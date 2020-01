Weyhe-Dreye. Mit der Zeit – einer Stunde und zwanzig Minuten – sind Paul Overmeyer und Andree de Vries zufrieden. „Aber darauf kommt es eigentlich auch nicht an, das ist eine Spaßveranstaltung“, sind sie sich einig, als sie am Silvestermittag am Dreyer Hafen den Fluten der Weser entsteigen. Die beiden Männer waren die beiden Schnellsten beim 44. Silvesterschwimmen der Weyher Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und der Dreyer Ortsfeuerwehr. Insgesamt wagten sich 35 Schwimmer in die 5,4 Grad Celsius kalte Weser.

Wobei kalt in diesem Zusammenhang relativ ist, die Schwimmer sind auch schon bei deutlich kälteren Temperaturen ins Wasser gegangen. 1981 zum Beispiel, bei zwei Grad im Wasser und minus fünf Grad in der Luft, wie Walter Muffler zu berichten wusste. Kleine Eisschollen trieben damals auch auf der Weser, verriet er weiter. Der heute 76-Jährige gehört zu den Initiatoren der Traditionsveranstaltung. Die 44. Auflage war für ihn eine Premiere: Zum ersten Mal erlebte Walter Muffler das Silvesterschwimmen als Zuschauer und nicht als Schwimmer. „Ich habe meinen Anzug einem Kollegen gegeben“, sagte er zu den Gründen.

Für Nachwuchs war aber gesorgt. Die erst 13-jährige Julia Harter aus Sudweyhe war als jüngste Schwimmerin mit dabei. Zusammen mit ihrem ebenfalls erst 14-jährigen Bruder Tobias und ihrem Vater Marco Harter bewältigte sie die viereinhalb Kilometer lange Strecke vom Campingplatz Bollerholz bis zum Dreyer Hafen. „Die ersten Meter waren schlimm, dann ging es“, erzählte Julia, als sie sich kurz nach der Ankunft erst mal mit einem heißen Getränk aufwärmte. Am Anfang, wenn das Wasser in den Neoprenanzug laufe, sei es immer besonders kalt, erklärte ihr Vater. Das werde besser, wenn sich das Wasser im Anzug am Körper erwärme.

Paul Overmeyer war extra aus Steinfeld bei Vechta zum Silvesterschwimmen angereist. Der 62-Jährige nahm zum dritten Mal teil. Die Strömung in der Weser sei dieses Jahr gering gewesen, erzählten Andree de Vries und er kurz nach der Ankunft. Dafür seien die eine Stunde und zwanzig Minuten eine gute Zeit, fanden sie. De Vries, der in Delmenhorst wohnt, ist schon fünf Mal die Strecke geschwommen, außerdem zehn Mal auf einem der Begleitboote mitgefahren.

Schließlich muss auch für die Sicherheit der Schwimmer gesorgt sein. Vier Boote waren bei der 2019er-Auflage dabei. „Drei oder vier Schwimmer mussten vorher raus“, berichtete dann auch der Weyher DLRG-Ehrenvorsitzende Bernd Klöker, der mit der letzten Gruppe Schwimmer in Dreye an Land ging. Wem es zu kalt wird oder wer doch nicht genug Puste für die viereinhalb Kilometer hat, wird mit einem der Boote zum Hafen gefahren. „Wir sagen den Teilnehmern vorher, wenn es nicht mehr geht, dann raus“, betonte Klöker, der selbst schon 30 Mal mitgeschwommen ist.

Besonders schön für die Schwimmer sei der Empfang am Dreyer Hafen, fügte er hinzu. Bei winterlichem Sonnenschein hatten sich dieses Mal sehr viele Menschen dort eingefunden, die Feuerwehr versorgte die Besucher und später natürlich auch die Schwimmer mit warmen Getränken und Plätzchen. Einige Menschen waren den Schwimmern sogar entlang der Weser entgegengelaufen. Und bei der Ankunft gab es natürlich Applaus – und von den Schwimmern einige launige Sprüche. „Man, ist das kalt hier draußen“, rief etwa ein Teilnehmer, als er das Wasser verließ. „Habt ihr die Suppe schon warm?“, wollte hingegen ein anderer Schwimmer wissen.

Das konnte so schnell aber niemand beantworten, die Suppe wartete schließlich im Weyher Freibad auf die Teilnehmer. „Da fahren wir jetzt hin“, sagte Bernd Klöker. Und Walter Muffler erinnerte sich, dass das mit dem Fahren nicht immer so war: „In den ersten Jahren sind wir zu Fuß zum Freibad gelaufen.“