Seit 100 Jahren am Markt, seit 40 Jahren in Dreye ansässig: Die DENW mit aktuell knapp 190 Mitarbeitern an insgesamt neun Standorten. (Vasil Dinev)

Die Generalversammlung im März dieses Jahres wäre die 100. gewesen, doch die Corona-Pandemie ließ die Dachdecker-Einkauf-Nordwest-Genossenschaft (DENW) aus Dreye nicht zusammenkommen. Dabei ist genau das der Antrieb der Genossenschaft mit mehr als 600 Mitgliedern, die auf Gemeinschaft setzt und nun auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken kann.

Mit der Geschichte hat sich innerhalb der Genossenschaft ein Team aus vier Mitarbeitern beschäftigt – das Team 100, wie der kaufmännische Leiter Marius Matthias sagt. Die Recherche führte sie bis ins Staatsarchiv in Bremen. Von dort stamme auch das Foto mit dem ersten Geschäftsführer der Genossenschaft, deren Historie inzwischen auf einer eigens angelegten Internetseite zusammengetragen ist.

Die Genossenschaft nahm ihren Anfang nämlich bereits am 15. November 1920. Sieben Dachdeckermeister waren es, die seinerzeit dieselbe Grundidee zusammenführte: Die für den Dachbau nötigen Baustoffe selbst einzukaufen. Dadurch konnten Mengen gebündelt werden und dabei spielte, so Matthias, eben auch der finanzielle Aspekt eine Rolle. Die DENW ist damit ein Großhändler in der Branche, der sich selbst heute als einen der „führenden Bedachungsgroßhändler für Dachbaustoffe aller Art in Nordwest-Deutschland“ bezeichnet. Hinter der Genossenschaft stecke aber auch ein Netzwerk. „Man hält zusammen“ und man trifft sich, erklärt Matthias, der den Betrieb eine „demokratische AG“ nennt. „Bei uns kann jeder abstimmen“ – mit einer Stimme und nicht, wie bei einer Aktiengesellschaft, gemessen an der Zahl der Eigner-Anteile. Und damit, so der kaufmännische Leiter, bestimme jedes Mitglied „über den Weg seines Handels mit“.

Standort zunächst in Friesland

Mit der DENW fing alles in Varel im Landkreis Friesland an, dem zunächst einzigen Standort. „Ernst Jung ist der erste Geschäftsführer der Genossenschaft. Ein Holzschuppen von 40 Quadratmetern dient als erstes Lager, es gibt fast keine Warenbestände“, beschreibt das Team 100 die Anfänge. Neun Jahre später – 1929 – folgte der Umzug in Richtung Bahnhof der Bremer Neustadt. „In den 100 Jahren hat man ja einiges mitgemacht“, sagt Marius Matthias über die Phasen, „die schwieriger waren“. Um die 1940er-Jahre, also während der Kriegsjahre, habe es einen Bruch gegeben. Das zeigt auch die Chronik: Nach Luftangriffen auf Bremen, insbesondere Ende August 1944, war der Standort „wie weggefegt“. Es gab keine Lagervorräte mehr, und fast alle Verbindungen zu den Lieferanten waren abgebrochen, heißt es. Es folgte ein zweijähriger Aufnahmestopp für Mitglieder wegen Warenengpässen.

„Danach haben alle wieder zusammengehalten“, sagt Matthias. Zusammen etwas zu erreichen, habe damals in die Zeit gepasst. Ab den 1950er-Jahren habe sich die Genossenschaft immer weiter entwickelt. 1962 zog sie innerhalb Bremens noch einmal um, bevor der Hauptsitz schließlich ins Gewerbegebiet nach Dreye wanderte. Das war 1980. Seinerzeit hatte sie 239 Mitglieder, bis heute ist diese Zahl auf mehr als 600 geklettert. Die DENW ist inzwischen an neun Standorten vertreten – neben Dreye auch in Oldenburg, Bremen, Bremerhaven, Hesel, Stade, Bakum, Meppen, Georgsmarienhütte und Minden.

Knapp 190 Mitarbeiter kümmern sich inzwischen um alle Fragen zum Thema Dach, Fassade und Holz. „Wir sind nicht nur ein reiner Handel“, sagt Matthias. Über die Zentralgenossenschaft des Dachdeckerhandwerks, zu der auch die DENW gehört, besteht auch eine Marketingfirma und eine Versicherungsagentur.

Als einer der ersten Bedachungsgroßhandel startete die DENW 2007 außerdem einen Online-Shop. Baustoffe lassen sich seitdem „direkt von der Baustelle über eine App“ bestellen. Marius Matthias zufolge erlebt die Genossenschaft in diesem Bereich bereits seit mehr als zehn Jahren „eine steile Kurve“ nach oben. Nicht nur dieses Thema – die Digitalisierung – soll weiterentwickelt werden, auch die Genossenschaft selbst. Allerdings nicht in der Breite, sondern mit Blick auf die Modernisierung der Standorte, erklärt Matthias. Geplant sei eine „Weiterentwicklung des Vorhandenen“.

So ist etwa in Bremerhaven kürzlich eine neue Halle gebaut worden. In Dreye, wo auch eine Werkstatt verfügbar ist, ist der Kant- und Schneidbetrieb in diesem Jahr erweitert worden und es sollen auch noch Aspekte in der Lagerlogistik überprüft werden. Grundsätzlich hält der kaufmännische Leiter aber auch das Genossenschaftsmodell an sich für zukunftsfähig, nachdem es auch Zeiten gegeben habe, in denen es nicht so modern gewesen sei. Es sei gerecht, sagt er, denn „was erwirtschaftet wird, wird verteilt“, sagt er über die Warenrückvergütung für die Mitglieder. Transparent sei es auch.

Auch einer der derzeit letzten Einträge in der gesammelten Historie weist in Richtung Zukunft, trotz der Corona-Krise. „Im Juni steigt die Jubiläumsfeier der Dachdecker-Einkauf Nordwest eG in Weyhe“, kündigt die DENW darin bereits für 2021 an.