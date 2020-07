Ein Kran zum Jubiläum: Vor 50 Jahren gründete Klaus Wittrock (rechts) seine Firma, heute führt sie sein Sohn Marcus. (Michael Galian)

Stuhr-Brinkum. Da staunte Klaus Wittrock nicht schlecht: Zum 50-jährigen Jubiläum seiner Firma Titschkus und Wittrock in Brinkum-Nord, das gleichzeitig das 50-jährige Arbeitsjubiläum des Firmengründers und Seniorchefs ist, machten ihm die Mitarbeiter der Kran- und Transportfirma eine besondere Überraschung. Von hinten näherten sich langsam Motorengeräusche. Als Wittrock sich dann umdrehte, stand vor ihm ein neuer Kran. Statt der üblichen Beschriftung mit dem Fimennamen prangt auf dem Jubiläumskran nun sein persönlicher Name und die Daten des Jubiläums. „Das war eine sehr schöne Überraschung und sehr emotional“, berichtet der 77-Jährige. Und auch sein Sohn Marcus, der mit seinem Schwager Oliver Herrmann mittlerweile die Geschicke der Firma führt, war froh. „Er hat die Beschriftungsproben nicht bekommen“, sagt er über die Vorbereitung zur Überraschung für seinen Vater. Auch musste der Kran drei Wochen lang bei einem befreundeten Unternehmen versteckt werden, berichtet Marcus Wittrock weiter.

Die Geschichte der Firma Titschkus und Wittrock begann dabei Ende der 1960er-Jahre. Klaus Wittrock hatte sein Betriebswirtschaftsstudium in Hamburg beendet und wollte seinen Schwiegervater Alfred W. Weber in seinem Betrieb unterstützen. Dessen Maschinenfabrik arbeitete unter anderem an Kränen, erinnert sich Klaus Wittrock zurück. Durch die Rezession im Jahr 1966 sei die Produktion von Kränen aber finanziell schwierig geworden. So entschloss sich Klaus Wittrock gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Gerd Mennen, ein anderes Geschäftsmodell anzugehen.

Im Dezember 1970 gründeten die beiden an der Franz-Grashof-Straße in Bremen-Huckelriede ihr eigenes Kranvermietungsunternehmen unter dem Namen Mennen und Wittrock. „Die ersten Lohnverhandlungen fanden im Wohnzimmer statt“, erzählt Klaus Wittrock aus den Anfängen mit drei Mitarbeitern. Im ersten Fuhrpark befanden sich damals drei Autokräne mit mit einer Tragkraft von bis zu 18 Tonnen. „Heute hat der kleinste 40 Tonnen“, blickt Klaus Wittrock schmunzelnd zurück. Und auch damals schon versuchte das Unternehmen die Nachfrage nach größeren Kränen zu bewältigen. 1972 kam ein 40-Tonnen-Kran und 1976 sogar ein 110-Tonnen-Kran dazu. „Das war damals der größte Kran in Norddeutschland“, berichtet Klaus Wittrock nicht ohne Stolz.

Die erste Erweiterung des Unternehmens stand im Jahr 1978 an. Da übernahmen Mennen und Wittrock die 1909 gegründete Transportfirma von Hermann Titschkus und stiegen in den deutschlandweiten Schwertransport ein. „Titschkus hätte in diesem Jahr sein 111-Jähriges gehabt“, sagt Klaus Wittrock über ein weiteres wichtiges Ereignis in der Firmengeschichte. Die offizielle Fusion der Firmen inklusive Namensänderung stand 2014 an.

Mit dem Ausbau der Firma wurde es in Huckelriede dann aber langsam zu eng. So folgte im Jahr 1983 der Umzug an die Henleinstraße im Gewerbegebiet Brinkum-Nord. Neben dem Platz waren vor allem die damals niedrige Gewerbesteuer und die gute Verkehrsanbindung durch die Autobahn 1 die wichtigsten Gründe für den Umzug, erläutert Klaus Wittrock. Das Grundstück wurde nach und nach erweitert. Heute stehen dort die Bürogebäude sowie die Werkstatt- und Lagerhallen nebst einer Hoffläche auf rund 19 000 Quadratmetern zur Verfügung.

Wendejahre als wichtige Zeit

Die deutschen Wendejahre 1989/1990 sollten dann auch für die Brinkumer Firma eine wichtige Zeit werden. Klaus Wittrock spricht von einem „historischen Moment“. „Wir haben die Wende gerne mitgemacht“, sagt er. So gründete Wittrock Ableger seiner Firma in Dresden, Halle und Rostock. Später folgte ein Standort in Berlin. „Die ganze Nation war in einer Euphorie. Das war ein toller Moment. Alle dachten, es kommt das zweite Wirtschaftswunder“, sagt Klaus Wittrock über den damaligen Zeitgeist. „Da musste man dabei sein“, erinnert er sich. 1989 erfolgte bereits der Zusammenschluss mit der Firma Ulferts in Oldenburg. Weitere Ableger sollten mit der Zeit entstehen. Heute hat das Unternehmen 20 Standorte quer über das Bundesgebiet verteilt.

Auch das Arbeitsfeld neben der Vermietung von Kränen und dem Schwerlasttransport erweiterte sich. 2000 startet die Firma mit der Vermietung von Arbeitsbühnen und Teleskopstaplern. Etwa zur gleichen Zeit stieg auch Klaus Wittrocks Sohn Marcus in die Firma ein und lernte das Geschäft von der Pike auf, fuhr sogar selbst Kräne. Auch sein Schwiegersohn Oliver Herrmann übernahm Verantwortung in der Firma. Klaus Wittrock, der gebürtig aus Huchting stammt und seit vielen Jahrzehnten in der Gemeinde Ganderkesee wohnt, zog sich nach und nach aus dem operativen Geschäft zurück. „Dass ich mit meinem Sohn und meinem Schwiegersohn Nachfolger für mein Lebenswerk gefunden habe, ist für mich ein Riesenglück“, sagt er stolz.

Mittlerweile sind rund 400 Mitarbeiter in der Firmengruppe tätig. Der Fuhrpark zählt 150 Kräne und rund 2000 Hubarbeitsbühnen und Stapler, die teilweise europaweit vermietet und verkauft werden, berichtet der jetzige Geschäftsführer Marcus Wittrock. So sind Fahrzeuge der Firma unter anderem in Norwegen, Estland, Spanien oder Kroatien unterwegs. Auch ein Engagement in Chile werde aktuell geprüft, verrät Wittrock. Ein Großteil der Kunden kommt seinen Angaben nach aus der Baubranche. „Es gibt fast nichts, was wir nicht transportieren oder heben können“, sagt Wittrock, der ebenfalls in Ganderkesee wohnt.

Die Firmenjubiläen sollten in diesem Jahr mit dem großen Sommerfest des Unternehmens eigentlich in Stuhr gefeiert werden. Doch auch hier machte die Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung. Daher wurde nur im engsten Familienkreis gefeiert, berichtet Klaus Wittrock. Neben dem Jubiläumskran habe es aber auch ein Feuerwerk gegeben, freut sich der Seniorchef.

Auf das Geschäft der Firma habe sich die Krise aktuell noch nicht ausgewirkt, erzählt Marcus Wittrock. Aktuelle Projekte seiner Kunden seien trotzdem realisiert worden. Er erwartet einen möglichen Einbruch erst im Herbst. „Sowas kommt mit Verzögerung“, weiß er zu berichten. So würden die Partner ihre laufenden Arbeiten zwar nicht stoppen, aber neue Aufträge werden mit Dauer der Krise weniger, erklärt der Geschäftsführer, der trotzdem positiv in die Zukunft blickt: „Uns ist nicht bange.“