger Verteidigerin im Vorfeld der Hauptverhandlung bereits in Aussicht gestellt hatte, bestätigte sie zum Auftakt: Ihr Mandant werde sich „zur Sache und zu den persönlichen Verhältnissen einlassen“. Dies solle allerdings erst beim Fortsetzungstermin am Freitag, 8. Januar, geschehen, schränkte die etwas unter Zeitdruck stehende Anwältin ein. Im weiteren Verlauf machte sie aber schon mal deutlich, dass der Skandinavier zwar den BTM-Import einräumen werde, nicht aber den „Selbsthandel“ damit.

Über die Biografie und die Lebensumstände des Angeklagten, der selbst Drogen konsumiert, wird im Prozess auch ein psychiatrischer Sachverständiger berichten. Ihm soll der 28-Jährige umfangreich Auskunft gegeben haben. Nach den Worten der Verteidigerin ist dem Mann „spätestens“ seit seiner Verhaftung bewusst, dass er ein Drogenproblem hat und dringend etwas dagegen muss. Vorherige Versuche sollen erfolglos geblieben sein. „Grundsätzlich“ habe er das Bedürfnis, sich therapieren zu lassen, hieß es.

Die Verfahrensbeteiligten waren sich auch weitgehend einig, dass ein in Betracht kommender Maßregelvollzug in Deutschland wegen Sprachbarrieren schwierig werden könnte. Apropos Sprache: Der Angeklagte beantragte über seine Anwältin, in der U-Haft auch – unüberwacht – Telefonate in schwedischer Sprache führen zu dürfen. Bislang waren ihm nur Gespräche auf Englisch mit seiner Zwillingsschwester erlaubt. Er möchte aber auch gerne mit seiner Mutter sprechen, und die versteht nun mal kein Englisch. Beiden sei es wegen der strengen Corona-Quarantänebestimmungen leider nicht möglich, dem Prozess gegen den Sohn beziehungsweise Bruder als „moralischer Beistand“ beizuwohnen.